Doanh nghiệp Việt ứng dụng công cụ AI thuộc nhóm cao nhất thế giới

Với 93% doanh nghiệp Việt ứng dụng các công cụ AI trên nền tảng số (thuộc nhóm cao nhất thế giới), Việt Nam đang dần trở thành một thị trường tiên phong về thương mại hội thoại và hành vi khám phá dựa trên AI...

Theo các khảo sát gần đây, khoảng 93% doanh nghiệp trong nước đã sử dụng các công cụ AI trên nền tảng số. Cùng với đó, hành vi người tiêu dùng cũng thay đổi nhanh chóng, nghiên cứu của Kantar năm 2025 cho thấy 89% người trưởng thành tại Việt Nam tương tác với doanh nghiệp qua tin nhắn ít nhất mỗi tuần một lần, và 78% có trải nghiệm tích cực với chatbot.

Điều này cho thấy “thương mại hội thoại” đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để trở thành một phương thức quen thuộc trong cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 7/4/2026, đại diện Meta Việt Nam cho biết mô hình này khởi phát từ châu Á, trong đó có Việt Nam, nơi người tiêu dùng sớm hình thành thói quen tương tác và mua sắm trực tiếp qua nền tảng số.

Hay tại châu Âu hay Mỹ, hình thức livestream bán hàng chưa thực sự phổ biến, thì chính những tín hiệu từ khu vực và thị trường Việt Nam đang góp phần định hình xu hướng tiêu dùng mới. Từ đó, Meta có thêm cơ sở để phát triển và hoàn thiện các sản phẩm phù hợp hơn với hành vi mua sắm đang thay đổi nhanh chóng của người dùng.

Ở góc độ doanh nghiệp, nghiên cứu của Deloitte cho thấy 86% doanh nghiệp vừa và nhỏ ghi nhận tăng trưởng doanh thu từ quảng cáo cá nhân hóa. Trong đó, khi sử dụng các công cụ AI của Meta như tính năng AI trong Advantage+, hiệu quả được cải thiện rõ rệt, với mức tăng trung bình 20% lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS).

Những con số này cho thấy một sự chuyển dịch, AI không còn là công cụ hỗ trợ riêng lẻ, mà đang trở thành lớp hạ tầng vận hành mới của doanh nghiệp từ chăm sóc khách hàng, marketing đến tối ưu hóa trải nghiệm.

Thay vì đầu tư hạ tầng phức tạp, nhiều doanh nghiệp đang tiếp cận AI thông qua các nền tảng sẵn có, nơi công nghệ được tích hợp trực tiếp vào quy trình bán hàng và tương tác khách hàng.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng công nghệ lớn bắt đầu điều chỉnh sản phẩm theo đặc thù thị trường.

Chẳng hạn như Meta mới đây đã cung cấp bộ giải pháp AI được may đo riêng cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm Trợ lý Kinh doanh Business AI trên Messenger (trợ lý tương tác khách hàng), Trợ lý Quảng cáo Meta AI bản Beta hỗ trợ tiếng Việt, cùng các công cụ sáng tạo và sản xuất video mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam mở rộng quy mô và gia tăng tầm ảnh hưởng.

Các giải pháp mới được giới thiệu trong bối cảnh thương mại dựa trên khám phá tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trên các nền tảng của hãng, với số lượt hiển thị quảng cáo toàn cầu tăng 18% trong quý 4/2025.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, chia sẻ: “Tầm nhìn của chúng tôi là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi với AI. Cũng như việc tăng cường hiện diện trên Facebook và Instagram, chúng tôi tin rằng mỗi doanh nghiệp đều nên sở hữu một trợ lý AI riêng. Nhắn tin hiện vẫn là kênh tương tác được người Việt ưu tiên khi kết nối với thương hiệu. Thông qua Business AI trên Messenger, tương tác với khách hàng 24/7, công cụ này hỗ trợ doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu khách hàng, phát huy tối đa tiềm năng”.

Chẳng hạn HADAKI, thương hiệu thương mại điện tử Việt Nam chuyên về đồ bảo hộ thể thao và chống chấn thương, khi sử dụng công cụ AI như Business AI trên Messenger để xử lý yêu cầu của khách hàng, đã ghi nhận mức tăng 20% tỷ lệ chuyển đổi, tăng gấp đôi khả năng xử lý tin nhắn và cải thiện giá trị đơn hàng trung bình nhờ hỗ trợ kịp thời, chính xác 24/7.

Tuy nhiên, ông Khôi cũng nhấn mạnh các công cụ của Meta không được thiết kế vì mục đích cắt giảm nhân lực. Theo ông, nếu chỉ chăm chăm “tinh gọn con người”, doanh nghiệp có thể vô tình bỏ lỡ nhiều cơ hội tăng trưởng.

Thực tế, không ít ý tưởng kinh doanh từng bị gác lại vì hạn chế về nguồn lực hay kỹ năng. Tuy nhiên, sự tham gia của AI cùng với bộ máy nhân sự hiện nay có thể giúp doanh nghiệp có thể làm được nhiều việc hơn, thực hiện nhiều ý tưởng hơn cùng lúc.