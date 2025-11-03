Thứ Hai, 03/11/2025

Đồng Nai tăng tốc nâng cấp đường tỉnh 769 kết nối sân bay Long Thành

Thanh Thủy

03/11/2025, 14:49

Đồng Nai đang đẩy tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 góp phần tăng kết nối với sân bay Long Thành. Hiện, ranh mốc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao, chuẩn bị triển khai công tác bồi thường và tái định cư...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện nay, đơn vị đã bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng ở thực địa dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh 769 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 có chiều dài gần 30 km; điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 1 tại ngã tư Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối giao với quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, được triển khai thực hiện nhằm gia tăng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương trong tỉnh và các tỉnh vùng Tây Nguyên, vùng Nam Trung Bộ nói chung đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành.  Từ đó, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, giảm lưu lượng xe cho quốc lộ 1, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng, tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Đối với công tác thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng đã kiến nghị Sở Xây dựng xem xét, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận bổ sung quy hoạch nút giao khác mức (cầu vượt) tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh tại Km1661+074 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769.

Tháng 11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 769.

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án hơn 134 ha với khoảng 996 hộ dân dự kiến cần bố trí tái định cư. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án là trên 3.000 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết thêm về việc Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đông Nam và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Công trình giao thông 1 là nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.

Sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng tốc thi công để kịp tiến độ

08:35, 03/11/2025

Sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng tốc thi công để kịp tiến độ

Nhiều dự án cao tốc phải chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành trước ngày 19/12

14:01, 02/11/2025

Nhiều dự án cao tốc phải chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành trước ngày 19/12

Đồng Nai khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM

20:20, 24/10/2025

Đồng Nai khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai dự án Dự án nâng cấp đường tỉnh 769 hạ tầng kết nối sân bay sân bay Long Thành

Hải Phòng chuyển các ban quản lý khu vực về phường xã

Hải Phòng chuyển các ban quản lý khu vực về phường xã

Hải Phòng sẽ điều chuyển 25 ban quản lý dự án khu vực về trực thuộc UBND các xã phường…

Sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng tốc thi công để kịp tiến độ

Sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng tốc thi công để kịp tiến độ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị thi công sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ vật liệu, tổ chức thi công ngày đêm trong mùa khô nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ cam kết...

SVEF 2025: Không chỉ đối thoại, mà tạo ra “đầu việc cụ thể”

SVEF 2025: Không chỉ đối thoại, mà tạo ra “đầu việc cụ thể”

Trên tinh thần Nghị quyết 59 về hội nhập “chủ động – có chọn lọc – hiệu quả – gắn với nâng cấp thể chế và năng lực nội sinh”, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam 2025 (SVEF 2025 – Đà Nẵng) được thiết kế theo triết lý từ chiến lược đến triển khai...

Bộ Xây dựng chỉ rõ 5 nguyên nhân chính gây ngập úng đô thị

Bộ Xây dựng chỉ rõ 5 nguyên nhân chính gây ngập úng đô thị

Trong văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Chiến (Đoàn An Giang), Bộ Xây dựng cho biết tình trạng ngập úng tại các đô thị xuất phát từ 5 nguyên nhân chính...

Nhiều dự án cao tốc phải chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành trước ngày 19/12

Nhiều dự án cao tốc phải chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành trước ngày 19/12

Theo báo cáo của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), hiện còn nhiều dự án cao tốc trọng điểm có tiến độ chậm so với kế hoạch, tiềm ẩn nguy cơ không kịp hoàn thành đúng mục tiêu đề ra vào ngày 19/12/2025.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thế giới

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Thế giới

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

