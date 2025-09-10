Đồng hồ Thuỵ Sĩ vẫn lạc quan về thị trường Mỹ

Gia tăng xuất khẩu sản phẩm trong tháng 7 có thể giúp các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ tránh được phần nào tác động toàn diện từ mức thuế mới 39% của Mỹ…

Tại cuộc gặp gỡ thường niên tại Geneva vào ngày 4 - 7/9 vừa qua, các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ vẫn giữ thái độ lạc quan trước quyết định áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đang đe dọa trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ thay đổi nếu lượng hàng tồn kho tại Mỹ cạn kiệt.

Chiến lược tăng mạnh xuất khẩu sản phẩm trong tháng 7 được kỳ vọng sẽ giúp các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ tạm thời tránh được cú đánh mạnh từ mức thuế 39% mà Mỹ áp dụng đối với sản phẩm từ quốc gia này hồi tháng trước. Phần lớn các doanh nghiệp đều tỏ ra lạc quan rằng các quan chức Thụy Sĩ có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn trước khi khoảng thời gian “dễ thở” này khép lại.

“Vấn đề này sẽ được giải quyết, hoặc ít nhất là phần nào được giải quyết trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục lạc quan,” ông Georges Kern, Giám đốc điều hành của thương hiệu Breitling AG, phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện Geneva Watch Days vào thứ Tư vừa qua. “Các công ty đều đã có kế hoạch dự phòng và lượng hàng tồn kho đủ cho vài tháng, phòng khi cần thiết”.

ĐỒNG HỒ THỤY SĨ PHẢI CHỊU MỨC THUẾ CAO

Mức thuế 39% mà tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên Thụy Sĩ — một phần trong chiến lược hồi sinh ngành sản xuất Mỹ — đã khiến chính phủ nước này choáng váng.

Thụy Sĩ vốn kỳ vọng một mức thuế tương tự mức 15% mà Liên minh châu Âu đã đàm phán được. Thay vào đó, các nhà xuất khẩu như Swatch Group AG và Compagnie Financière Richemont SA - tập đoàn sở hữu thương hiệu Cartier, bất ngờ phải đối mặt với mức thuế cao nhất mà Mỹ từng áp lên bất kỳ nền kinh tế phát triển nào.

Điều này xảy ra vào thời điểm khó khăn đối với các nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ, khi căng thẳng địa chính trị và giá vàng kỷ lục đang đè nặng lên nhu cầu. Mỹ là thị trường lớn hàng đầu của hầu hết các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ, chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu đồng hồ trị giá 2,6 tỷ franc Thụy Sĩ (3,3 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2025, theo số liệu của Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ.

Phản ứng của các nhà sản xuất đồng hồ khá đa dạng. Favre Leuba, thương hiệu đồng hồ lâu đời có trụ sở tại Grenchen được thành lập từ năm 1737, đã tạm dừng kế hoạch tiến vào thị trường Mỹ — vốn là một phần trong chiến lược mở rộng khách hàng ngoài thị trường trọng điểm Ấn Độ — ngay khi mức thuế mới được công bố, theo lời Chủ tịch Patrik Paul Hoffmann.

“Nếu các mức thuế này được duy trì lâu hơn ba đến bốn tháng, tác động sẽ khá nghiêm trọng đối với ngành đồng hồ Thụy Sĩ,” ông nói.

Trong khi đó, một số thương hiệu khác vẫn tiếp tục tiến lên. ZRC 1904, nổi tiếng với việc chế tạo chiếc đồng hồ lặn đầu tiên có hệ thống bảo vệ núm vặn được cấp bằng sáng chế — tạo ra khả năng chống thấm nước và ngăn ngừa việc tràn nước ngoài ý muốn — vẫn đang triển khai kế hoạch mở rộng hệ thống bán lẻ tại Mỹ, vốn đã được khởi động từ vài tháng trước, bất chấp mức thuế quan.

XUẤT KHẨU ĐỒNG HỒ TĂNG ĐỘT BIẾN

Các công ty đồng hồ Thụy Sĩ đồng loạt đẩy nhanh việc đưa hàng vào Mỹ trước thời điểm thuế quan có hiệu lực đã giúp số liệu xuất khẩu tháng 7 tăng mạnh, cao hơn 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu loại bỏ thị trường Mỹ, xuất khẩu sẽ giảm 0,9%, phản ánh rõ những khó khăn mà ngành đồng hồ xa xỉ đang đối mặt tại các thị trường như Nhật Bản và Trung Quốc.

Bloomberg Intelligence dự báo xu hướng sụt giảm xuất khẩu đồng hồ sẽ quay trở lại sau giai đoạn tích trữ hàng hóa tại Mỹ trong tháng 7 và đầu tháng 8.

Tuy vậy, các lãnh đạo doanh nghiệp tại Ngày đồng hồ Geneva 2025 — nơi 66 thương hiệu đã dựng gian hàng trong khách sạn, phòng trưng bày và khu triển lãm để giới thiệu sản phẩm — cho biết, diễn biến của mức thuế sẽ mang tính quyết định đối với chiến lược kinh doanh của họ.

Các nhà đàm phán thương mại Thụy Sĩ vẫn đang nỗ lực nhằm giảm mức thuế. “Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Sự khác biệt của mức thuế quan so với châu Âu thực sự gây sốc,” bà Delphine Bachmann, Ủy viên Hội đồng bang Geneva phụ trách Sở Kinh tế và Lao động, chia sẻ.

Phái đoàn Thụy Sĩ đã có cuộc gặp với các quan chức Mỹ tại Washington vào ngày thứ Sáu để tiếp tục đàm phán thương mại. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Phó Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin mô tả các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer là “mang tính xây dựng”, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Một số thương hiệu đồng hồ vẫn đang triển khai kế hoạch mở rộng hệ thống bán lẻ tại Mỹ.

Trong khi đó, Watches of Switzerland Group Plc — nhà phân phối đồng hồ Rolex lớn nhất tại Anh — cũng mang lại niềm lạc quan cho ngành, bất chấp căng thẳng thương mại. Công ty cho biết hoạt động kinh doanh vẫn “ổn định và mạnh mẽ”, đặc biệt tại Mỹ, trong bản cập nhật tài chính hôm thứ Tư vừa qua, từ đó giúp cổ phiếu tăng vọt.

“Không khí chung tại Thụy Sĩ là tình hình sẽ được cải thiện so với hiện nay,” Giám đốc điều hành Watches of Switzerland Group Plc, ông Brian Duffy, chia sẻ trên Bloomberg TV.