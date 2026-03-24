Thứ Ba, 24/03/2026

Trang chủ Thế giới

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

Bình Minh

24/03/2026, 16:35

Các đồng tiền như won Hàn Quốc, rupee Ấn Độ và peso Philippines đang trở nên “dễ tổn thương hơn”, trong khi các đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đôla Singapore và ringgit Malaysia vững vàng hơn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Vị thế bán khống các đồng tiền châu Á đã tăng lên trong thời gian gần đây, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran gây đảo lộn thị trường năng lượng, làm dấy lên mối lo về áp lực lạm phát, sức ép đối với tài khoản vãng lai, và hạn chế trong dư địa chính sách của các quốc gia trong khu vực - theo kết quả một cuộc khảo sát vào tuần trước của hãng tin Reuters.

Cuộc khảo sát cho thấy đồng baht Thái Lan đã bị bán khống ròng lần đầu tiên kể từ tháng 4/2025. Cùng với đó, vị thế bán khống ròng đồng won Hàn Quốc và đôla Đài Loan tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng.

Những dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London vượt 100 USD/thùng khi eo biển Hormuz bị đóng cửa và hàng loạt cơ sở dầu khí ở Vùng Vịnh trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

“Xung đột có thể còn căng thẳng trong hàng tuần nữa. Giá dầu Brent sẽ còn cao trong ngắn hạn”, trưởng chiến lược Jeff Ng của công ty SMBC nhận định. Ông cho rằng tình trạng căng thẳng này sẽ khiến cho các đồng tiền như won Hàn Quốc, rupee Ấn Độ và peso Philippines trở nên “dễ tổn thương hơn”, trong khi các đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đôla Singapore và ringgit Malaysia vững vàng hơn.

Giá dầu thô tăng cao đang đặt ra thách thức chung cho tất cả các nước nhập khẩu ròng dầu ở châu Á. Các thách thức này bao gồm thâm hụt tài khoản vãng lai tăng, gánh nặng trợ cấp giá xăng dầu tăng, và áp lực đối với ngân hàng trung ương trong việc bảo vệ tỷ giá đồng tiền và trì hoãn việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Won Hàn Quốc và đôla Đài Loan đang là hai đồng tiền chịu áp lực lớn do các nhà đầu tư giảm tỷ trọng nắm giữ tài sản ở những nền kinh tế có mức độ phụ thuộc lớn vào xuất khẩu hàng công nghệ. Tuần trước, đồng won có lúc giảm giá quá mức 1.500 won đổi 1 USD lần đầu tiên kể từ năm 2009, sau khi thị trường chứng khoán Hàn Quốc thời gian gần đây có những phiên bán tháo mạnh khiến giao dịch tạm ngưng.

Thị trường chứng khoán Đài Loan cũng chứng kiến sự rút lui của dòng vốn ngoại do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ. Thị trường hoán đổi lãi suất bắt đầu phản ánh khả năng Đài Loan thắt chặt chính sách tiền tệ để ứng phó với việc đồng tiền mất giá khiến cho tình trạng lạm phát nhập khẩu trở nên nghiêm trọng hơn.

Đặt cược vào sự mất giá của đồng rupiah Indonesia gia tăng thêm khi đồng tiền này dao động gần ngưỡng chủ chốt 17.000 rupiah đổi 1 USD sau khi hai tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s và Fitch hạ triển vọng tín nhiệm của Indonesia về ‘tiêu cực’.

Tuần vừa rồi, Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) giữ nguyên lãi suất ở mức 4,75% như dự báo, đồng thời can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ.

Tại Ấn Độ, đồng rupee đã liên tục lập mức thấp kỷ lục so với USD trong những phiên gần đây dù Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã can thiệp vào thị trường. Đồng peso Philippines cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục gần 60 peso đổi 1 USD trước khi ngân hàng trung ương nước này có động thái can thiệp để ổn định thị trường.

Mức độ đặt cược vào sự mất giá của đồng baht Thái Lan đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2024, phản ánh vị thế dễ tổn thương của nước này trước giá nhiên liệu tăng cao, du lịch suy giảm và cán cân vãng lai xấu đi.

Ngược lại, vị thế đặt cược vào sự tăng giá của đồng đôla Singapore tuy có giảm nhưng vẫn ở trạng thái dương.

Đồng nhân dân tệ Trung Quốc và ringgit Malaysia cũng tương đối vững giá.

Trong đó, nhân dân tệ được hỗ trợ bởi xu hướng điều chỉnh tăng tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) và những số liệu kinh tế khởi sắc của nước này. Gần đây, tỷ giá tham chiếu hàng ngày của nhân dân tệ đạt mức cao nhất gần 3 năm.

Đồng ringgit vượt trội so với các đồng tiền khác ở khu vực châu Á nhờ địa vị của Malaysia là một nước xuất khẩu dòng năng lượng và thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định chảy vào lĩnh vực sản xuất và xây dựng trung tâm dữ liệu.

Theo Reuters, cuộc khảo sát về vị thế đầu cơ tiền tệ của hãng tin này nhằm tìm hiểu đánh giá của các nhà phân tích và nhà quản lý quỹ về vị thế mua - bán ròng trên thị trường đối với đồng tiền của 9 nền kinh tế mới nổi ở châu Á gồm nhân dân tệ Trung Quốc, won Hàn Quốc, đôla Singapore, rupiah Indonesia, đôla Đài Loan, rupee Ấn Độ, peso Philippines, ringgit Malaysia, và baht Thái Lan.

Ấn Độ tin tưởng nền kinh tế đủ mạnh để vượt qua cú sốc giá dầu

Trung Quốc nới hạn ngạch đầu tư ra nước ngoài

Thế giới bên "bờ vực" gián đoạn nguồn cung LNG

