Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026
Đỗ Phong
20/05/2026, 08:26
Các địa phương tập trung, quyết liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026…
Ngày 19/5/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký văn bản số
530/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc
lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa
chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ chính trị
quan trọng, cấp bách, phải hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu của Bộ Chính
trị tại Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 và đã được Thủ tướng Chính phủ
chỉ đạo tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 và Thông báo số 239/TB-VPCP
ngày 8/5/2026.
Mặc dù các địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai các nhiệm
vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhưng thời gian cho việc triển
khai, thực hiện không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc phải hoàn thành
rất lớn.
Để bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, đúng tiến
độ, chất lượng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy trực
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tập trung, quyết
liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa
chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.
Trong đó, tập trung rà soát toàn bộ khối lượng công việc,
xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết; phân công rõ cơ quan, đơn vị, cá
nhân chịu trách nhiệm theo tinh thần “6 rõ”. Thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm
tra, đánh giá tiến độ thường xuyên; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý
nghiêm tổ chức, cá nhân chậm trễ, thiếu trách nhiệm, báo cáo không đúng thực chất.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ
chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ được
giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 và Thông báo số 239/TB-VPCP ngày
08/5/2026; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với
các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong quá
trình tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.
Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
xem xét, chỉ đạo. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát huy vai trò đầu mối theo
dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo theo đúng nhiệm vụ được Thủ tướng
Chính phủ giao.
Hà Nội sẽ thực hiện tái định cư theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
Trong thông tin gửi báo chí về dự án Trục đại lội cảnh quan sông Hồng (ngày 19/5), UBND TP. Hà Nội cam kết việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sẽ được Thành phố thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.
Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án
Thành phố xác định công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
