Đóng điện thành công dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, vượt tiến độ 8 tháng

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Huyền Vy
01/10/2025, 09:37
Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện…
Vào lúc 23 giờ 12 phút ngày 30/9/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 phối hợp các đơn vị liên quan trên công trường đã đóng điện thành công dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trước đó, trong các ngày 29/9 và 30/9/2025, trạm biến áp 500 kV Lào Cai giai đoạn 2 và các ngăn lộ 500 kV tại trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên cũng đã được đóng điện thành công.
Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô công trình là đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 2 tỉnh gồm Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 04 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 7.410 tỷ đồng được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20%
Bên cạnh đó, dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng cũng đã hoàn thành với các hạng mục xây dựng và đóng điện sân phân phối 500 kV, máy biến áp 500 kV nhằm đồng bộ với dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.
Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên khi đưa vào vận hành có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.
Sau khi đóng điện thành công công trình Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai cùng các đường dây 220kV đấu nối, EVN, Ban Quản lý dự án Điện 1 sẽ phối hợp các đơn vị liên quan trên công trường tiếp tục hoàn thiện công trình và thủ tục hành chính liên quan, tiến tới đưa công trình vào vận hành trong đầu tháng 10/2025, thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA Điện 1;
Tổng mức đầu tư: Hơn 7.410 tỷ đồng;
Địa phận dự án đi qua: Lào Cai, Phú Thọ;
Khởi công: Ngày 16/3/2025;
Đóng điện: Ngày 29/9/2025.
Dự án Trạm biến áp 500 kV Lào Cai giai đoạn 2:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA Điện 1;
Tổng mức đầu tư: Hơn 1.564 tỷ đồng;
Địa điểm xây dựng: Lào Cai;
Khởi công: Ngày 21/4/2022;
Đóng điện: Ngày 29/9/2025.
14:06, 16/03/2025
08:18, 11/03/2025
Để có những phân tích sâu hơn về kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Hoàng Văn Cường, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
Con số thống kê thiệt hại do bão, mưa sau bão số 10 vẫn tiếp tục tăng lên. Đặc biệt, trong ngày 30/9 đã xảy ra nhiều thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây nhiều thương vong. Hiện nhiều địa phương vẫn khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ dân sơ tán, khắc phục hậu quả thiên tai.
Tính đến chiều 30/9, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực tại miền Bắc và miền Trung đã khôi cung cấp điện được cho hơn 2,67 triệu khách hàng sử dụng điện ở 16 tỉnh, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 10…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 179/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: