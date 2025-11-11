Dòng tiền “đóng băng”, cổ phiếu hạ độ cao hàng loạt, thanh khoản dò đáy

Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.

VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 10h05, tăng 16,5 điểm (+1,05%) nhưng kết phiên còn 5,93 điểm tương đương +0,38%. VIC tăng 1,51%, VHM tăng 2,99% đã chiếm hơn 5 điểm của chỉ số, trong khi độ rộng tại đỉnh ghi nhận 188 mã tăng/80 mã giảm, hiện chỉ còn 131 mã tăng/149 mã giảm.

Cùng với diễn biến này là mức thanh khoản khớp lệnh trên HoSE đã sụt giảm 17% so với sáng hôm qua, chỉ đạt hơn 7.517 tỷ đồng. Nếu tính cả HNX thì hai sàn giảm 19%. Trung bình các phiên sáng tuần trước sàn HoSE khớp 9.569 tỷ đồng/phiên.

Sự thay đổi nói trên cho thấy dòng tiền đang rất thận trọng và từ chối mua vào ở các mức giá cao. Việc VN-Index phục hồi nửa đầu phiên sáng nay có yếu tố kéo trụ khá rõ, dù độ rộng cũng khá tích cực. VIC tăng đạt đỉnh lúc 10h04 vượt tham chiếu 2,46%. VHM tăng cao nhất lúc 10h03 đạt +5,18%. Nhịp trượt dốc sau đó cũng do các trụ kém dần khi không còn cầu đỡ giá đủ mạnh nữa.

Thống kê rổ VN30 trừ GVR và GAS, toàn bộ số còn lại đều đã “rời đỉnh” trong ngày ở mức độ khác nhau. 17 mã trượt giảm quá 1% so với mức cao nhất. Một số đảo chiều mạnh như BCM giảm 2,25% so với đỉnh và rơi qua tham chiếu 1,36%. CTG cũng trượt giảm 1,55% từ đỉnh và đảo chiều thành giảm 0,94%. VJC đảo chiều 3,49% thành giảm 2,95% so với tham chiếu… VN30-Index chốt phiên sáng còn tăng 0,56% (+10,15 điểm), từ mức tăng cao nhất +1,24%. Độ rộng ghi nhận 17 mã tăng/10 mã giảm với lúc mạnh nhất không có mã nào đỏ. Thanh khoản rổ này đang giảm tới 20% so với sáng hôm qua.

Hiện tại ngoài cặp VIC, VHM, một số blue-chips vẫn đang duy trì được sắc xanh khá tốt là VRE tăng 2,68%, MSN tăng 1,71%, SAB tăng 1,85%, BID tăng 1,47%, MWG tăng 1,43%, GAS tăng 1,31%. Phía giảm cũng mới có 3 cổ phiếu đảo chiều quá 1% so với tham chiếu là HDB, VJC và BCM.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, sự thay đổi trong độ rộng mới phản ánh một phần trạng thái trượt giảm giá, vì không phải cổ phiếu nào cũng rơi đủ nhiều để xuống dưới tham chiếu. Thống kê tới gần 80% số cổ phiếu ở sàn này có giao dịch đã không còn giữ được mức cao nhất, khoảng 47% đã trượt giảm tối thiểu 1% so với đỉnh. Hiện tại dòng tiền rút lui rất rõ ràng, việc giá trượt đến đâu hoàn toàn nằm trong tay người bán.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Sức ép từ phía này cũng chưa có dấu hiệu mạnh. Khoảng 68 cổ phiếu đang giảm hơn 1% so với tham chiếu thì phần lớn thanh khoản nhỏ. Chỉ 18 mã trong số này đạt giao dịch quá 10 tỷ đồng. Dẫn đầu là GEX giảm 1,34% với thanh khoản 206,8 tỷ đồng; VJC giảm 2,95% với 194,3 tỷ; HDB giảm 1,18% với 177,1 tỷ; KBC giảm 1,39% với 125,1 tỷ; DXG giảm 1,1% với 96,5 tỷ; VPI giảm 1,5% với 89,4 tỷ… Tính chung thanh khoản của nhóm yếu nhất này chiếm 18,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là tín hiệu khá tích cực, ít nhất cho thấy sức ép chưa tạo nên biên độ giá giảm rộng.

Ở phía tăng, tình hình cũng không khá hơn. Trong 131 mã xanh thì chỉ 49 mã tăng được hơn 1% nhưng chỉ 14 mã có giao dịch quá 10 tỷ đồng. Các blue-chips mới đề cập ở trên chiếm phần lớn số này. Ngoài ra có thể kể thêm PET tăng 1,55% với 78,2 tỷ; KDH tăng 1,25% với 49,9 tỷ; PC1 tăng 2,12% với 29,3 tỷ…

Như vậy đại đa số thanh khoản sáng nay tập trung ở nhóm cổ phiếu dao động nhỏ. Do đó thanh khoản chung sụt giảm cũng chưa phải là quá tiêu cực, vì rõ ràng cung cầu không gặp nhau. Người cầm cổ chưa chấp nhận bán hạ giá hơn trong khi người cầm tiền vẫn đang chờ đợi.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh 29% giá trị mua vào trên HoSE sáng nay, chỉ còn 892,8 tỷ đồng. Phía bán ra cũng giảm 22%, đạt 1.110,5 tỷ. Giá trị ròng tương ứng -217,7 tỷ đồng. Không có cổ phiếu nào được giao dịch nổi bật. Phía mua lớn nhất là VIC +64,3 tỷ, VNM +53,4 tỷ, VHM +41,2 tỷ. Phía bán ròng có CTG -60,3 tỷ, STB -58,6 tỷ, MBB -36,9 tỷ…