Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026

Đỗ Phong

20/05/2026, 08:26

Các địa phương tập trung, quyết liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026…

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng. Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng. Ảnh minh họa

Ngày 19/5/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký văn bản số 530/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, phải hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 và đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 và Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 8/5/2026.

Mặc dù các địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhưng thời gian cho việc triển khai, thực hiện không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc phải hoàn thành rất lớn.

Tập trung rà soát toàn bộ khối lượng công việc, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết; phân công rõ cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm
Tập trung rà soát toàn bộ khối lượng công việc, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết; phân công rõ cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm

Để bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tập trung, quyết liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

Trong đó, tập trung rà soát toàn bộ khối lượng công việc, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết; phân công rõ cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm theo tinh thần “6 rõ”. Thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ thường xuyên; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân chậm trễ, thiếu trách nhiệm, báo cáo không đúng thực chất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 và Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 08/5/2026; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát huy vai trò đầu mối theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo theo đúng nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

09:09, 10/03/2026

Mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia

10:41, 24/12/2025

100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, liên thông, “đúng, đủ, sạch, sống" và cập nhật

15:05, 15/10/2025

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, liên thông, “đúng, đủ, sạch, sống

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Chỉ thị số 05/CT-TTg Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đăng ký đất đai đất đai dữ liệu đất đai hồ sơ địa chính Luật Đất đai Nghị quyết số 79-NQ/TW Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tăng cường công tác đo đạc đất đai văn bản số 530/TTg-NN

Đọc thêm

Quốc lộ 13: Cơ hội nào cho nhà đầu tư đón đầu chu kỳ mới?

Quốc lộ 13: Cơ hội nào cho nhà đầu tư đón đầu chu kỳ mới?

Vươn mình thành “đại lộ tỷ USD”, mỗi mét vuông trên Quốc lộ 13 đều hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, đưa bất động sản khu vực trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư.

VinaLiving bàn giao sổ hồng dự án Maia Resort Quy Nhon

VinaLiving bàn giao sổ hồng dự án Maia Resort Quy Nhon

Từ 15/5, VinaLiving bắt đầu bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) dự án Maia Resort Quy Nhon.

Nhà đầu tư phía Bắc có xu hướng chọn nơi mạnh về hạ tầng và nguồn cầu ở thực

Nhà đầu tư phía Bắc có xu hướng chọn nơi mạnh về hạ tầng và nguồn cầu ở thực

Khi biên lợi nhuận tại các thị trường từng tăng trưởng mạnh dần thu hẹp, dòng tiền phía Bắc có xu hướng chuyển về các đô thị vệ tinh, nơi hạ tầng và công nghiệp đang mở rộng, tạo nền cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Hà Nội sẽ thực hiện tái định cư theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Hà Nội sẽ thực hiện tái định cư theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Trong thông tin gửi báo chí về dự án Trục đại lội cảnh quan sông Hồng (ngày 19/5), UBND TP. Hà Nội cam kết việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sẽ được Thành phố thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án

Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án

Thành phố xác định công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi

Tiêu điểm

2

Giá vàng lao dốc khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao nhất gần 19 năm

Thế giới

3

Tỷ giá đối mặt ba sức ép

Tài chính

4

Diễn biến rung lắc quanh vùng đỉnh vẫn chưa kết thúc

Chứng khoán

5

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy