Đối thoại với doanh nghiệp, Phú Thọ mở “lối ra” cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

19 kiến nghị liên quan tới những vướng mắc “sát sườn” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được các doanh nghiệp nêu ra tại Phiên đối thoại địa phương thứ hai trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 diễn ra tại Phú Thọ mới đây…

Với chủ đề xuyên suốt VPSF 2026 “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, phiên đối thoại địa phương thứ hai tại Phú Thọ cuối tuần qua tiếp tục khẳng định định hướng chuyển đổi từ “kiến nghị – tháo gỡ” sang “đồng kiến tạo chính sách”, hướng tới phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh tỉnh đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 đạt từ 11 đến 12%, hướng tới sự bứt phá với mức tăng trưởng hai con số. Để hiện thực hóa khát vọng này, lãnh đạo tỉnh xác định doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng nòng cốt và có vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo đó, Chính quyền tỉnh Phú Thọ cam kết lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành, đồng thời đẩy mạnh việc thiết lập cơ chế “luồng xanh” nhằm giải quyết thủ tục hành chính khẩn trương trong 24 giờ, hoặc giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư cho các dự án trọng điểm.

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN VỀ VỐN, THUẾ VÀ BẤT CẬP THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Liên quan tới những kiến nghị về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại phiên đối thoại, ông Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Phú Thọ, cho biết bên cạnh việc vay vốn tín chấp hoặc thế chấp từ các ngân hàng thương mại, tỉnh Phú Thọ đang triển khai các quỹ đặc thù như Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ hỗ trợ hợp tác xã, và Quỹ đầu tư phát triển.

Đây là những kênh cung cấp nguồn vốn có cơ chế tiếp cận thuận lợi và lãi suất tốt hơn, dù ngân sách tỉnh bố trí đôi khi chưa thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND quy định hỗ trợ lên đến 500 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ.

Về những khó khăn, bấp cập trong việc áp dụng hóa đơn điện tử và liên thông ngân hàng, ông Đào Hồng Cầu, Phó Trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, khẳng định các chính sách thuế hiện nay đều lấy người nộp thuế làm trung tâm để hỗ trợ. Trong đó, về hóa đơn điện tử, đây là quy định bắt buộc theo Nghị định 123 của Chính phủ nhằm đảm bảo quản lý thuế phù hợp với những định hướng mới. Cùng với đó, nhà nước đang triển khai hàng loạt gói hỗ trợ lớn như giảm 2% thuế giá trị gia tăng, miễn thuế bảo vệ môi trường và thuế nhập khẩu đối với xăng dầu…

Tại địa phương, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo; các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 500 triệu đồng cũng được miễn việc kê khai và nộp thuế.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chia sẻ tại toạ đàm.

Về tình trạng các đơn vị thi công hợp đồng trọn gói đang phải hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng từ việc tăng giá nguyên, nhiên liệu từ xung đột Trung Đông theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ngân Trọng, đại diện Sở Tài chính Phú Thọ cho biết dù quy định của Luật Xây dựng yêu cầu nhà thầu ký hợp đồng trọn gói phải chấp nhận toàn bộ rủi ro, nhưng Sở Tài chính ghi nhận đây là biến động bất khả kháng.

Do vậy, Sở sẽ chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan rà soát, tổng hợp các dự án bị thiệt hại để báo cáo UBND tỉnh; từ đó tham mưu cho tỉnh có văn bản kiến nghị trực tiếp lên Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương nhằm sớm ban hành cơ chế đặc thù, cho phép điều chỉnh hợp đồng để tháo gỡ áp lực thua lỗ cho nhà thầu.

THÚC ĐẨY CHUỖI GIÁ TRỊ

Về vấn đề duy trì chuỗi giá trị và tìm kiếm đầu ra ổn định, bà Vũ Thị Lệ Thủy, Giám đốc HTX 3T Nông sản Giao Phong, phản ánh thực trạng nhiều sản phẩm OCOP địa phương dù đạt chất lượng tiêu chuẩn cao nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, gặp rất nhiều rào cản khi muốn tiếp cận trực tiếp vào hệ thống siêu thị và mạng lưới phân phối hiện đại.

Trả lời vấn đề này, ông Ngô Tiến Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch về xúc tiến thương mại nông sản giai đoạn 2026 - 2030. Tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị thường xuyên tổ chức các sự kiện trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP.

Các đại biểu chụp ảnh tại phiên đối thoại.

Thậm chí, đích thân các lãnh đạo UBND tỉnh cũng trực tiếp đem sản phẩm địa phương đi quảng bá tại các hội nghị xúc tiến đầu tư lớn. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ sát cánh hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu; và đặc biệt, hành lang pháp lý từ Luật Đất đai 2024 đã thoáng hơn rất nhiều khi cho phép người dân tự do đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng (từ cây hàng năm sang cây lâu năm) mà không cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất phức tạp.

Trong lĩnh vực du lịch, nỗi lo lớn nhất kìm hãm doanh nghiệp là tính mùa vụ rõ rệt. Hết mùa lễ hội, lượng khách sụt giảm mạnh khiến doanh nghiệp không đủ tài chính duy trì nhân sự cả năm, dẫn đến chất lượng dịch vụ thiếu tính chuyên nghiệp.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, thừa nhận thực trạng này thường xảy ra tại các khu di tích tâm linh hoặc các thắng cảnh thác nước phụ thuộc vào mùa mưa. Để khắc phục triệt để, tỉnh đang hoàn thiện tích hợp quy hoạch du lịch chung của 3 vùng địa lý (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ sau sáp nhập) nhằm đa dạng hóa sản phẩm sang du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, mạo hiểm và thể thao.

Trong tầm nhìn đến năm 2030, Phú Thọ hướng tới xây dựng và phát triển 5 khu du lịch quốc gia (bao gồm Đền Hùng, Tam Đảo, Đại Lải, Hồ Hòa Bình, Vườn Quốc gia Xuân Sơn). Đồng thời, tỉnh đang tích cực thu hút các nhà đầu tư lớn như Sun Group để xây dựng các tổ hợp vui chơi giải trí cao cấp, tuyến phố đi bộ đêm tại Việt Trì nhằm tạo ra sức hút quanh năm, giữ chân khách lưu trú.

Về nhu cầu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Nguyễn Ngọc Quân, Giám đốc Công ty Thiên Phúc Hưng, chỉ ra một nghịch lý: Phú Thọ hiện quy tụ rất nhiều tập đoàn FDI lớn như Honda, Toyota, Cosmos... nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh lại không thể tham gia vào cung cấp các dịch vụ hậu cần cơ bản như suất ăn công nghiệp, văn phòng phẩm, hay máy bán hàng tự động… dù năng lực hoàn toàn đáp ứng đủ yêu cầu...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định tỉnh luôn có chủ trương ủng hộ, đồng hành kết nối doanh nghiệp địa phương với các tập đoàn lớn song ông nhấn mạnh bản thân doanh nghiệp địa phương phải chủ động nâng cấp năng lực quản trị, xây dựng chiến lược marketing bài bản để chứng minh thực lực với các doanh nghiệp FDI.