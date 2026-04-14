Cảnh báo xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang gia tăng
Anh Khuê
14/04/2026, 16:21
Đồng bằng sông Cửu Long- vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước- đang bước vào cao điểm mùa khô 2025 - 2026 với nhiều dấu hiệu đáng lo ngại về xâm nhập mặn. Dù được dự báo mức độ không khốc liệt như các năm cực đoan trước đây, nhưng thực tế cho thấy xu hướng mặn đến sớm, lấn sâu và kéo dài đang gia tăng, đặt ra thách thức lớn với an ninh nguồn nước và sinh kế của hàng triệu người dân...
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc
gia, mùa khô năm 2025 - 2026 có diễn biến xâm nhập mặn tương đương mùa khô trước,
nhưng vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.
XÂM NHẬP MẶN BIẾN ĐỘNG
THEO TRIỀU CƯỜNG
Đáng chú ý, mặn không chỉ xuất hiện sớm mà còn biến động mạnh
theo từng đợt triều cường. Trong các đợt cao điểm cuối tháng 3 và dự báo trong
tháng 4/2026, ranh mặn 4‰ tại nhiều cửa sông chính có thể xâm nhập sâu từ 40 - 55
km, thậm chí có nơi lên tới 60 - 70 km, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lấy nước
ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Diễn biến này cho thấy, dù không phải năm hạn mặn lịch sử nhưng nguy cơ thiếu nước ngọt vẫn hiện hữu. Tại nhiều địa phương ven biển, đặc
biệt là khu vực cuối nguồn, tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ vẫn có thể xảy
ra khi mặn lên cao kéo dài. Một số hệ thống thủy lợi lớn như Gò Công tỉnh Tiền
Giang cũ, nay là Đồng Tháp), Nam Măng Thít hay Long Phú - Tiếp Nhật (tỉnh Vĩnh
Long) đứng trước nguy cơ không bảo đảm nguồn nước ổn định trong những thời điểm
đỉnh mặn.
Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, xâm nhập mặn còn tác động
trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp vốn là trụ cột kinh tế của toàn vùng. Khi nước
mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, việc lấy nước tưới cho lúa, cây ăn trái và nuôi
trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn. Nhiều địa phương buộc phải điều chỉnh lịch
thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc tạm ngừng sản xuất ở một số khu vực để
tránh thiệt hại.
Một trong những nguyên nhân chính khiến xâm nhập mặn gia
tăng là sự suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn sông Mêkông. Lượng nước về đồng bằng
trong mùa khô giảm khiến khả năng đẩy mặn suy yếu, tạo điều kiện để nước biển lấn
sâu vào nội địa. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc phần lớn nguồn
nước từ bên ngoài, bất kỳ biến động nào ở thượng nguồn cũng có thể tác động trực
tiếp đến toàn vùng.
Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng
cực đoan như nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm và mực nước biển dâng. Các yếu tố
này không chỉ khiến xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên hơn mà còn khó dự báo hơn.
Đặc biệt, sự kết hợp giữa triều cường và dòng chảy suy giảm trong cùng một thời
điểm có thể khiến mặn tăng đột biến, vượt ngoài kịch bản dự báo thông thường.
KHAI THÁC NƯỚC NGẦM:
“THỦ PHẠM” CON NGƯỜI
Ngoài yếu tố tự nhiên, các tác động từ con người cũng góp phần
làm trầm trọng thêm tình trạng này. Việc khai thác nước ngầm quá mức trong nhiều
năm qua đã dẫn đến sụt lún đất tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập
mặn.
Để khắc phục tình trạng trên, các chuyên gia khuyến nghị cần từng bước giảm khai
thác nước ngầm, chuyển sang sử dụng nước mặt và phát triển các hệ thống cấp nước
tập trung nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước lâu dài.
Trước nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng, Chính phủ và các địa
phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Các công trình thủy lợi
kiểm soát mặn – giữ ngọt tiếp tục được vận hành linh hoạt nhằm bảo vệ sản xuất
và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Đồng thời, công tác dự báo, cảnh báo
cũng được tăng cường, giúp người dân và chính quyền chủ động hơn trong việc điều
chỉnh kế hoạch sản xuất.
Bên cạnh các giải pháp công trình, nhiều địa phương đã đẩy mạnh
các biện pháp phi công trình như chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện
nước mặn, lợ; nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm; tích trữ nước ngọt trong
mùa mưa. Một số mô hình thích ứng như nuôi trồng thủy sản nước lợ, trồng cây chịu
mặn bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn
gây ra.
Về lâu dài, các chuyên gia cho rằng đồng bằng sông Cửu Long
cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển theo hướng “sống chung với mặn”. Thay
vì chỉ tập trung chống mặn, cần coi đây là một yếu tố tự nhiên để thích ứng và
khai thác hợp lý. Việc tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý nguồn
nước sông Mekong cũng là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững
của toàn vùng.
Xâm nhập mặn ở vùng châu thổ này không còn là hiện tượng bất
thường, mà đang dần trở thành thách thức thường trực trong bối cảnh biến đổi
khí hậu. Vì vậy, nếu không có các giải pháp đồng bộ và lâu dài, nguy cơ thiếu nước, suy
giảm sản xuất và ảnh hưởng đến sinh kế của hàng chục triệu người dân sẽ ngày
càng rõ rệt. Ngược lại, nếu chủ động thích ứng, vùng đất “chín rồng” vẫn có thể
tìm được hướng đi bền vững trong điều kiện tự nhiên đang thay đổi nhanh chóng.
Chủ động ứng phó ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán
18:57, 23/02/2026
Miền Tây bước vào mùa khô, cảnh báo xâm nhập mặn và bão muộn
19:55, 10/12/2025
Kịch bản nguồn nước mùa cạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
Các doanh nghiệp điện gió Trung Quốc kêu gọi chặn cạnh tranh giá “ác tính”
Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu trong ngành điện gió Trung Quốc cảnh báo tình trạng đấu thầu dưới giá thành đang đe dọa an toàn và tính bền vững của thị trường năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, đồng thời kêu gọi sớm đưa thị trường trở lại quỹ đạo cạnh tranh hợp lý.
Thị trường năng lượng toàn cầu và bài học từ 60 quốc gia sau xung đột Trung Đông
Xung đột quân sự Trung Đông bùng phát cuối tháng 2/2026 đã gây ra cú sốc địa chính trị lớn nhất đối với thị trường năng lượng toàn cầu kể từ khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Trong vòng một tháng, ít nhất 60 quốc gia đã ban hành gần 200 chính sách khẩn cấp...
Siết kiểm tra, giám sát hệ thống quan trắc môi trường, xử lý nghiêm vi phạm
Nhiều tỉnh, thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí thải trên địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm...
Đề xuất điều chỉnh các tiêu chí môi trường, giảm đối tượng phải thực hiện ĐTM
Trên cơ sở chỉnh sửa các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư thành 3 nhóm, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đề xuất điều chỉnh đối tượng phải thực hiện ĐTM (Đánh giá tác động môi trường) theo hướng giảm; bổ sung đối tượng miễn thực hiện ĐTM...
Khai thác “kho báu xanh”, Quảng Trị đẩy mạnh kinh tế dược liệu
Với lợi thế rừng tự nhiên rộng lớn và hệ sinh thái đa dạng, Quảng Trị đang từng bước biến tiềm năng dược liệu thành ngành kinh tế quan trọng, tạo sinh kế ổn định cho đồng bào vùng cao, đồng thời góp phần bảo vệ tài nguyên rừng theo hướng bền vững...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: