Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump: Ấn Độ sẽ mua dầu Venezuela

Bình Minh

02/02/2026, 07:46

Những phát biểu mới nhất của ông Trump dường như phản ánh sự cải thiện liên tục trong quan hệ Mỹ-Ấn vốn đã căng thẳng trong suốt năm qua...

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2/2025 - Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2/2025 - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/1 tuyên bố Ấn Độ sẽ mua dầu thô từ Venezuela nhằm thay thế một phần dầu Nga mà quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới này đang mua - hãng tin Reuters đưa tin.

“Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận như vậy, thực ra một thỏa thuận trên ý tưởng”, ông Trump nói với các phóng viên đi cùng trên chuyên cơ Không lực 1 trong chuyến đi từ Washington đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Trước đó cùng ngày, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã thông báo với Ấn Độ về việc nước này có thể sớm nối lại việc mua dầu từ Venezuela để thay thế cho việc nhập khẩu dầu từ Nga.

Ấn Độ đã ngừng mua dầu từ Venezuela vào năm ngoái sau khi ông Trump áp mức thuế 25% đối với các quốc gia mua dầu từ Venezuela vào tháng 3/2025, không lâu sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Trong phát biểu vào ngày 31/1, ông Trump cho biết Ấn Độ sẽ mua dầu thô từ Venezuela thay vì dầu thô từ Iran.

New Delhi đã ngừng nhập khẩu dầu từ Iran vào năm 2019 do các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Kể từ đó, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã chuyển sang mua dầu từ Mỹ để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Iran, sau đó giảm bớt việc mua dầu từ Mỹ và trở thành khách hàng lớn nhất của dầu Nga.

Việc nhập khẩu dầu Nga được Ấn Độ đẩy mạnh vì dầu Nga được bán với giá chiết khấu sau khi các quốc gia phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Vào tháng 8/2025, ông Trump đã tăng gấp đôi thuế quan áp lên hàng hóa từ Ấn Độ lên 50% để gây áp lực buộc nước này ngừng mua dầu từ Nga. Đầu tháng 1 vừa qua, ông cho biết thuế quan đối với Ấn Độ có tăng thêm nếu nước này không giảm bớt việc mua dầu từ Nga.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong tháng 1 có ý nói rằng rằng mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ liên quan tới việc mua dầu Nga có thể được gỡ bỏ do Ấn Độ đã giảm mạnh việc nhập khẩu dầu Nga.

Trong tuần vừa rồi, Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela để tạo điều kiện cho các công ty Mỹ bán dầu thô của nước này.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump dường như phản ánh sự cải thiện liên tục trong quan hệ Mỹ-Ấn vốn đã căng thẳng trong suốt năm qua. Ông cũng cho biết Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ để mua dầu từ Venezuela, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể.

