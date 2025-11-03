Đồng Nai tăng tốc nâng cấp đường tỉnh 769 kết nối sân bay Long Thành

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Hai, 03/11/2025
Thanh Thủy
03/11/2025, 14:49
Đồng Nai đang đẩy tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 góp phần tăng kết nối với sân bay Long Thành. Hiện, ranh mốc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao, chuẩn bị triển khai công tác bồi thường và tái định cư...
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện nay, đơn vị đã bàn giao ranh mốc giải phóng mặt bằng ở thực địa dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh 769 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 có chiều dài gần 30 km; điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 1 tại ngã tư Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối giao với quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, được triển khai thực hiện nhằm gia tăng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương trong tỉnh và các tỉnh vùng Tây Nguyên, vùng Nam Trung Bộ nói chung đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Từ đó, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, giảm lưu lượng xe cho quốc lộ 1, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng, tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.
Đối với công tác thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.
Quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng đã kiến nghị Sở Xây dựng xem xét, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận bổ sung quy hoạch nút giao khác mức (cầu vượt) tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh tại Km1661+074 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769.
Tháng 11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 769.
Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án hơn 134 ha với khoảng 996 hộ dân dự kiến cần bố trí tái định cư. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án là trên 3.000 tỷ đồng.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết thêm về việc Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đông Nam và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Công trình giao thông 1 là nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: