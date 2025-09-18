Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Nhật Bản hỗ trợ đào tạo nhân lực AI cho Việt Nam

Thu Hằng

18/09/2025, 14:00

Văn phòng JICA Việt Nam hỗ trợ phát triển lĩnh vực AI, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực AI tại Việt Nam...

Khai giảng chương trình Trí tuệ người tiêu dùng toàn cầu (GCI). Nguồn ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội.
Khai giảng chương trình Trí tuệ người tiêu dùng toàn cầu (GCI). Nguồn ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) về phát triển AI cho Việt Nam, JICA và Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) lần đầu tiên phối hợp khai giảng chương trình “Trí tuệ người tiêu dùng toàn cầu (GCI).

Chương trình trực tuyến này do Phòng nghiên cứu Matsuo-Iwasawa (Matsuo Lab) thuộc Đại học Tokyo thực hiện. Trong buổi học đầu tiên, Giáo sư Matsuo đã trực tiếp giảng dạy cho khoảng 300 sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đồng thời, khoảng 1.500 sinh viên từ các trường đại học trên toàn quốc và khoảng 7.500 sinh viên từ khoảng 400 trường học trên toàn thế giới cũng đã tham gia học trực tuyến.

JICA đã tập trung vào AI, lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn từ Chính phủ Việt Nam. Từ tháng 1/2025, JICA đã hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và Trung tâm Đổi mới Quốc gia (NIC) để triển khai chương trình tăng cường nghiên cứu AI và phát triển nguồn nhân lực.

Theo PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường có đội ngũ giảng viên và nhà nghiên cứu xuất sắc, sẵn sàng hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên cao học về học tập, nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội việc làm tốt trong và ngoài nước, đặc biệt tại Nhật Bản. Đồng thời, phát triển các khoá học chung và xây dựng những chương trình nuôi dưỡng tài năng trẻ để đóng góp không chỉ cho Việt Nam, mà còn cho cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo nhà trường kỳ vọng, với sự hỗ trợ của JICA, trong một đến hai năm tới, nhà trường sẽ đạt được những kết quả hợp tác có ý nghĩa, góp phần hình thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo năng động tại đây.

Khóa học GCI nhằm giúp sinh viên hình dung được cách áp dụng khoa học dữ liệu để giải quyết các vấn đề xã hội một cách thực tiễn. Đặc biệt, chương trình kỳ vọng sẽ nâng cao sự quan tâm đến khởi nghiệp trong lĩnh vực AI, và đào tạo ra những người mở đường dẫn dắt các startup ứng dụng công nghệ AI trong tương lai.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội được hỗ trợ đào tạo về AI. Nguồn ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội được hỗ trợ đào tạo về AI. Nguồn ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong bài giảng, Giáo sư Matsuo đã chia sẻ, từ khi đến Việt Nam, ông cảm nhận rõ ràng kỳ vọng ngày càng tăng đối với AI. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường giáo dục hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam, đồng thời, hy vọng nhiều sinh viên sẽ khai thác AI để thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội.

Chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức trực tuyến trong vòng 3 tháng tới. Những sinh viên hoàn thành chương trình sẽ trở thành nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực AI, được kỳ vọng sẽ hoạt động tích cực trong và ngoài nước.

Không "tăng tốc" đào tạo, Việt Nam sẽ khủng hoảng thiếu hàng triệu nhân lực công nghệ cao

17:41, 14/08/2025

Không

Đào tạo "nhân lực thực chiến" - "cuộc đua" mới của các trường nghề

14:47, 20/08/2025

Đào tạo

Nhu cầu nhân lực xanh tăng cao toàn cầu

09:16, 06/08/2025

Nhu cầu nhân lực xanh tăng cao toàn cầu

Từ khóa:

AI đại học bách khoa hà nội dân sinh đổi mới sáng tạo GCI Giáo dục JICA nhân lực Vneconomy

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu

Siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu

Mùa Trung thu luôn là dịp cao điểm của thị trường thực phẩm và đồ chơi trẻ em, khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng kém chất lượng tìm cách tung hàng hóa vi phạm ra thị trường…

Tăng cường kết nối du lịch với tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc)

Tăng cường kết nối du lịch với tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc)

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi sông liền kề, tình hữu nghị lâu đời đã trở thành nền tảng bền vững. Vì thế, Thiểm Tây rất coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa – du lịch...

Nghèo đô thị: Thu nhập không nghèo nhưng nghèo đủ thứ

Nghèo đô thị: Thu nhập không nghèo nhưng nghèo đủ thứ

Nghèo đô thị vẫn là một bài toán phức tạp với nhiều thách thức tiềm ẩn. Đặc biệt, khi dòng người di cư từ nông thôn ra thành thị, lao động phi chính thức đang làm nổi bật khoảng cách giữa thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản ở đô thị.

Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức sửa đổi

Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức sửa đổi

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật...

Bộ Y tế hướng dẫn chọn bánh Trung thu an toàn

Bộ Y tế hướng dẫn chọn bánh Trung thu an toàn

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế khuyến cáo người dân cách lựa chọn bánh Trung thu an toàn, để đón Tết đoàn viên trọn vẹn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà tắm hơi: Cơn sốt thượng lưu mới tại Trung Quốc

Tiêu & Dùng

2

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Thế giới

3

Chung cư Hà Nội hay biệt thự biển - Lựa chọn nào tối ưu với mức đầu tư từ 9 tỷ đồng?

Bất động sản

4

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Thế giới

5

Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy