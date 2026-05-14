Áp lực lạm phát đè nặng giá vàng, SPDR Gold Trust mua ròng liên tục

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/5), trượt khỏi mốc 4.700 USD/oz, khi áp lực lạm phát gia tăng ở Mỹ đẩy cao mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn...

Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.690 USD/oz, giảm 26,4 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm khoảng 0,56% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 87,62 USD/oz, tăng 0,93 USD/oz, tương đương tăng 1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 tăng 0,4%, chốt ở mức 4.706,7 USD/oz.

Các báo cáo thống kê liên tiếp cho thấy lạm phát nóng lên ở Mỹ đang gây áp lực giảm giá lên vàng.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Tư cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của nước này tăng 1,4% trong tháng 4 so với tháng trước, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 0,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones và mức tăng 0,7% của tháng 3 sau điều chỉnh số liệu. Đây cũng là mức tăng theo tháng lớn nhất từ tháng 3/2022.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, PPI tháng 4 của Mỹ tăng 6%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2022.

PPI lõi, thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng 1% so với tháng trước, cao hơn so với dự báo là tăng 0,4%.

Những con số này là bằng chứng mới nhất cho thấy giá năng lượng cao do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ. Trước đó, số liệu từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Ba tuần này đã cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh nhất gần 3 năm và cao hơn so với kỳ vọng.

Lạm phát tăng dẫn tới thị trường không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay. Hiện tại, thị trường cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% sang năm 2027. Kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

“Lạm phát vẫn còn dai dẳng, nên kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn được củng cố. Đó là nguyên nhân gây áp lực giảm lên giá vàng trong 2 ngày qua”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals phát biểu.

Tổng thống Trump cùng đoàn quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã hạ cánh xuống Trung Quốc vào tối ngày 13/5 theo giờ địa phương để có chuyến thăm chính thức diễn ra trong hai ngày 14-15/5. Giới đầu tư toàn cầu đang chờ xem liệu kết quả chuyến thăm này sẽ tác động như thế nào đến các vấn đề lớn như xung đột thương mại Mỹ - Trung và cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Kevin Warsh cho cương vị chủ tịch Fed. Ông Warsh là người được ông Trump đề cử cho vị trí này để thay cho ông Jerome Powell - người sẽ chính thức hết nhiệm kỳ chủ tịch Fed vào ngày 15/5.

Diễn biến giá vàng thế giứoi 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz- Nguồn: Trading Economics.

Ngoài ra, giá vàng còn đương đầu với áp lực giảm giá từ đà tăng của đồng USD và tin Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,16%, đóng cửa ở mức 98,45 điểm.

Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc lên 15% từ 6% nhằm hạn chế nhập khẩu kim loại quý để giảm bớt áp lực lên dự trữ ngoại hối của nước này. Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ vàng vật chất lớn thứ hai thế giới.

Ông Grant cho rằng việc Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng có thể dẫn tới mối lo nhất định về nhu cầu và có thể đặt ra trở ngại đối với giá vàng trong dài hạn.

Tuy nhiên, giá vàng được hỗ trợ khi quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust liên tục mua ròng vàng từ đầu tuần tới nay. Phiên này, quỹ mua ròng 1,6 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.039,9 tấn vàng.

Lúc mới mở cửa sáng nay (14/5) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều tăng nhẹ.

Lúc 6h35 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,15%, so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.697 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc tăng 0,22%, đạt 87,81 USD/oz.

Mức giá trên của vàng tương đương khoảng 149,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.099 đồng (mua vào) và 26.379 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.