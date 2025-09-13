Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt 3,272 triệu tỷ đồng trong quý 3/2025
Hạ Chi
13/09/2025, 10:24
Trong quý 3/2025, tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao đạt 48,36% và gần 1.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ được chứng nhận…
Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý 3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ với các Sở Khoa học và Công nghệ trên cả nước ngày 12/9, báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết quý 3 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao (%) đạt 48,36%; lũy kế đến tháng 8/2025 đã có 6 Khu Công nghệ cao được thành lập; cả nước đã có 945 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024…
DOANH THU NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ TĂNG 28% SO VỚI CÙNG KỲ
Đến tháng 8/2025, cả nước đã có 31 doanh nghiệp công nghệ cao, 11 tổ chức ứng dụng công nghệ cao và 1 tổ chức được cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao còn hiệu lực.
Ở lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ được đăng ký trong quý đạt 308 tỷ đồng.
Doanh thu dịch vụ bưu chính đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 26,1%. 9 tháng đầu năm, ngành bưu chính đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch năm.
Tốc độ băng rộng di động đạt 151,69 Mbps, xếp thứ 18 thế giới; băng rộng cố định đạt 250,45 Mbps, đứng thứ 13 toàn cầu.
Số thuê bao băng rộng di động 5G đã vượt 14 triệu thuê bao, tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 65% - đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 8 thế giới. Tuy nhiên, các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang vẫn còn hàng trăm thôn, bản "trắng sóng" hoặc sóng không ổn định, gây khó khăn cho dịch vụ công trực tuyến.
Ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng mạnh, doanh thu đạt 3,272 triệu tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ).
Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 2,908 triệu tỷ đồng, tăng 27%. Số doanh nghiệp công nghệ số đã vượt 77.000. Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Liên minh nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử (ARTSeMi); Thái Nguyên ký biên bản hợp tác xây dựng Trung tâm Dữ liệu của tỉnh với đối tác Hàn Quốc.
Các lĩnh vực khác cũng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ: đơn sở hữu công nghiệp tiếp nhận đạt 26.613 (tăng 20,4%), văn bằng bảo hộ cấp mới 23.969 (tăng 84,9%); Bộ công bố 111 tiêu chuẩn Việt Nam mới, phê duyệt 1.364 mẫu phương tiện đo, cấp mã số mã vạch cho gần 2.000 doanh nghiệp...
Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Bộ cấp 321 giấy phép công việc bức xạ, 187 chứng chỉ nhân viên bức xạ; Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý thành công sự cố phóng xạ tại cảng Phước Long ICD port - ICD3 tại Phường Thủ Đức, đảm bảo an toàn tuyệt đối…
Các địa phương đã cho thấy sự năng động trong triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể: Thái Nguyên đã công bố 19 bài toán lớn về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Quảng Ninh, Vĩnh Phúc tiên phong áp dụng mức thù lao tối đa cho chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ngang bằng với nhiệm vụ cấp quốc gia, tạo động lực thu hút nhân lực chất lượng cao.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (SIHUB); Ninh Bình tổ chức Diễn đàn quốc tế "Nghiên cứu và Phát triển Việt Nam 2025", Đà Nẵng ghi dấu ấn với Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SURF 2025)...
Dù vậy, một số địa phương như Hà Tĩnh, Lâm Đồng vẫn phản ánh khó khăn về cơ chế đầu tư mạo hiểm, thiếu công cụ đo lường chỉ số đổi mới sáng tạo, khiến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo chưa thật sự bứt phá.
QUÝ 4 LÀ THỜI ĐIỂM TĂNG TỐC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ
Qua kiến nghị của các Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị, trực tiếp giải quyết ngay một số công việc và đưa ra định hướng cho giai đoạn tới.
Bộ trưởng nhấn mạnh, quý 4/2025 là thời điểm tăng tốc hoàn thiện thể chế, khi Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV 05 dự án Luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Chuyển đổi số quốc gia; Luật Trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành 16 Nghị định hướng dẫn thi hành 05 Luật quan trọng đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9...
Bộ trưởng đề nghị tất cả các bộ, ngành phải xây dựng nền tảng số dùng chung cho dịch vụ công của ngành mình, bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, chấm dứt tình trạng "mỗi nơi một phần mềm".
Bộ Khoa học và Công nghệ phải đi đầu, làm mẫu trong việc này, đảm bảo thống nhất, liên thông, tạo điều kiện để địa phương triển khai thuận lợi.
Các Sở Khoa học và Công nghệ phải tiên phong làm mẫu, triển khai chuyển đổi số ngay từ cơ sở để lan tỏa, nhân rộng ra toàn hệ thống. Bộ trưởng khẳng định: "Thị trường càng mạnh, Nhà nước càng phải mạnh. Càng phân tán bao nhiêu, càng cần tập trung bấy nhiêu. Chính nền tảng số dùng chung sẽ là hành lang hẹp nhưng vững chắc, bảo đảm quản lý thống nhất và điều hành linh hoạt".
Về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Bộ trưởng yêu cầu đổi mới tư duy: "20% nguyên tắc, 80% hướng dẫn, mẫu biểu, checklist" để địa phương áp dụng ngay. Về tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục hành chính hai cấp, Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là ưu tiên số một, phải xử lý ngay, không chờ đợi.
Về nhân lực, giải pháp không phải tuyển thêm người mà là ứng dụng công nghệ và quy trình để nâng cao hiệu quả. Bộ sẽ tận dụng nguồn lực sẵn có, kết hợp đào tạo trực tuyến để cán bộ thích ứng nhanh, "biến việc khó thành dễ".
Tháng 10/2025, toàn bộ 34 Giám đốc Sở sẽ tham gia lớp bồi dưỡng tập trung nhằm thống nhất tầm nhìn và phương thức hành động; đồng thời hỗ trợ các địa phương trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên nền tảng số.
Về xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Bộ định hướng địa phương lựa chọn 2-3 mô hình mũi nhọn làm điểm sáng, như: nông nghiệp số, trung tâm đổi mới sáng tạo cộng đồng, đô thị thông minh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa… từ đó nhân rộng thành điểm sáng.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: "Bộ sẽ luôn là hậu phương vững chắc, hỗ trợ tối đa cho các Sở - những đơn vị tiền tuyến. Mọi khó khăn, vướng mắc hãy coi Bộ như ngôi nhà chung để cùng chia sẻ, cùng giải quyết. Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương phải là một khối thống nhất, hành động quyết liệt, đồng hành thực chất, đưa khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm cho phát triển kinh tế - xã hội".
