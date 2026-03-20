Đồng Nai phê duyệt quy hoạch khu công nghệ số tập trung Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ số tập trung Long Thành quy mô hơn 119 ha, định hướng hình thành trung tâm công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số...

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ số tập trung Long Thành, đặt tại xã An Phước và xã Bình An.

Theo quyết định, Khu công nghệ số tập trung Long Thành có quy mô hơn 119 ha, trong đó diện tích lập quy hoạch hơn 117 ha, không bao gồm hành lang an toàn và móng trụ điện.

Về tính chất, Khu công nghệ số tập trung Long Thành là khu vực được quy hoạch đồng bộ, tập trung các phân khu chức năng phục vụ phát triển công nghệ số. Cụ thể gồm: Phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số; phân khu nghiên cứu - phát triển, tư vấn, đào tạo và vườn ươm công nghệ số; phân khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ quản lý, điều hành; phân khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối; phân khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm và truyền thông; cùng các phân khu chức năng khác.

Ngoài ra, quy hoạch còn bao gồm phân khu dịch vụ lưu trú, phân khu tài chính hoặc liên kết tài chính - ngân hàng và các khu dịch vụ hỗ trợ khác nhằm phục vụ hoạt động của khu công nghệ số tập trung.

Theo dự báo, tổng quy mô lao động của toàn khu công nghệ số tập trung Long Thành dự kiến khoảng từ 9.500 đến 10.500 người.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm hình thành trung tâm công nghệ thông tin, tạo hạ tầng phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ số. Khu vực này được định hướng thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số, thu hút và phát triển các dịch vụ công nghệ số.

Quy hoạch cũng hướng tới tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thu hút vốn và công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Đồng thời, khu công nghệ số tập trung được kỳ vọng tạo môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Bên cạnh đó, khu vực này được định hướng phát triển các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế hàng nhập khẩu, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực như viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử cũng như các dịch vụ công cộng, giáo dục, y tế, an ninh và quốc phòng.

Quy hoạch cũng nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, đồng thời nâng cao vị thế và thương hiệu công nghệ số Việt Nam.