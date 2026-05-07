Đồng bằng sông Cửu Long tái cấu trúc nông nghiệp dưới áp lực thị trường và khí hậu
Anh Khuê
07/05/2026, 08:01
Trong nhiều năm, đồng bằng sông Cửu Long được biết đến như “vựa lúa” lớn nhất cả nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa và trên 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào cây lúa đang đứng trước những giới hạn khi hiệu quả kinh tế thấp, tài nguyên suy giảm và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét...
Trong bối cảnh đó, quá trình tái cấu trúc nông nghiệp đang
diễn ra với tốc độ nhanh hơn, hướng tới giảm dần diện tích lúa, tăng tỷ trọng
thủy sản và cây ăn trái; đồng thời chuyển sang các mô hình sản xuất bền vững,
thích ứng với điều kiện tự nhiên.
GIẢM LÚA, TĂNG GIÁ TRỊ:
CHUYỂN DỊCH ĐANG RÕ NÉT
Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong những
năm gần đây, diện tích lúa tại đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm, trong
khi diện tích nuôi trồng thủy sản và cây ăn trái tăng lên.
Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của khu vực đạt
khoảng 9 tỷ USD, tiếp tục giữ vai trò là ngành hàng chủ lực. Ngành trái cây
cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với nhiều mặt hàng như sầu riêng, xoài,
chuối mở rộng thị trường xuất khẩu.
Tại các diễn đàn về phát triển nông nghiệp gần đây, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiều lần nhấn mạnh định hướng chuyển từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, trong đó giá trị và hiệu quả được đặt lên hàng đầu thay vì sản lượng.
Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là việc nhiều địa
phương chủ động chuyển đổi đất lúa sang các mô hình có giá trị kinh tế cao hơn.
Tại các tỉnh ven biển như Cà Mau (gồm Bạc Liêu cũ), Sóc Trăng cũ (nay là Cần
Thơ), mô hình tôm- lúa đang được mở rộng, vừa tận dụng điều kiện tự nhiên, vừa
giảm rủi ro do xâm nhập mặn.
Ở các vùng nước ngọt, nhiều địa phương như Đồng Tháp, Vĩnh
Long chuyển sang trồng cây ăn trái, kết hợp với phát triển du lịch nông nghiệp.
Mô hình này không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, mà còn giúp đa dạng hóa
sinh kế cho người dân.
Đặc biệt, Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao,
phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 là một bước đi quan trọng.
Theo định hướng, đề án không nhằm mở rộng diện tích, mà tập trung nâng cao chất
lượng, giảm chi phí và giảm phát thải, qua đó gia tăng giá trị trên mỗi đơn vị
diện tích.
Song song đó, các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP,
GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ cũng được khuyến khích, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của thị trường xuất khẩu. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do
cũng tạo áp lực buộc ngành nông nghiệp phải thay đổi theo hướng minh bạch, bền
vững và truy xuất nguồn gốc.
ÁP LỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VÀ YÊU CẦU THÍCH ỨNG
Biến đổi khí hậu đang trở thành yếu tố định hình lại cấu
trúc sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, tình trạng xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, sụt
lún đất và thiếu nước ngọt không còn là hiện tượng bất thường, mà đang diễn ra
với tần suất ngày càng cao.
Các báo cáo chuyên môn chỉ rõ trong mùa khô những năm gần
đây (2016 - 2024), nhiều khu vực ven biển như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc
Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau ghi nhận độ mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, ảnh hưởng trực
tiếp tới sản xuất nông nghiệp. Các địa phương vì vậy buộc phải điều chỉnh lịch
thời vụ, cơ cấu cây trồng và mô hình sản xuất.
Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi sang các mô hình thích ứng
như tôm-lúa, nuôi trồng thủy sản nước lợ, hoặc trồng các loại cây chịu mặn đang
trở thành xu hướng tất yếu. Các công trình thủy lợi, kiểm soát mặn, trữ nước ngọt
cũng được đầu tư nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi.
Tại các hội nghị về phát triển vùng, lãnh đạo Chính phủ nhiều
lần nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bằng sông Cửu Long theo hướng “thuận
thiên”, tức là thích ứng với điều kiện tự nhiên thay vì cố gắng thay đổi nó.
Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu tái cấu trúc toàn diện, từ quy hoạch, hạ tầng
đến mô hình sản xuất.
Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với tình trạng sụt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn. Những
vấn đề này có mối quan hệ, tác động qua lại với nhau và đều liên quan đến nguồn
nước.
Đây là vấn đề rất quan trọng, liên quan đến sinh kế, đời sống của người
dân đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm tới 12,8% diện tích, gần 18% dân số cả
nước, đóng góp 95% sản lượng gạo xuất khẩu, 60% thủy sản, 65% sản lượng trái
cây xuất khẩu của cả nước. Chính vì vậy, các giải pháp “thuận thiên”, thích ứng linh hoạt, hiệu
quả với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long nhiều lần đã được nêu ra.
Có thể thấy, quá trình chuyển đổi nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long
không chỉ là điều chỉnh cơ cấu cây trồng, mà là sự thay đổi sâu sắc trong cách
tiếp cận phát triển, gắn với thị trường và điều kiện tự nhiên.
Xây dựng chính sách ưu đãi hỗ trợ đặc thù, vượt trội phát triển kinh tế biển

Đây là nội dung có tính đột phá trong thúc đẩy phát triển kinh tế biển, hải đảo và là một trong bốn nhóm chính sách lớn được đề xuất trong dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi)...
Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10-15 năm gần đây
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu phải rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. “Không thể nói chung chung, phải chỉ rõ xảy ra ở đâu, bao nhiêu điểm, bao nhiêu km, thuộc địa phương nào?”...
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long
Để triển khai hiệu quả Kết luận 26 của Bộ Chính trị về ứng phó sụt lún, sạt lở, hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị hoàn thiện chương trình hành động, rà soát dữ liệu thiên tai, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ giảm mạnh cấp phòng trong các đơn vị trực thuộc
Khi thực hiện hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được sắp xếp tinh gọn, giảm 25/55 đầu mối, tương ứng tỷ lệ giảm 45,45%. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức gồm 29 đơn vị như quy định hiện nay gồm 6 đơn vị tham mưu tổng hợp, 19 cục quản lý chuyên ngành và 4 đơn vị sự nghiệp công lập để ổn định tổ chức...
Thanh kiểm tra các “điểm nóng” khai thác khoáng sản
Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp, thường xuyên xảy ra khai thác trái phép, khu vực nhạy cảm về môi trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…
