Đổi mới công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2026
Như Nguyệt
14/04/2026, 14:22
Năm 2026 phần lớn các luật có hiệu lực vì vậy đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ nhất, sáng 14/4, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm
pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
năm 2025.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị
Nga cho biết ngay sau khi sáp nhập, hợp nhất, thành lập mới, Hội đồng Dân tộc,
các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục thực hiện nền nếp hoạt động giám sát văn bản
quy phạm pháp luật, đã tiến hành giám sát đối với 602 văn bản. Nhiều cơ quan đã tiến hành giám sát khối lượng lớn văn bản,
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp
luật.
Về cơ bản, Chính phủ, các bộ, ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực
hiện kiến nghị của các cơ quan của Quốc hội tại kỳ giám sát năm 2024 và các quý
của năm 2025.
Theo báo cáo, có 26 kiến nghị giám sát đã được thực hiện,
góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành
pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn 25 kiến nghị chưa được thực hiện; trong đó, một số
kiến nghị đã được nêu qua nhiều kỳ giám sát, kéo dài nhiều năm.
Trong năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trưởng ngành đã ban hành 352 văn bản quy định chi
tiết, giúp luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
kịp thời đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, còn 173 văn bản ban hành chậm hơn thời điểm
có hiệu lực thi hành theo quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết.
Báo cáo cũng đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật được
ban hành trong năm 2025 cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội.
Thường trực Ủy ban này kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ và các bộ, ngành tập trung thực hiện, khắc phục dứt điểm các hạn chế. Cụ thể,
thực hiện dứt điểm 25 kiến nghị từ các kỳ giám sát trước chưa hoàn thành.
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 1 nghị định của Chính phủ và 1 thông tư của Bộ Giáo
dục và Đào tạo còn nội dung chưa bảo đảm tính thống nhất, chưa phù hợp với thực
tiễn…
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định việc giám
sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban trong năm 2025
ngày càng đi vào nền nếp, công tác báo cáo bài bản hơn.
Năm 2025, khối lượng công việc xây dựng pháp luật tăng đột
biến, Quốc hội thông qua rất nhiều luật nên các văn bản quy định chi tiết hướng
dẫn thi hành rất nhiều. Song, năm 2026 khối lượng công việc còn nhiều hơn do phần
lớn các luật có hiệu lực trong năm này. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu năm 2026 phải
đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật.
“Thời gian gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng
Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhiều lần nhắc công tác giám sát văn bản quy phạm
pháp luật ngày càng quan trọng và phải là công việc thường xuyên, liên tục của
các cơ quan Quốc hội, cơ quan dân cử”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho
biết thêm.
Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột
phá phát triển văn hóa Việt Nam và việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với
dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Quốc hội dự kiến giám sát cải cách thủ tục hành chính, an toàn thực phẩm
15:46, 02/04/2026
Kiểm toán Nhà nước phải là công cụ quan trọng trong giám sát tài chính công, tài sản công
10:02, 24/02/2026
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc giám sát chuyên đề và chất vấn
Thủ tướng chốt thời hạn: Dứt điểm tồn đọng, đưa Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 vào hoạt động trong quý II/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, thủ tục để đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động đúng tiến độ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (14 - 15/4/2025)...
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia, hướng tới phát triển bền vững
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam và Italia có nhiều điều kiện thuận lợi để bổ trợ cho nhau, cùng phát huy thế mạnh riêng nhằm hướng tới các mục tiêu tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga
Chiều 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov đang thăm, làm việc tại Việt Nam, trao đổi về thúc đẩy hợp tác an ninh – bảo vệ.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: 20/4 phải xong phương án cắt giảm thủ tục
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, trình phương án trước ngày 20/4 theo Kết luận 18-KL/TW.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: