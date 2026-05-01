Doanh thu quý 1/2026 đạt 56,3 tỷ USD, Meta tiếp tục “đặt cược lớn” vào AI

Doanh thu của Meta tăng 33% và thu nhập ròng tăng 61% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vượt xa mức 6,43 USD của năm trước. Công ty cũng chuyển dịch chiến lược đầu tư từ các trải nghiệm thực tế ảo sang nền tảng di động và trí tuệ nhân tạo....

Meta Platforms công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 sau giờ đóng cửa thị trường Mỹ ngày 29/4, với các chỉ số tài chính tăng trưởng mạnh, song đi kèm phản ứng thận trọng từ thị trường trước kế hoạch gia tăng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 56,31 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 33,43 tỷ USD, tăng 35%, với biên lợi nhuận duy trì ở mức cao 41%. Thu nhập ròng đạt 26,77 tỷ USD, tăng 61%, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 10,44 USD, cao hơn đáng kể so với mức 6,43 USD cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chủ yếu tiếp tục đến từ mảng quảng cáo – trụ cột đóng góp phần lớn doanh thu của Meta. Trong quý, lượng hiển thị quảng cáo tăng 19%, trong khi giá quảng cáo trung bình tăng 12%, đưa tổng doanh thu quảng cáo lên 55,02 tỷ USD. Tổng số người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn bộ hệ sinh thái đạt 3,56 tỷ, tăng 4%, củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của công ty.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy tổng số nhân viên của công ty đạt 77.986 nhân sự tính đến cuối quý 1/2026, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Meta theo từng hạng mục. Ảnh: Meta Press Release

Meta cho biết các công cụ AI đang ngày càng đóng vai trò trung tâm trong việc tối ưu hiệu quả quảng cáo và hỗ trợ doanh nghiệp. Xu hướng “kinh doanh hội thoại” (conversational commerce) – nơi người dùng tương tác trực tiếp với thương hiệu qua tin nhắn – đang tăng tốc, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng chatbot và trợ lý AI để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu chi phí vận hành. Tuy nhiên, phần lớn các chỉ số hiệu quả AI hiện mới dừng ở mức công bố nội bộ và chưa được chuẩn hóa trong báo cáo tài chính.

Bên cạnh đó, Meta tiếp tục mở rộng các giải pháp thương mại gắn với nhà sáng tạo nội dung, cũng như thử nghiệm các mô hình tiếp thị liên kết (affiliate), cho phép gắn sản phẩm trực tiếp trong nội dung trên Facebook và Instagram – một bước đi nhằm tận dụng xu hướng mua sắm ngay trên mạng xã hội.

Dù kết quả kinh doanh tích cực, cổ phiếu Meta vẫn giảm hơn 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công ty nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 lên mức 125–145 tỷ USD, nhằm mở rộng hạ tầng phục vụ AI. Đây là mức tăng đáng kể so với các dự báo trước đó và phản ánh chiến lược “đặt cược lớn” vào AI của doanh nghiệp.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận là khoản lợi ích thuế một lần trị giá 8,03 tỷ USD trong quý. Nếu loại trừ yếu tố này, mức tăng trưởng lợi nhuận thực chất thấp hơn đáng kể, cho thấy hiệu quả từ hoạt động cốt lõi chưa hoàn toàn tương xứng với mức tăng trưởng báo cáo.

Ở mảng Reality Labs, doanh thu đạt 402 triệu USD nhưng vẫn ghi nhận khoản lỗ hoạt động gần 4 tỷ USD. Điều này cho thấy Meta đang tiếp tục điều chỉnh chiến lược, giảm trọng tâm vào thực tế ảo và chuyển dịch mạnh hơn sang AI và các nền tảng di động.

Tại Việt Nam, Meta đang mở rộng triển khai các giải pháp AI cho doanh nghiệp, đặc biệt trên nền tảng Messenger. Với tỷ lệ người dùng mạng xã hội cao, Facebook và Instagram đã trở thành kênh bán hàng quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hành vi tiêu dùng đang dịch chuyển theo hướng “khám phá – tương tác – mua hàng” ngay trên nền tảng mạng xã hội, thay vì chỉ phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử truyền thống.

Theo báo cáo của Research and Markets, quy mô thương mại qua mạng xã hội tại Việt Nam dự kiến đạt khoảng 5 tỷ USD vào năm 2025 và có thể tăng lên hơn 10 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình trên 15% mỗi năm. Meta cho biết các công cụ AI trên Messenger đã được triển khai rộng rãi cho doanh nghiệp trong nước, giúp nâng cao năng lực xử lý tương tác và cải thiện hiệu quả chuyển đổi.

Theo góc nhìn của Giám đốc Tài chính (CFO), dự báo doanh thu quý 2/2026 của Meta sẽ đạt từ 58–61 tỷ USD.

Dự đoán quý 2/2026 của Giám đốc Tài chính. Ảnh: Meta

Ước tính, yếu tố tỷ giá ngoại tệ có thể đóng góp khoảng 2% vào tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ, dựa trên mặt bằng tỷ giá hiện tại. Đối với cả năm 2026, công ty giữ nguyên dự báo tổng chi phí trong khoảng 162–169 tỷ USD.

Meta cũng kỳ vọng lợi nhuận hoạt động trong năm 2026 sẽ cao hơn so với năm 2025. Đáng chú ý, chi tiêu vốn năm 2026, bao gồm cả các khoản thanh toán gốc của hợp đồng thuê tài chính, được điều chỉnh tăng lên mức 125–145 tỷ USD, so với dự báo trước đó là 115–135 tỷ USD.

Sự điều chỉnh này phản ánh chi phí linh kiện gia tăng trong năm nay, cùng với nhu cầu bổ sung đầu tư vào trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng năng lực cho các năm tiếp theo.

Nếu không có thay đổi đáng kể về chính sách thuế, Meta dự kiến thuế suất trong các quý còn lại của năm 2026 sẽ dao động trong khoảng 13–16%. Bên cạnh đó, công ty cho biết tiếp tục theo dõi sát các rủi ro pháp lý và quy định, đặc biệt tại Liên minh châu Âu và Mỹ, vốn có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh và kết quả tài chính.

Nhìn chung, kết quả quý 2/2026 cho thấy nền tảng tăng trưởng vững chắc của Meta Platforms, đặc biệt trong mảng quảng cáo. Tuy nhiên, việc gia tăng mạnh đầu tư vào AI đang đặt ra bài toán cân bằng giữa tăng trưởng dài hạn và áp lực lợi nhuận trong ngắn hạn. Khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư quy mô lớn thành hiệu quả kinh doanh thực chất sẽ là yếu tố then chốt quyết định triển vọng của doanh nghiệp trong thời gian tới.