Dòng tiền tổ chức và cá nhân tiếp tục mua vào

Thu Minh

13/09/2025, 16:21

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1090.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 625.0 tỷ đồng. Tổ chức cũng gom...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vn-Index kết thúc tuần bằng một phiên giao dịch bình yên. Chỉ số đóng cửa tăng 9,51 điểm tiến về vùng giá 1.667,26 với độ rộng cực đẹp 252 mã tăng trên 84 mã giảm điểm. Chỉ đáng tiếc không có sự góp mặt của nhóm vốn hóa lớn, cổ phiếu vừa và nhỏ hôm nay mở tiệc.

Sắc xanh bao trùm ở hầu hết toàn bộ các nhóm ngành ngoại trừ ngân hàng và chứng khoán. Thép hôm nay bật tăng mạnh ở bộ ba HPG, HSG và NKG riêng TVN tăng tới 4,88%. Thực phẩm đồ uống có sự đóng góp của nhóm Masan như MSN tăng 4,88%; MML tăng 4% và MCH, bên cạnh đó là VNM tăng 3,27%.

Các nhóm ngành khác cũng tăng rất khá như hóa chất, viễn thông, dầu khí. Bất động sản tương tự VIC tăng hơn 1,32% còn lại tiền đang chảy vào nhóm vừa và nhỏ, IJC và TDC đóng cửa tăng hết biên độ trong khi DXG tăng 2,34%; DIG tăng 2,29%; TCH tăng 2,36%, CEO tăng 1,26%.

Đi cùng với đó là top cổ phiếu kéo điểm tích cực nhất cho thị trường hôm nay là VIC, HPG, MSN, VNM, ngoài ra còn có HVN, GVR... Tổng cộng nhóm này đóng góp gần 7 điểm cho Vn-Index. Trong khi đó, Ngân hàng có sự phân hóa mạnh, phe tăng điểm không đáng kể có VCB, BID trong k hi TCB, CTG, MBB, VPB giảm tương đối sau thông tin hệ thống CIC bị rò rỉ thông tin. Chứng khoán vạ lây, SSI, VND, VCI, MBS, CTS dính đòn.

Nhìn chung, thị trường vẫn chờ đợi thông tin tích cực hơn, thanh khoản ba sàn hôm nay neo ở mức thấp khớp lệnh 36.800 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 1210.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1044.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GEX, VNM, MSN, TCB, PVD, VHC, CII, KSB, FRT, BAF.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, SSI, FPT, VIX, MWG, VCB, STB, TPB, VHM.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1090.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 625.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, SHB, GEX, FPT, BAF, HSG, PDR, VCB, HPG, POW.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: MSN, VIX, VPB, CII, IJC, TCB, VPI, NVL, VHC.

Tự doanh bán ròng 196.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 189.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, E1VFVN30, GEX, STB, VIB, DBC, VNM, FPT, FUESSVFL, DPM. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, MWG, VIX, VCB, TCB, SSI, HDB, VCG, DGC, VHM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 265.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 609.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, VNM, SHB, BAF, PDR, POW, DGC, PVD, HSG, SSI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, MSN, VPB, DIG, CII, IJC, HPG, MWG, FPT, HDB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.130,2 tỷ đồng, tăng +93,0% so với phiên liền trước và đóng góp 11,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với gần 4,8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 621,5 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Ngoài ra còn có các nhà đầu tư cá nhân giao dịch ở cổ phiếu EIB, với 15 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 399 tỷ đồng) được sang tay.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Thiết bị điện, Dầu khí, Phần mềm, Khai khoáng, Hàng không, Sản xuất & phân phối điện trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Quỹ đầu tư.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

