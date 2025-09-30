Xuất siêu 6,5 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025, kinh tế Đồng Nai đứng trước cơ hội vàng bứt phá

Chín tháng đầu năm 2025, kinh tế Đồng Nai ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, trong đó đáng chú ý là thành tích xuất siêu đạt 6,5 tỷ USD. Địa phương này được đánh giá đang đứng trước “cơ hội vàng” tăng tốc bứt phá trên chặng đường tiếp theo...

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết 9 tháng đầu năm 2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính (tỉnh Bình Phước nhập vào, lập tỉnh Đồng Nai mới), ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá trong giai đoạn cuối năm.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2025 dự đạt trên 9%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 22,5 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16 tỷ USD; cán cân mậu dịch xuất siêu đạt khoảng 6,5 tỷ USD, đóng góp lớn cho tăng trưởng chung cả nước và tiếp tục duy trì “vị thế số 1” của Đồng Nai với năm thứ 10 liên tục giữ vị trí đứng đầu về xuất siêu. Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10% trở lên trong năm 2025.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 58.486 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 83% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 79% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai giao. Bao gồm thu nội địa đạt 42.805 tỷ đồng, vượt 88% dự toán Thủ tướng giao và thu từ lĩnh vực xuất khẩu đạt 15.681 tỷ đồng, đạt 73% dự toán.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng cho biết trong trường hợp đấu giá đất thành công theo kế hoạch, thu thêm khoảng 20.000 tỷ đồng, thì thu ngân sách năm 2025 dự kiến sẽ đạt mốc trên 100.000 tỷ đồng.

Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt trên 108.000 tỷ đồng; trong đó có 80 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 90.000 tỷ đồng; thu hút vốn FDI đạt trên 2,248 tỷ USD, trong đó cấp mới 136 dự án với tổng vốn đăng ký trên 1 tỷ USD. Tính đến giữa tháng 9/2025, có trên 5.693 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 47.558 tỷ đồng.

Biểu đồ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2025 của kinh tế Đồng Nai

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến 10/9, Đồng Nai đã giải ngân 11.847 tỷ đồng, đạt 33,21% kế hoạch vốn toàn tỉnh, tương ứng 37,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu loại trừ phần vốn dự án cao tốc Bắc Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành (trước thuộc tỉnh Bình Phước) được Quốc hội cho phép kéo dài đến 2026, thì tỷ lệ giải ngân đạt 53%. Tỉnh Đông Nam Bộ này cũng đặt trọng tâm đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là các dự án quan trọng quốc gia như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TP.HCM…

Ông Võ Tấn Tấn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhận định rằng thành tựu tăng trưởng kinh tế tích lũy của Đồng Nai trong giai đoạn 2020 - 2025 là rất đáng trân trọng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn này đạt 7,11%/năm. Đến năm 2025, GRDP đạt 694.457 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 153,7 triệu đồng, tương đương khoảng 6.066 USD/người. “Đây là cơ sở giúp Đồng Nai nâng cao quy mô, tiềm lực và vị thế; đồng thời tạo đà cho Đồng Nai một cơ hội vàng, thời điểm then chốt để tăng tốc bứt phá trên chặng đường tiếp theo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước”, ông Đức khẳng định.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm 2025 là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt trong quý cuối của năm, tỉnh phải đạt mức tăng trên 12%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng nhấn mạnh quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 và các năm tiếp theo, áp dụng “luồng xanh” trong thẩm định, rút gọn quy trình hành chính. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương vào cuộc, không trì trệ; đồng thời tổ chức xếp hạng tỷ lệ giải ngân hằng tháng từ đây đến cuối năm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời báo cáo, xử lý các khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; bảo đảm thông suốt dịch vụ công.