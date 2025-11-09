Động lực cơ bản mạnh mẽ giúp VN-Index vẫn hướng đến 1900 điểm trong dài hạn

Triển vọng 6–9 tháng tới, VnDirect duy trì quan điểm tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong kịch bản cơ sở, kỳ vọng VN-Index sẽ hướng tới vùng 1850–1900 điểm.

Tính đến 31/10/2025, đã có 1.050 doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn công bố báo cáo tài chính quý 3/2025, chiếm 98,4% tổng vốn hóa thị trường. Lợi nhuận ròng toàn thị trường tăng 30,3% so với cùng kỳ, được dẫn dắt bởi mức tăng mạnh ở các nhóm Viễn thông, Ô tô & phụ tùng, và Dịch vụ tài chính.

P/E trượt của VN-Index đạt 14,3x (theo Fiinpro), thấp hơn khoảng 6,5% so với mức bình quân 5 năm là 15,3x. P/E dự phóng 2025 của VN-Index ước khoảng ~14x, dựa trên dự phóng tăng trưởng EPS 20–22% của các doanh nghiệp niêm yết.

Đà tăng mạnh và liên tục trong 5 tháng qua đã khiến mặt bằng định giá thị trường tăng đáng kể so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 tích cực và nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường trong nửa cuối tháng 10, hiện P/E trượt của VN-Index đã giảm về mức 14,3x, thấp hơn mức bình quân 5 năm là 15,3x.

Mặc dù chưa quá hấp dẫn, định giá thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng nâng hạng thị trường và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết duy trì khả quan. VnDirect dự phóng các doanh nghiệp niêm yết trên HSX sẽ đạt tăng trưởng EPS 20–22% trong năm 2025.

Điều này củng cố P/E dự phóng 2025 của VN-Index duy trì quanh mức 14.x, qua đó giữ cho định giá thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức khá hấp dẫn và hỗ trợ thu hút thêm dòng vốn từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hệ số P/B cũng khá hấp dẫn. VN-Index có vẻ rẻ về mặt định giá P/B với P/B hiện tại là 2,0 lần giảm 8,9% so với mức trung bình 5 năm.

Triển vọng 6–9 tháng tới, VnDirect duy trì quan điểm tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong kịch bản cơ sở, kỳ vọng VN-Index sẽ hướng tới vùng 1850–1900 điểm, được dẫn dắt bởi các động lực mạnh mẽ gồm: Môi trường vĩ mô của Việt Nam duy trì ổn định và thuận lợi, với đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ được thúc đẩy bởi các chính sách tài khóa chủ động và hiệu quả.

Dòng vốn ngoại sẽ sớm quay trở lại thị trường sau khi Việt Nam chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp; khả năng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ với các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo; và triển vọng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết. Tổng hòa các yếu tố này sẽ mở ra dư địa cho mở rộng định giá (re-rating) đáng kể và củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Thị trường duy trì đà tăng từ tháng 4 và liên tiếp thiết lập các đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên, từ giữa tháng 10 cho đến nay VN-Index đã ghi nhận một số phiên điều chỉnh mạnh, điều này phản ánh áp lực chốt lời gia tăng cùng tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư.

Các phiên điều chỉnh diễn ra trên diện rộng với hầu hết các nhóm ngành cho thấy thị trường nhiều khả năng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và tái tích lũy. Trong kịch bản cơ sở, kỳ vọng VN-Index có thể điều chỉnh và tái tích lũy trong 1-2 tháng tới trước khi quay trở lại xu hướng tăng.

VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ nguồn cung giá thấp, trước khi chinh phục lại ngưỡng kháng cự 1720 điểm trong quý 1/2026 và tiến tới các mốc xa hơn là 1900 điểm trong 6-9 tháng tới.

Trong pha điều chỉnh và tái tích lũy sau chuỗi tăng điểm kéo dài, việc chỉ số dao động trong biên độ tích lũy sẽ tiềm ẩn rủi ro nếu nhà đầu tư mua bán sai nhịp. Vì vậy nhà đầu tư nên tập trung hơn vào việc quản trị rủi ro thông qua tái cơ cấu danh mục và kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy margin ở ngưỡng an toàn.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên nắm giữ và tìm kiếm cơ hội mới ở các cổ phiếu cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh quý 3/2025 tích cực và dư địa tăng trưởng rõ ràng, đặc biệt là các cổ phiếu tiềm năng được hưởng lợi trực tiếp từ việc nâng hạng thị trường để chuẩn bị sẵn sàng cho nhịp tăng tiếp theo của thị trường.

Sau khi được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE, ước tính Việt Nam có thể thu hút khoảng 1,0–1,5 tỷ USD từ các quỹ mở và quỹ ETF theo dõi các chỉ số của FTSE. Mặc dù việc đưa ra con số chính xác là khó khăn, tổng dòng vốn ngoại bao gồm cả các quỹ chủ động có thể cao hơn đáng kể, dao động từ 3,4 tỷ USD, theo ước tính của HSBC, đến 6 tỷ USD theo dự báo của FTSE.

HSBC cũng lưu ý rằng khoảng 38% các quỹ tập trung vào châu Á và 30% các quỹ thị trường mới nổi toàn cầu hiện đã nắm giữ cổ phiếu Việt Nam.

Nghiên cứu cho thấy các cổ phiếu có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ việc nâng hạng FTSE bao gồm VIC và VHM (bất động sản); các ngân hàng như VCB, STB và VPB; các công ty chứng khoán như SSI, VIX và VND; các tập đoàn tiêu dùng lớn MSN và VNM (thực phẩm & đồ uống); FPT (công nghệ); và HPG (sản xuất công nghiệp).