Chủ Nhật, 22/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai phê duyệt quy hoạch khu công nghệ số tập trung Long Thành

Thiên Di

20/03/2026, 07:57

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ số tập trung Long Thành quy mô hơn 119 ha, định hướng hình thành trung tâm công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số...

Hình minh họa do AI thực hiện.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ số tập trung Long Thành, đặt tại xã An Phước và xã Bình An.

Theo quyết định, Khu công nghệ số tập trung Long Thành có quy mô hơn 119 ha, trong đó diện tích lập quy hoạch hơn 117 ha, không bao gồm hành lang an toàn và móng trụ điện.

Về tính chất, Khu công nghệ số tập trung Long Thành là khu vực được quy hoạch đồng bộ, tập trung các phân khu chức năng phục vụ phát triển công nghệ số. Cụ thể gồm: Phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số; phân khu nghiên cứu - phát triển, tư vấn, đào tạo và vườn ươm công nghệ số; phân khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ quản lý, điều hành; phân khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối; phân khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm và truyền thông; cùng các phân khu chức năng khác.

Ngoài ra, quy hoạch còn bao gồm phân khu dịch vụ lưu trú, phân khu tài chính hoặc liên kết tài chính - ngân hàng và các khu dịch vụ hỗ trợ khác nhằm phục vụ hoạt động của khu công nghệ số tập trung.

Theo dự báo, tổng quy mô lao động của toàn khu công nghệ số tập trung Long Thành dự kiến khoảng từ 9.500 đến 10.500 người.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm hình thành trung tâm công nghệ thông tin, tạo hạ tầng phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ số. Khu vực này được định hướng thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số, thu hút và phát triển các dịch vụ công nghệ số.

Quy hoạch cũng hướng tới tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thu hút vốn và công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Đồng thời, khu công nghệ số tập trung được kỳ vọng tạo môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Bên cạnh đó, khu vực này được định hướng phát triển các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế hàng nhập khẩu, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực như viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử cũng như các dịch vụ công cộng, giáo dục, y tế, an ninh và quốc phòng.

Quy hoạch cũng nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, đồng thời nâng cao vị thế và thương hiệu công nghệ số Việt Nam.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục các khu vực không đấu giá đối với khoáng sản nhóm III và IV. Theo đề xuất, có 9 khu vực được đưa vào danh mục, gồm: 3 khu vực đã được cấp phép khai thác khoáng sản nhóm IV; 2 khu vực khai thác nhóm IV đang trong quá trình thẩm định hồ sơ để trình cấp phép; 4 khu vực khai thác nhóm III, IV cũng đang được thẩm định để trình cấp phép. Các khu vực này đều không thuộc danh mục cấm khai thác khoáng sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 95 phường, xã rà soát các vị trí không đấu giá khai thác khoáng sản nhóm III, IV để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung. 

Từ khóa:

đầu tư đầu tư công nghệ Đồng Nai dự án hạ tầng hạ tầng công nghệ số khu công nghệ cao Khu công nghệ số Long Thành quy hoạch công nghệ thông tin Quy hoạch phân khu sân bay Long Thành

Đọc thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) lần thứ 4 liên tiếp vào Top 2 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026, theo bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố.

Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...

Không chỉ dừng lại ở các đồ án quy hoạch, việc hình thành những hệ thống hạ tầng huyết mạch và các trung tâm chức năng mới đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ, đưa khu đông trở thành điểm sáng cho các dòng vốn đầu tư và những tiêu chuẩn sống quốc tế, thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị TP.HCM.

Chiều 20/3, Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) chính thức ký kết chiến lược cùng MB Bank, Dewan Vietnam và 80 đại lý hàng đầu, sẵn sàng lộ trình triển khai khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13.

Ngày 20/3/2026 tại Khách sạn Fairmont Hanoi, MIK Group tổ chức MIK Partnership Summit 2026 với chủ đề "One Vision. Bolder Moves", quy tụ các đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và bất động sản, đến từ nhiều thị trường phát triển trên thế giới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy