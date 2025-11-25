Đồng Nai dự kiến hoàn thành phương án bồi thường dự án cầu Mã Đà trong tháng 12/2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 25/11/2025
Thanh Thủy
25/11/2025, 09:50
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, dự kiến trong tháng 12/2025, cơ quan chức năng sẽ hoàn chỉnh, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đầu tư xây dựng cầu Mã Đà…
Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh liên quan đã phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc ranh thu hồi đất dự án; đồng thời, đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra nội nghiệp (xử lý số liệu, lập bản đồ) và dự kiến hoàn thành trước ngày 25/11/2025.
Đồng thời, các chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất đã hoàn thành công tác kiểm đếm cây trồng, tài sản trên khu đất của Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng.
Để đẩy nhanh tiến độ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án, song song với công tác đo đạc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm đếm tài sản, cây trồng, vật kiến trúc trên đất.
Theo phê duyệt, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đầu tư xây dựng cầu Mã Đà sẽ thực hiện thu hồi diện tích đất gần 2 ha trên địa bàn các xã: Trị An, Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, dự kiến trong tháng 12/2025, cơ quan chức năng sẽ hoàn chỉnh, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đầu tư xây dựng cầu Mã Đà.
Trước đó vào cuối tháng 7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Mã Đà.
Theo quyết định, công trình bao gồm cầu và đường dẫn, có điểm đầu giao với Đường tỉnh 753, điểm cuối giao với tuyến đường kết nối đến Vành đai 4 - TP. Hồ Chí Minh thuộc địa bàn các xã Tân Lợi và Trị An.
Cầu Mã Đà được xác định là công trình giao thông cấp III, dự án nhóm C, có vận tốc thiết kế 80 km/h. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng cầu với mặt cắt ngang rộng 20,5 m, bao gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, cùng dải phân cách và lan can. Phần đường dẫn hai đầu cầu cũng được đầu tư với quy mô tương ứng. Ngoài ra, dự án sẽ thực hiện các công trình phụ trợ liên quan khác.
Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 133 tỷ đồng; giai đoạn 1 sẽ được triển khai từ năm 2025 đến năm 2027. Giai đoạn hoàn thiện sẽ được nghiên cứu đầu tư sau khi đánh giá hiệu quả của giai đoạn phân kỳ; UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.
Tháng 8/2025, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức động thổ dự án xây dựng cầu Mã Đà. Dự án cầu Mã Đà được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu hình thành tuyến kết nối giao thông nội tỉnh Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũ), tạo nên hệ thống giao thông thông suốt trên địa bàn tỉnh. Từ đó, hình thành trục giao thông liên vùng kết nối các tỉnh Tây Nguyên đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics liên tỉnh, các khu công nghiệp,… thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
