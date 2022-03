Dòng tiền của nhà đầu tư bất động sản đang chảy về đâu?

Đại dịch Covid-19 diễn ra như "chất xúc tác" khiến các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là giới siêu giàu quan tâm hơn về sức khỏe và đề cao chất lượng cuộc sống.

DÒNG PHÂN KHÚC HƯỚNG ĐẾN "ĐỊNH NGHĨA MỚI" VỀ SỰ XA XỈ

Những năm trước đây, khái niệm bất động sản xa xỉ thường gắn với những căn hộ, biệt thự có kiến trúc độc đáo, thiết kế nội thất sang trọng,... Tuy nhiên, tới thời điểm này, khi guồng quay cuộc sống không ngừng thay đổi, tiêu chuẩn thành công, hưởng thụ được bổ sung thêm những giá trị mới thì định nghĩa xa xỉ trong bất động sản cũng được tái thiết lập, hướng đến trải nghiệm, nguyên bản và mang tính chữa lành.

Nhà đồng sáng lập chuỗi khu nghỉ dưỡng trên đảo sang trọng hàng đầu thế giới Soneva - Sonu Shivadasani đã nói "Càng bền vững, chúng tôi càng sang trọng", như một cách khẳng định khái niệm mới về sự xa xỉ, về những giá trị của những trải nghiệm nguyên bản, gắn liền với tự nhiên.

Những khách hàng giàu có của khu nghỉ dưỡng Soneva sẵn sàng bỏ qua sự hào nhoáng, xa hoa, sự xô bồ sầm uất của các thành phố lớn để được bình yên dạo bước chân trần trên cát, được thỏa sức hít đầy lồng ngực không khí trong lành của thiên nhiên, được thưởng thức các món ăn có nguyên liệu hữu cơ trong sạch.

Một số dẫn chứng để thấy rằng, sự kết nối với tự nhiên, góp phần phát triển du lịch bền vững, đồng thời giúp du khách chăm sóc sức khỏe, tái sinh nguồn năng lượng đã trở thành giá trị xa xỉ nhất mà nhiều người, đặc biệt là giới tinh hoa theo đuổi. Đó là những khu nghỉ dưỡng sở hữu địa thế độc bản, lưng tựa núi, mặt hướng biển trong khuôn viên xanh được thiết kế với quy tắc tôn trọng thiên nhiên, bảo tồn văn hóa đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân, đưa chủ nhân bước vào thế giới trải nghiệm thiên nhiên thuần khiết.

HƯỚNG ĐẾN NHỮNG THỊ TRƯỜNG MỚI ĐẦY TIỀM NĂNG

Đại dịch cũng là lý do khiến giới bất động sản có xu hướng dịch chuyển về các khu vực nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Nghệ An là một trong những thị trường bất động sản đang được giới đầu tư đặt vào "tầm ngắm" khi sở hữu nhiều tiềm năng đắt giá để phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Với tốc độ tăng trưởng nhanh trong vài năm trở lại đây, cùng với đó là những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, thị trường bất động sản Nghệ An được kỳ vọng là mảnh đất "màu mỡ” dành cho các nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội. Thị trường xứ Nghệ còn luôn tăng trưởng tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều năm qua không có những "cơn sốt" ảo, thị trường bất động sản Nghệ An cho thấy sự ổn định và bền vững, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Bãi Lữ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là cái tên được giới siêu giàu quan tâm bởi địa thế hoàn hảo, nằm trong vùng vịnh, tựa núi hướng biển ôm trọn kỳ quan.

Nghệ An còn đang là tâm điểm thu hút giới nhà giàu tại Việt Nam bởi nơi đây có những lợi thế về khí hậu, thiên nhiên mà không địa phương nào có được. Với khí hậu dễ chịu, cát trắng và biển xanh, những bãi biển này luôn hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến vui chơi, khám phá. Nổi bật trong đó là biển Bãi Lữ thuộc địa phận huyện Nghi Lộc. Bãi Lữ được mẹ thiên nhiên ưu đãi đặc biệt nên các chuyên gia đã ưu ái gọi tên “Đà Lạt thu nhỏ” của Nghệ An. Những bãi cát trắng trải dài cùng hàng thông xanh cao vút đu đưa trong gió đã giúp cho Bãi Lữ đang là lựa chọn hàng đầu cho giới nhà giàu muốn tìm về sự nguyên sơ, để tận hưởng, để nghỉ ngơi và để đắm chìm vào một thiên nhiên đích thực.

Đón đầu xu hướng, hàng loạt doanh nghiệp địa ốc tên tuổi cũng đã nhanh chóng đổ bộ tới Nghệ An với nhiều dự án quy mô, khiến thị trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đơn cử như Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã lựa chọn Bãi Lữ - Nghệ An là nơi “đất lành” để lan tỏa những giá trị phồn vinh và hiên đang được giới đầu tư đánh giá là tâm điểm thu hút tại Nghệ An trong thời gian tới đây.

Được biết đến là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước, gần 30 năm kiên trì với sứ mệnh vì sự phồn vinh cuộc sống Việt, "ông lớn" này tiếp tục theo đuổi sứ mệnh của mình khi định hướng kiến tạo dự án theo hướng bền vững, hòa quyện với thiên nhiên, trở thành một phần không thể tách rời của biển, núi và đất trời, mang đến cho khách hàng trải nghiệm vòng quay cuộc sống thư giãn, tái sinh năng lượng, tìm lại nguồn sức khỏe quý giá.