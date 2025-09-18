Nhật Bản hỗ trợ đào tạo nhân lực AI cho Việt Nam

Văn phòng JICA Việt Nam hỗ trợ phát triển lĩnh vực AI, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực AI tại Việt Nam...

Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) về phát triển AI cho Việt Nam, JICA và Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) lần đầu tiên phối hợp khai giảng chương trình “Trí tuệ người tiêu dùng toàn cầu (GCI).

Chương trình trực tuyến này do Phòng nghiên cứu Matsuo-Iwasawa (Matsuo Lab) thuộc Đại học Tokyo thực hiện. Trong buổi học đầu tiên, Giáo sư Matsuo đã trực tiếp giảng dạy cho khoảng 300 sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đồng thời, khoảng 1.500 sinh viên từ các trường đại học trên toàn quốc và khoảng 7.500 sinh viên từ khoảng 400 trường học trên toàn thế giới cũng đã tham gia học trực tuyến.

JICA đã tập trung vào AI, lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn từ Chính phủ Việt Nam. Từ tháng 1/2025, JICA đã hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và Trung tâm Đổi mới Quốc gia (NIC) để triển khai chương trình tăng cường nghiên cứu AI và phát triển nguồn nhân lực.

Theo PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường có đội ngũ giảng viên và nhà nghiên cứu xuất sắc, sẵn sàng hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên cao học về học tập, nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội việc làm tốt trong và ngoài nước, đặc biệt tại Nhật Bản. Đồng thời, phát triển các khoá học chung và xây dựng những chương trình nuôi dưỡng tài năng trẻ để đóng góp không chỉ cho Việt Nam, mà còn cho cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo nhà trường kỳ vọng, với sự hỗ trợ của JICA, trong một đến hai năm tới, nhà trường sẽ đạt được những kết quả hợp tác có ý nghĩa, góp phần hình thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo năng động tại đây.

Khóa học GCI nhằm giúp sinh viên hình dung được cách áp dụng khoa học dữ liệu để giải quyết các vấn đề xã hội một cách thực tiễn. Đặc biệt, chương trình kỳ vọng sẽ nâng cao sự quan tâm đến khởi nghiệp trong lĩnh vực AI, và đào tạo ra những người mở đường dẫn dắt các startup ứng dụng công nghệ AI trong tương lai.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội được hỗ trợ đào tạo về AI. Nguồn ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong bài giảng, Giáo sư Matsuo đã chia sẻ, từ khi đến Việt Nam, ông cảm nhận rõ ràng kỳ vọng ngày càng tăng đối với AI. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường giáo dục hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam, đồng thời, hy vọng nhiều sinh viên sẽ khai thác AI để thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội.

Chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức trực tuyến trong vòng 3 tháng tới. Những sinh viên hoàn thành chương trình sẽ trở thành nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực AI, được kỳ vọng sẽ hoạt động tích cực trong và ngoài nước.