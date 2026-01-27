Thứ Ba, 27/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đồng Nai chấp thuận nhà đầu tư đề xuất làm đường xuyên rừng Mã Đà

Thanh Thủy

27/01/2026, 09:51

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận để nhà đầu tư đề xuất triển khai dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo hình thức PPP...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh dừng nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời rà soát, tổng hợp các công việc, chi phí đã thực hiện (nếu có) để bàn giao cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai.

Cụ thể, dự án thành phần 1.1 - đầu tư xây dựng cầu cạn với chiều dài khoảng 13 km qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Dự án thành phần 1.2 - đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn đến Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, chiều dài khoảng 31,5 km, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư được tách thành dự án độc lập, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí chi phí thực hiện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (kể cả chi phí tiếp nhận hồ sơ đề xuất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai) và chịu mọi rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được chấp thuận.

Đối với trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ hoàn trả các chi phí cho nhà đầu tư đề xuất dự án đối với các chi phí đã thực hiện (được cập nhật trong tổng mức đầu tư dự án, thẩm định, phê duyệt).

Trước đó, Đại Quang Minh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về kiến nghị chấp thuận cho lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài (Bình Phước cũ) đến đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh qua đường tỉnh ĐT.753 - cầu Mã Đà - tuyến nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT.

Qua nghiên cứu, khảo sát, việc đi lại từ phường Đồng Xoài đến phường Biên Hòa hiện qua các tuyến đường hiện hữu như ĐT.741, đường Đồng Phú - Bình Dương, ĐH.502 và ĐT.746 dài khoảng 86,6 km. Các tuyến đường này có quy mô nhỏ hẹp, mật độ dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông và mất an toàn giao thông. Thời gian đi lại trung bình 2-2,5 giờ, gây khó khăn cho người dân và hoạt động giao thương.

Theo nhà đầu tư, dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 qua đường tỉnh ĐT.753 - cầu Mã Đà và tuyến nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 khi hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường khoảng 13 km.

Tuyến đường chủ yếu đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, ít giao cắt, đảm bảo lưu thông thuận lợi và an toàn. Qua đó giảm thời gian đi lại xuống còn 1 - 1,5 giờ.

Về quy mô, dự án có bề rộng mặt đường trong giai đoạn hoàn thiện khoảng 34,5m, đáp ứng 8 làn xe. Ở giai đoạn 1, dự án dự kiến đầu tư tuyến đường đáp ứng 4 làn xe, rộng 20,5 m. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 22.656 tỷ đồng.

Phê duyệt dự án cầu Mã Đà kết nối Tây Nguyên với sân bay Long Thành

08:40, 30/07/2025

Phê duyệt dự án cầu Mã Đà kết nối Tây Nguyên với sân bay Long Thành

Nghiên cứu tuyến đường kết nối Bình Phước và Đồng Nai không qua cầu Mã Đà

14:09, 20/09/2022

Nghiên cứu tuyến đường kết nối Bình Phước và Đồng Nai không qua cầu Mã Đà

Đồng Nai phát triển khu logistics đa phương thức gắn với đô thị sân bay Long Thành

11:07, 22/01/2026

Đồng Nai phát triển khu logistics đa phương thức gắn với đô thị sân bay Long Thành

Từ khóa:

Cầu Mã Đà Đại Quang Minh đầu tư đề xuất đầu tư Đối tác công tư Đồng Nai dự án hạ tầng PPP

Đọc thêm

Hải Phòng hình thành tứ giác phát triển kinh tế chiến lược

Hải Phòng hình thành tứ giác phát triển kinh tế chiến lược

Cùng với 2 khu kinh tế đã được thành lập, Hải Phòng định hướng quy hoạch thành lập thêm 2 khu kinh tế chuyên biệt tạo thành tứ giác phát triển kinh tế…

Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định đề xuất đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau

Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định đề xuất đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau

Bộ Xây dựng đang xem xét, thẩm định đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP. Hồ Chí Minh với Cà Mau, kỳ vọng đột phá logistics cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Giảm chi phí logistics phía Nam: Vai trò của hàng hải và đường thủy nội địa

Giảm chi phí logistics phía Nam: Vai trò của hàng hải và đường thủy nội địa

Chi phí logistics là một trong những gánh nặng lớn nhất đối với hoạt động sản xuất - xuất khẩu - thương mại của Việt Nam; trong đó, khu vực phía Nam luôn chịu sức ép rất lớn do khối lượng hàng hóa luân chuyển dày đặc và nhu cầu vận tải nội địa - quốc tế cao...

TP. Hồ Chí Minh giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh đồng ý giao Thaco lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài gần 6 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 33.000 tỷ đồng...

Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Sân bay Gia Bình

Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Sân bay Gia Bình

Ngày 26/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan để rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, đồng thời kiểm tra công tác bố trí tạm cư phục vụ di dời đợt 1...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem "hợp tác" nâng khống số liệu tại dự án nghìn tỷ

Dân sinh

2

Việt Nam cần khoảng 700 tỷ USD cho chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

3

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Dân sinh

4

Vì sao Meta phải định vị mình như gã khổng lồ hạ tầng AI?

Kinh tế số

5

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh sau nhịp đi ngang

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy