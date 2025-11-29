Đồng Nai và các tỉnh miền Tây hợp tác phát triển du lịch

Liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương với nhau đang là một xu hướng. Qua đó, các địa phương có cơ hội làm nổi bật sản phẩm của mình, vừa tạo thêm các chuỗi giá trị trong liên kết tour/tuyến du lịch...

Mới đây, bốn địa phương gồm Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030 nhằm cùng nhau thảo luận, đề xuất những giải pháp liên kết, phát triển, hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương và sản phẩm du lịch liên kết cấp vùng giữa các địa phương với nhau trong thời gian tới.

LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN

Sự kiện ký kết diễn ra tại Đồng Nai là một cơ hội để địa phương Đông Nam Bộ này tăng cường quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù đến các địa phương đồng bằng sông Cửu Long vốn được xác định là thị trường mục tiêu của ngành du lịch Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai hiện nay (hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước hợp nhất, lập tỉnh Đồng Nai mới) rộng hơn về địa bàn và dân số, cũng như các hình thái kinh tế, có đủ các tiềm năng phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, có nguồn tài nguyên tự nhiên và văn hóa phong phú, đa dạng.

Về địa lý, Đồng Nai hiện sở hữu hệ thống rừng tự nhiên; hệ thống sông Đồng Nai, sông Bé và các hồ thủy lợi lớn, hệ thống núi và hang động như vườn quốc gia Cát Tiên, rừng Bù Gia Mập, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, rừng phòng hộ Bù Đăng - Bù Đốp, hồ Trị An (được quy hoạch là điểm du lịch quốc gia), hồ thủy điện Thác Mơ…

Ngoài ra, Đồng Nai còn sở hữu 119 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp tỉnh và gần 1.500 di tích phổ thông đã được kiểm kê, là những tiềm năng, lợi thế và cơ hội để tăng tốc, trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh về du lịch.

Trong khi đó, các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ có các thế mạnh về du lịch sông nước, miệt vườn, chợ nổi ven sông, chợ nổi trên sông, du lịch nông nghiệp, thế mạnh thu hút đa dạng dòng khách du lịch cả trong và ngoài nước.

Điểm chung mà bốn địa phương này có là du lịch nông nghiệp: Một bên là thế mạnh về du lịch sông nước, miệt vườn, chợ nổi ven sông; một bên có thế mạnh về các sản phẩm thiên nhiên với những cánh rừng đặc trưng.

Theo ông Trần Tấn, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vĩnh Phú, chủ đầu tư nông trại du lịch Quả Điều Vàng (Bình Phước cũ), thì du lịch nông nghiệp giữ vị trí quan trọng trong phát triển du lịch xanh, bền vững vì tạo ra chuỗi giá trị độc đáo với những bản sắc riêng của từng vùng đất. Ông cũng cho rằng du lịch nông nghiệp cũng là sản phẩm quan trọng trong việc kết nối xây dựng bản sắc ngành công nghiệp không khói của các địa phương.

MỖI ĐỊA PHƯƠNG MỘT LỢI THẾ

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đón hơn 11 triệu lượt khách và đạt gần 12.000 tỷ đồng doanh thu du lịch vào năm 2030, thúc đẩy liên kết vùng và quảng bá du lịch. Năm 2025, ngành du lịch Đồng Nai đặt mục tiêu đón khoảng 5,2 triệu lượt khách với doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng.

Thống kê 10 tháng đầu năm năm 2025, du khách đến Đồng Nai ước đạt hơn 4,6 triệu lượt; trong đó, khách nội địa gần 4,5 triệu lượt, khách quốc tế gần 119,4 ngàn lượt, đạt 88,6% kế hoạch năm. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt gần 3.400 tỷ đồng.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo ở Cần Thơ. Ảnh internet

Đối với Cần Thơ, sau hợp nhất có hơn 100 khu, điểm, vườn du lịch; hơn 860 cơ sở lưu trú với hơn 14.500 phòng. Không gian phát triển du lịch được mở rộng, không còn bị bó hẹp trong từng địa phương riêng lẻ, giúp du khách có nhiều lựa chọn.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, TP. Cần Thơ thu hút hơn 9,985 triệu lượt khách tham quan, đạt gần 91% kế hoạch và tăng gần 26% so cùng kỳ. Khách lưu trú du lịch hơn 4.461.500 lượt, đạt gần 91% kế hoạch và tăng khoảng 34% so cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch trong 10 tháng đạt 8.671 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 87% kế hoạch, tăng gần 25% so cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long (mới) cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đón gần 7,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,034 triệu lượt, tăng 12,1% so cùng kỳ và đạt 85,5% kế hoạch. Mục tiêu đến cuối năm, Vĩnh Long đón hơn 3,8 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch khoảng 3.000 tỷ đồng. Mục tiêu năm 2026, phấn đấu đạt 10 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt; doanh thu khoảng 9.000 tỷ đồng.

Tỉnh Đồng Tháp mới (hợp nhất Đồng Tháp và Tiền Giang) có các điểm đến du lịch nổi tiếng như Vườn Quốc gia Tràm Chim, khu di tích Xẻo Quít, khu du lịch sinh thái Đồng sen Gò Tháp, bãi biển Tân Thành, cù lao Thới Sơn, làng cổ Đông Hòa Hiệp, cù lao Tân Phong… luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ngành du lịch Đồng Tháp đang nỗ lực xây dựng, quảng bá thu hút khách du lịch cũng như đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng mang bản sắc riêng của địa phương, đang tạo nên bước đột phá mới trong bản đồ du lịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Nhận định về triển vọng hợp tác, ông Sầm Long Giang, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, cho rằng việc ký kết hợp tác du lịch giúp bốn địa phương có dịp ngồi lại với nhau chia sẻ các kinh nghiệm về quản lý du lịch, công tác xúc tiến quảng bá; đồng thời hỗ trợ nhau xây dựng các tuyến, điểm du lịch đặc trưng.

Từ đó tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ, giao lưu nhằm từng bước xây dựng các liên tuyến, điểm đến mới tạo sức hút với du khách đến thị trường Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.