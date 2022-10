Dòng tiền đầu tư bất động sản “di cư” vào Nam

Thị trường bất động sản đang chứng kiến làn sóng “Nam tiến” của nhà đầu tư phía Bắc vào các thị trường mới nổi vùng ven Tp.HCM. Dư địa các vùng trũng còn lớn khiến nguồn cung mới tại đây được xem như “vàng mười” cho các nhà đầu tư.

DÒNG TIỀN “DI CƯ”

Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2022 của CBRE cho thấy, phân khúc nhà liền thổ (biệt thự, liền kề, shophouse) chứng kiến bước tăng giá khủng khiếp - tăng hơn 2.300 USD/m2 so với cùng kỳ trước đó. Cụ thể, các sản phẩm mở bán mới có mức giá trung bình vào khoảng 7.300 USD/m2 đất, so với mức 5.000 USD/m2 đất ở quý 2/2021. Về giá bán thứ cấp nhà liền thổ quý 2/2022 cũng ghi nhận sự tăng trưởng từ 5 - 17% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung dự án khan hiếm và nền giá quá cao đang khiến dòng tiền đầu tư có sự di cư từ Bắc vào Nam, và vùng ven Tp.HCM là điểm đến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Nhận định về xu hướng dòng tiền thông minh, ông Giáp Văn Kiểm, Chủ tịch AVLand Group cho rằng, việc dòng tiền di cư vào phía Nam là điều dễ hiểu, bởi đây là khu vực chiếm đến 60% GDP. Nhiều tỉnh phía Nam có lợi thế về phát triển công nghiệp phục vụ xuất khẩu, hình thành nên các khu kinh tế lớn, và đây là điều kiện rất quan trọng cho sự phát triển của thị trường bất động sản.

Theo ông Kiểm, phía Nam, ngoại trừ Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương là động lực về kinh tế và có thị trường bất động sản phát triển, nhiều địa phương khác vẫn là vùng trũng, là thị trường mới, do đó, dư địa phát triển còn rất nhiều. Do đó, các khu vực ven Tp. HCM sẽ được hưởng lợi trong làn sóng đầu tư mới. “Hạ tầng giao thông được cải thiện đã rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực. Bất động sản vùng ven là một gợi ý tốt, sẽ là xu hướng đầu tư hiệu quả trong tương lai, nhất là sản phẩm của các chủ đầu tư lớn, có thương hiệu”, ông Kiểm cho biết.

Theo chuyên gia từ chuyên trang bất động sản Chợ Tốt Nhà, giá đất nền tại nhiều địa phương vẫn có dấu hiệu tăng mạnh thời gian qua. Đơn cử như tại huyện Đức Hoà, Long An, thông tin huyện này sẽ lên thành phố đã khiến cho nguồn cung và giá tăng mạnh, chủ yếu tập trung xung quanh khu vực các con đường lớn như đường tỉnh lộ 830, đường tỉnh lộ 824 chạy qụa xã Hữu Thạnh; đường tỉnh lộ 10, đường Nguyễn Văn Dương chạy qua thị xã Đức Hoà; tuyến đường lớn 3/2.

“Giá đất tại Đức Hoà đã tăng mạnh từ hiệu ứng thông tin quy hoạch và hạ tầng. Ví dụ, tỉnh lộ 830 thuộc địa bàn xã Hựu Thạnh, mức tăng qua các tháng 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt từ: 8,5 triệu/m2 - 8,2 triệu/m2 - 11,3 triệu/m2 - 15,6 triệu/m2 - 17,1 triệu/m2. Hay tại tỉnh lộ 824 (xã Hựu Thạnh), mức giá biến động qua các tháng lần lượt là: 5,2 triệu/m2 - 5,6 triệu/m2 - 7,9 triệu/m2 - 11,5 triệu/m2 - 11,8 triệu/m2”, chuyên gia Chợ Tốt Nhà cho biết.

“VÀNG MƯỜI” CHỜ TĂNG GIÁ

Nắm bắt được xu hướng đầu tư mới này, từ đầu năm 2022 MIKGroup đã đầu tư và phát triển dự án bất động sản đầu tay tại Long An mang tên Imperia Grand Plaza Đức Hoà. Dự án nổi bật với tuyến phố thương mại sầm uất đa kiến trúc, đa trải nghiệm. Imperia Grand Plaza Đức Hoà không chỉ tạo nên một dãy phố thương mại cho khu vực, mà còn là điểm đến trải nghiệm mua sắm và giải trí thời thượng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Đức Hòa.

Không gian shophouse mang kiến trúc Đông Dương (Indochine) lần đầu tiên xuất hiện tại Long An của dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa.

Là “vùng đệm” phía Tây Tp.HCM, Long An nói chung, Đức Hoà nói riêng là khu vực được hưởng lợi nhiều từ làn sóng đô thị hoá. Hiệu ứng “vệt dầu loang” trong phát triển đô thị được cho là sẽ diễn ra ngày càng mạnh mẽ trong thời gian tới, nhất là khi các huyện Hóc Môn, Nhà Bè lên quận trong tương lai gần. Với việc nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất của thành phố tương lai Đức Hoà, Imperia Grand Plaza Đức Hoà sở hữu đại lộ thương mại sầm uất đầu tiên ở Long An, trở thành là một sản phẩm đầu tư đầy tiềm năng, nhất là với những nhà đầu tư đang muốn “Nam tiến”.

Là dự án tiên phong thuộc phân khúc “hoa hậu” tại Long An, shophouse của Imperia Grand Plaza Đức Hoà mang đến trải nghiệm dịch vụ, sản phẩm bất động sản cao cấp lần đầu tiên tại thị trường này. Dự án sở hữu những ưu thế vượt trội, không chỉ về vị trí, với việc có đến ba phong cách kiến trúc đặc sắc, giao thoa Á - Âu, Imperia Grand Plaza Đức Hoà là “vàng mười”, có nhiều tiềm năng tăng giá cũng như khai thác cho thuê.

Ngoài là tuyến phố thương mại sầm uất, Imperia Grand Plaza Đức Hòa còn kiến tạo điểm đến vui chơi, trải nghiệm văn hóa ấn tượng.

Nằm trong số không nhiều dự án đầy đủ pháp lý, sở hữu vị trí đẹp trung tâm của Đức Hoà, cùng với hệ thống tiện ích cao cấp, thương hiệu uy tín của chủ đầu tư, Imperia Grand Plaza Đức Hoà hội tụ đủ các yếu tố quan trọng nhất cho việc sẽ gia tăng giá trị theo thời gian.

Hiện MIKGroup đang mở bán Phố Trung tâm của Imperia Grand Plaza Đức với những chính sách tín dụng hấp dẫn. Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 10% giá trị đến khi nhận nhà. Với khoản đầu tư 10% này, khách hàng sẽ được chủ đầu tư trả lãi 15% trong vòng 1 năm, gấp đôi mức lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản nào cho đến thời điểm nhận bàn giao nhà dự kiến vào quý 1/2023.

Sáng 1/10 tới đây, MIKGroup sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu phố Trung tâm tại khách sạn Gem Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM.

Tại sự kiện, MIKGroup dành nhiều quà tặng cho khách hàng giao dịch thành công với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng như. Khách hàng được tham gia bốc thăm may mắn xe ô tô Camry 2.5Q; được tặng xe máy Vespa 2022 cho 20 khách hàng đầu tiên giao dịch thành công tại sự kiện cùng nhiều quà tặng giá trị khác.