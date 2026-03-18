Doanh nghiệp phía bắc cần tuyển dụng hơn 86.000 lao động

Ngày 18/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với với Trung tâm Dịch vụ việc làm của 9 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng và Phú Thọ, tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm tăng cường kết nối cung – cầu lao động giữa các địa phương.

Theo tổng hợp của Ban tổ chức, phiên giao dịch việc làm kết nối 10 địa phương thu hút hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 86.321 chỉ tiêu.

Bắc Ninh là địa phương ghi nhận số chỉ tiêu tuyển dụng lớn nhất, vượt xa các địa phương còn lại với 57.226 chỉ tiêu. Thái Nguyên cũng có số lượng tuyển dụng lớn với 9.312 chỉ tiêu, Ninh Bình 7.061, Quảng Ninh 5.005, Phú Thọ 4.220, Hưng Yên 1.450, Hà Nội 1.334…

Tại phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất là nhóm lao động phổ thông, chiếm đến hơn 56.000 chỉ tiêu. Hơn 17.000 chỉ tiêu yêu cầu trình độ cao đẳng – đại học trở lên, còn lại là nhóm trung cấp – công nhân kỹ thuật.

Công nhân sản xuất là nhóm lao động được săn đón nhất, với chỉ tiêu cần tuyển dụng tính chung lên đến hơn 58.000 lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần tuyển hơn 7.500 thợ may, dệt sợi; gần 5.400 chỉ tiêu về kỹ thuật; gần 5.000 công nhân sản xuất linh kiện; 1.500 kỹ sư.

Ngoài ra một số vị trí cũng đang “khát” lao động phải kể đến là thợ kỹ thuật – cơ khí; logistics – kho vận, bảo trì – bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng…

Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại sàn việc làm Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh.

Với đa dạng vị trí và nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn, mức lương được các doanh nghiệp chi trả cho người lao động cũng trải dài ở nhiều phân khúc. Phổ biến nhất là mức từ 10 – 15 triệu đồng/tháng, chiếm hơn 60%. Đây là mức thu nhập của những chỉ tiêu tuyển dụng vào các vị trí kinh doanh, quản lý, giám sát, trưởng - phó phòng…

Mức từ 15 triệu đồng/tháng trở lên dành cho các chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao, người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Mức từ 7 - 10 triệu đồng/tháng chủ yếu dành cho đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như: kế toán, nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật có tay nghề.

Các vị trí việc làm thời vụ - bán thời gian hoặc sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông ở các vị trí công việc tập sự, đơn giản chưa yêu cầu chuyên môn cao, mức thu nhập phổ biến từ 5 – 7 triệu đồng/tháng.

Tại sàn việc làm Hà Nội, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết phiên giao dịch việc làm cũng được tổ chức đồng bộ trên hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, bao gồm sàn trung tâm tại số 215 Trung Kính và 9 sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn.

Các doanh nghiệp tham gia chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất - công nghiệp, phần lớn ưu tiên tuyển dụng lao động có trình độ cao đẳng - đại học trở lên…

Với nhiều chỉ tiêu tuyển dụng hấp dẫn, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố ngày 18/3 cũng nhằm đẩy mạnh hoạt động tư vấn, nâng cao hiệu quả kết nối, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận.