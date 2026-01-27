Đồng Nai chấp thuận nhà đầu tư đề xuất làm đường xuyên rừng Mã Đà

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 27/01/2026
Thanh Thủy
27/01/2026, 09:51
UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận để nhà đầu tư đề xuất triển khai dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo hình thức PPP...
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Theo đó, UBND tỉnh thống nhất để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh dừng nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời rà soát, tổng hợp các công việc, chi phí đã thực hiện (nếu có) để bàn giao cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai.
Cụ thể, dự án thành phần 1.1 - đầu tư xây dựng cầu cạn với chiều dài khoảng 13 km qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, theo phương thức đối tác công - tư (PPP).
Dự án thành phần 1.2 - đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn đến Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, chiều dài khoảng 31,5 km, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công.
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư được tách thành dự án độc lập, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công.
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí chi phí thực hiện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (kể cả chi phí tiếp nhận hồ sơ đề xuất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai) và chịu mọi rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được chấp thuận.
Đối với trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ hoàn trả các chi phí cho nhà đầu tư đề xuất dự án đối với các chi phí đã thực hiện (được cập nhật trong tổng mức đầu tư dự án, thẩm định, phê duyệt).
Trước đó, Đại Quang Minh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về kiến nghị chấp thuận cho lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài (Bình Phước cũ) đến đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh qua đường tỉnh ĐT.753 - cầu Mã Đà - tuyến nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT.
Qua nghiên cứu, khảo sát, việc đi lại từ phường Đồng Xoài đến phường Biên Hòa hiện qua các tuyến đường hiện hữu như ĐT.741, đường Đồng Phú - Bình Dương, ĐH.502 và ĐT.746 dài khoảng 86,6 km. Các tuyến đường này có quy mô nhỏ hẹp, mật độ dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông và mất an toàn giao thông. Thời gian đi lại trung bình 2-2,5 giờ, gây khó khăn cho người dân và hoạt động giao thương.
Theo nhà đầu tư, dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 qua đường tỉnh ĐT.753 - cầu Mã Đà và tuyến nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 khi hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường khoảng 13 km.
Tuyến đường chủ yếu đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, ít giao cắt, đảm bảo lưu thông thuận lợi và an toàn. Qua đó giảm thời gian đi lại xuống còn 1 - 1,5 giờ.
Về quy mô, dự án có bề rộng mặt đường trong giai đoạn hoàn thiện khoảng 34,5m, đáp ứng 8 làn xe. Ở giai đoạn 1, dự án dự kiến đầu tư tuyến đường đáp ứng 4 làn xe, rộng 20,5 m. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 22.656 tỷ đồng.
Cùng với 2 khu kinh tế đã được thành lập, Hải Phòng định hướng quy hoạch thành lập thêm 2 khu kinh tế chuyên biệt tạo thành tứ giác phát triển kinh tế…
Bộ Xây dựng đang xem xét, thẩm định đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP. Hồ Chí Minh với Cà Mau, kỳ vọng đột phá logistics cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long...
Chi phí logistics là một trong những gánh nặng lớn nhất đối với hoạt động sản xuất - xuất khẩu - thương mại của Việt Nam; trong đó, khu vực phía Nam luôn chịu sức ép rất lớn do khối lượng hàng hóa luân chuyển dày đặc và nhu cầu vận tải nội địa - quốc tế cao...
TP. Hồ Chí Minh đồng ý giao Thaco lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài gần 6 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 33.000 tỷ đồng...
Ngày 26/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan để rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, đồng thời kiểm tra công tác bố trí tạm cư phục vụ di dời đợt 1...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: