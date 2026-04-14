Đổi mới công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2026

Như Nguyệt

14/04/2026, 14:22

Năm 2026 phần lớn các luật có hiệu lực vì vậy đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ nhất, sáng 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết ngay sau khi sáp nhập, hợp nhất, thành lập mới, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục thực hiện nền nếp hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật, đã tiến hành giám sát đối với 602 văn bản. Nhiều cơ quan đã tiến hành giám sát khối lượng lớn văn bản, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về cơ bản, Chính phủ, các bộ, ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kiến nghị của các cơ quan của Quốc hội tại kỳ giám sát năm 2024 và các quý của năm 2025.

Theo báo cáo, có 26 kiến nghị giám sát đã được thực hiện, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn 25 kiến nghị chưa được thực hiện; trong đó, một số kiến nghị đã được nêu qua nhiều kỳ giám sát, kéo dài nhiều năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Trong năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trưởng ngành đã ban hành 352 văn bản quy định chi tiết, giúp luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, còn 173 văn bản ban hành chậm hơn thời điểm có hiệu lực thi hành theo quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Báo cáo cũng đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2025 cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thường trực Ủy ban này kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành tập trung thực hiện, khắc phục dứt điểm các hạn chế. Cụ thể, thực hiện dứt điểm 25 kiến nghị từ các kỳ giám sát trước chưa hoàn thành. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 1 nghị định của Chính phủ và 1 thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn nội dung chưa bảo đảm tính thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban trong năm 2025 ngày càng đi vào nền nếp, công tác báo cáo bài bản hơn.

Năm 2025, khối lượng công việc xây dựng pháp luật tăng đột biến, Quốc hội thông qua rất nhiều luật nên các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành rất nhiều. Song, năm 2026 khối lượng công việc còn nhiều hơn do phần lớn các luật có hiệu lực trong năm này. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu năm 2026 phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

“Thời gian gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhiều lần nhắc công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật ngày càng quan trọng và phải là công việc thường xuyên, liên tục của các cơ quan Quốc hội, cơ quan dân cử”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết thêm.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam và việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Từ khóa:

giám sát văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng pháp luật

