Thứ Tư, 18/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

Thu Hằng

18/03/2026, 14:35

Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với mức tăng 4,5% và 8%, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026, nhằm góp phần cải thiện đời sống cho người hưởng lương...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp đã được Bộ này đề xuất, dự kiến đều áp dụng kể từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm tăng lương cơ sở.

Phương án 1, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Mức tăng trên áp dụng với các nhóm gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Mức này cũng áp dụng cho cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Mức điều chỉnh tăng thêm 8% áp dụng với các nhóm gồm: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Trường hợp, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh, mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng thì được điều chỉnh lên 3,8 triệu đồng.

Phương án 2, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các nhóm nêu trên.

Trường hợp người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh, có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Từ năm 1995 đến nay, Quốc hội, Chính phủ đã tiến hành 24 lần điều chỉnh lương hưu. Sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương của người nghỉ hưu hiện nay đã tăng từ 21 đến 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995.

Lần gần nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, về điều chỉnh chung, thực hiện điều chỉnh tăng 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức điều chỉnh chung nêu trên, nếu mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Nếu mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Ngoài lương hưu hằng tháng, người đủ điều kiện hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Hơn 3,5 triệu người đã nhận gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm trước Tết

13:51, 26/02/2026

Hơn 3,5 triệu người đã nhận gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm trước Tết

Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp trong tháng 3/ 2026

09:43, 29/01/2026

Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp trong tháng 3/ 2026

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội lương hưu tăng lương trợ cấp bảo hiểm

Đọc thêm

Doanh nghiệp phía bắc cần tuyển dụng hơn 86.000 lao động

Doanh nghiệp phía bắc cần tuyển dụng hơn 86.000 lao động

Với đa dạng vị trí và nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn, mức lương được các doanh nghiệp chi trả cho người lao động cũng trải dài ở nhiều phân khúc. Phổ biến nhất là mức từ 10 – 15 triệu đồng/tháng, chiếm hơn 60%...

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030...

Bộ Tư pháp đề xuất tiêu chí để đánh giá, chấm điểm KPI về xây dựng pháp luật

Bộ Tư pháp đề xuất tiêu chí để đánh giá, chấm điểm KPI về xây dựng pháp luật

Bộ Tư pháp đề xuất 2 nhóm tiêu chí là tiến độ và chất lượng của hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để đánh giá, chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề, tái gia nhập thị trường

Hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề, tái gia nhập thị trường

Ngoài khoản trợ cấp, người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn có thể tìm được công việc mới với mức thu nhập ổn định hơn, tái gia nhập thị trường lao động...

Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân “bỏ biển” chờ giải pháp

Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân “bỏ biển” chờ giải pháp

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có thêm dư địa phát triển kinh tế biển với gần 90 km bờ biển và khoảng 1.400 tàu cá. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh, nhiều ngư dân đang đối mặt nguy cơ thua lỗ, phải tạm ngừng vươn khơi.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cầu giá cao suy yếu, thị trường điều chỉnh giảm diện rộng

Chứng khoán

2

25% nguồn cung căn hộ mới có giá trên 100 triệu đồng/m2

Bất động sản

3

An Giang: Đề nghị rà soát phương án công nghệ, tài chính Dự án metro Phú Quốc

Đầu tư

4

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương bàn giao mặt bằng nút giao thông An Phú

Bất động sản

5

USD tăng mạnh, dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ vào chứng khoán Mỹ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy