Đồng baht Thái Lan lao dốc khi giá xăng dầu tăng cao

Đồng baht Thái Lan đang trên đà giảm giá mạnh, khi giá xăng dầu tăng cao làm lộ rõ vị thế rủi ro của một nền kinh tế có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng...

Theo hãng tin Bloomberg, trong vòng 1 tháng qua, đồng baht đã giảm hơn 5% so với USD, trở thành đồng tiền yếu nhất tại khu vực châu Á. Các chiến lược gia tại ngân hàng Kasikornbank dự báo đến giữa năm nay, đồng baht có thể tiếp tục giảm thêm 2% so với mức hiện tại là 32,8 baht đổi 1 USD, do chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao và mùa thanh toán cổ tức có thể gây áp lực giảm lên đồng tiền này.

Sự sụt giảm của đồng baht cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đối với các đồng tiền châu Á mới nổi có thể thay đổi nhanh chóng. Sau khi tăng giá mạnh vào cuối năm ngoái, đồng baht đã chịu áp lực giảm mạnh khi giá dầu thô tăng 40% trong tháng 3 này.

Thái Lan đặc biệt dễ bị tổn thương khi giá dầu leo thang do nước này phụ thuộc nhiều vào nguồn xăng dầu nhập khẩu. Sự phụ thuộc này khiến đồng tiền của Thái Lan có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực nếu giá hàng hóa cơ bản tiếp tục biến động mạnh và nhà đầu tư nước ngoài còn thoái vốn khỏi nước này trong những tháng tới.

Chiến lược gia Jeffrey Zhang tại ngân hàng Credit Agricole CIB nhận định cú sốc giá dầu có thể gây ảnh hưởng kéo dài đến tình hình tài chính và tăng trưởng kinh tế Thái Lan. Ông dự báo đến cuối năm nay, đồng baht sẽ giảm giá về mức 33 baht đổi 1 USD. Ông cho biết: "Chúng tôi tiếp tục thấy khả năng tỷ giá USD/THB tăng cao hơn, nhưng có thể với tốc độ chậm hơn so với những gì diễn ra trong tháng 3 này”.

Giá nhiên liệu máy bay toàn cầu tăng cao được nhận định sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lượng khách du lịch quốc tế đến Thái Lan. Theo ông Kobsidthi Silpachai, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường vốn tại ngân hàng Kasikornbank, các khu nghỉ dưỡng ở miền Nam Thái Lan đã chứng kiến khoảng 20% số lượng đặt phòng khách sạn bị hủy bỏ. Một cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể đẩy lượng khách nước ngoài đến Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy tỷ giá đồng baht có thể ổn định nếu tâm lý của nhà đầu tư toàn cầu được cải thiện, bao gồm bất kỳ sự xuống thang nào trong căng thẳng địa chính trị. Giới phân tích nhận định Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) có khả năng làm dịu sự biến động tỷ giá đồng baht, nhưng sẽ không có những động thái can thiệp mạnh tay.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia dự đoán tỷ giá đồng baht sẽ hồi nhẹ. Ông Audrey Ong, một chiến lược gia tại ngân hàng Barclays Bank Plc, dự báo từ nay đến cuối năm, tỷ giá baht sẽ không có nhiều thay đổi. "Với định giá baht còn đang tương đối cao, chúng tôi không cho rằng BOT sẽ can thiệp mạnh mẽ vào việc điều chỉnh tỷ giá đồng baht. Thay vào đó, họ sẽ chỉ quản lý sự biến động quá mức của tỷ giá hối đoái”.

Mùa trả cổ tức chính hàng năm của Thái Lan diễn ra vào một thời điểm không thuận lợi, xét về tỷ giá đồng baht. Trong vòng 1 thập kỷ qua, đồng baht giảm trung bình khoảng 1,3% trong quý 2. Năm nay, các công ty Thái Lan dự kiến sẽ chi trả khoảng 151 tỷ baht (tương đương 4,6 tỷ USD) cổ tức cho các nhà đầu tư nước ngoài, làm tăng nhu cầu về USD trong tháng 4 và tháng 5.

Dòng vốn chảy khỏi Thái Lan cũng đang gây thêm áp lực mất giá lên đồng baht. Các quỹ đầu tư toàn cầu đã bán ròng 788 triệu USD trái phiếu Thái Lan trong tháng này, mức cao nhất trong hơn một năm. Thị trường cổ phiếu Thái Lan cũng chứng kiến lượng bán ròng 1,2 tỷ USD của khối ngoại trong cùng kỳ, mức lớn nhất kể từ tháng 2/2023.

“Những nhận định cho rằng Chính phủ không xử lý hiệu quả được những thách thức kinh tế hiện tại đang làm tăng thêm lo ngại của nhà đầu tư”, ông Jitipol Puksamatanan, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại công ty Finansia Syrus Securities, nhận xét.

Sáng ngày 26/3, giá xăng ở Thái Lan tăng từ 14-22% và giá dầu diesel tăng 18% chỉ sau một đêm, mức tăng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Đợt tăng giá xăng này đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách trợ cấp giá xăng dầu mà Thái Lan đã áp dụng từ sau các cú sốc giá dầu hồi thập niên 1970.

Thái Lan điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu sau khi Quỹ Xăng dầu của nước này - quỹ giữ vai trò ổn định và trợ giá xăng dầu trong nước - rơi vào trạng thái thâm hụt ngày càng nghiêm trọng do giá dầu không ngừng leo thang trong bối cảnh chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Tại thời điểm ngày 22/3, quỹ này đã âm 28,1 tỷ baht, tương đương 857 triệu USD.

Cùng ngày 26/3, một số quan chức cấp cao thuộc Chính phủ Thái Lan cho biết nước này đang xem xét giảm thuế xăng dầu để giảm bớt tác động của giá xăng dầu tăng cao.