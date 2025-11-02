Chủ Nhật, 02/11/2025

Nhiều dự án cao tốc phải chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành trước ngày 19/12

Huỳnh Dũng

02/11/2025, 14:01

Theo báo cáo của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), hiện còn nhiều dự án cao tốc trọng điểm có tiến độ chậm so với kế hoạch, tiềm ẩn nguy cơ không kịp hoàn thành đúng mục tiêu đề ra vào ngày 19/12/2025.

Cụ thể, có 5 dự án chậm tiến độ, trong đó Biên Hòa - Vũng Tàu đạt khoảng 62%, chậm 1,5%; Quy Nhơn - Chí Thạnh đạt 86,6%, chậm 1,6%; Chí Thạnh - Vân Phong đạt 87,6%, riêng gói thầu XL02 chậm 2,9%. Hai dự án có mức chậm đáng kể là Cần Thơ - Hậu Giang với sản lượng đạt 80,1%, chậm 3,8%, và Hậu Giang - Cà Mau đạt 74%, chậm 5%. Hiện các dự án này mới đủ điều kiện dỡ tải 67/83 km, trong khi khối lượng thi công móng, mặt đường còn lại vẫn rất lớn, gồm 42/101 km cấp phối đá dăm và 74/110 km bê tông nhựa chưa hoàn thành.

Mặc dù Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trường, lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết tiến độ của các dự án Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau vẫn chậm so với yêu cầu, cần có giải pháp quyết liệt và khẩn trương để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2025.

Ngoài ra, có 5 dự án khác cần được tập trung chỉ đạo để kịp tiến độ trong năm nay, gồm: Hà Nội - Vinh đạt 81,3%, chậm 3%; Vinh - Nha Trang đạt 86,9%, chậm 3,6%; tuyến tránh thành phố Cao Bằng đạt 59%, chậm 19%; nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ và đường sắt cắt qua tuyến đường thủy quốc gia đạt 63%, chậm 3%; Quốc lộ 4B Lạng Sơn đạt 65,9%, chậm 3,8%.

Bên cạnh đó, có 8 dự án khác khó đáp ứng yêu cầu hoàn thành năm 2025, như đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn đạt 30,4%, chậm 47,6%; đoạn Rạch Sỏi - Vĩnh Thuận đạt 50%, chậm 15,6%; cầu đường sắt Đuống đạt 49,5%, trong đó gói XL02 chậm 35% do chưa bàn giao mặt bằng; cầu đường sắt Cẩm Lý đạt 33,5%, chậm 10%; Quốc lộ 8C đạt 69%; tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đạt 21,5%, chậm 25,4%; và Quốc lộ 14B đạt 33,8%, chậm 36,3%.

Trước tình hình đó, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu người đứng đầu các chủ đầu tư phải thường trực trên công trường, chủ động phối hợp với các địa phương để hoàn tất bàn giao mặt bằng, rà soát tiến độ từng gói thầu, đồng thời bổ sung máy móc, nhân lực, vật liệu, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù lại thời gian chậm.

Cục nhấn mạnh, hằng tuần các chủ đầu tư phải họp kiểm điểm tiến độ từng nhà thầu, đánh giá khả năng hoàn thành của từng đơn vị và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng, kể cả huy động thêm các nhà thầu có năng lực để hỗ trợ thi công.

Liên quan đến công tác giải ngân, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết một số dự án chậm giải ngân do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu, dẫn đến khó khăn trong tổ chức thi công. Một số chủ đầu tư đã kiến nghị tăng mức tạm ứng hợp đồng vượt 30% để bảo đảm dòng vốn cho dự án.

Cục yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động tập kết vật liệu, thiết bị tại công trường, đẩy nhanh sản xuất cấu kiện, bán thành phẩm, nhằm đẩy nhanh giải ngân và hoàn thành dự án đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Cảnh báo các nhà thầu thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì chậm tiến độ

08:33, 17/10/2025

Cảnh báo các nhà thầu thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì chậm tiến độ

Hướng tới mục tiêu xây dựng thêm 2.000 km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2025-2030

12:06, 08/10/2025

Hướng tới mục tiêu xây dựng thêm 2.000 km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2025-2030

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

11:01, 16/09/2025

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

Cao tốc dự án chậm tiến độ đường bộ giải ngân dự án

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy