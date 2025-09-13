Dòng tiền tổ chức và cá nhân tiếp tục mua vào

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1090.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 625.0 tỷ đồng. Tổ chức cũng gom...
Vn-Index kết thúc tuần bằng một phiên giao dịch bình yên. Chỉ số đóng cửa tăng 9,51 điểm tiến về vùng giá 1.667,26 với độ rộng cực đẹp 252 mã tăng trên 84 mã giảm điểm. Chỉ đáng tiếc không có sự góp mặt của nhóm vốn hóa lớn, cổ phiếu vừa và nhỏ hôm nay mở tiệc.
Sắc xanh bao trùm ở hầu hết toàn bộ các nhóm ngành ngoại trừ ngân hàng và chứng khoán. Thép hôm nay bật tăng mạnh ở bộ ba HPG, HSG và NKG riêng TVN tăng tới 4,88%. Thực phẩm đồ uống có sự đóng góp của nhóm Masan như MSN tăng 4,88%; MML tăng 4% và MCH, bên cạnh đó là VNM tăng 3,27%.
Các nhóm ngành khác cũng tăng rất khá như hóa chất, viễn thông, dầu khí. Bất động sản tương tự VIC tăng hơn 1,32% còn lại tiền đang chảy vào nhóm vừa và nhỏ, IJC và TDC đóng cửa tăng hết biên độ trong khi DXG tăng 2,34%; DIG tăng 2,29%; TCH tăng 2,36%, CEO tăng 1,26%.
Đi cùng với đó là top cổ phiếu kéo điểm tích cực nhất cho thị trường hôm nay là VIC, HPG, MSN, VNM, ngoài ra còn có HVN, GVR... Tổng cộng nhóm này đóng góp gần 7 điểm cho Vn-Index. Trong khi đó, Ngân hàng có sự phân hóa mạnh, phe tăng điểm không đáng kể có VCB, BID trong k hi TCB, CTG, MBB, VPB giảm tương đối sau thông tin hệ thống CIC bị rò rỉ thông tin. Chứng khoán vạ lây, SSI, VND, VCI, MBS, CTS dính đòn.
Nhìn chung, thị trường vẫn chờ đợi thông tin tích cực hơn, thanh khoản ba sàn hôm nay neo ở mức thấp khớp lệnh 36.800 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 1210.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1044.2 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GEX, VNM, MSN, TCB, PVD, VHC, CII, KSB, FRT, BAF.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, SSI, FPT, VIX, MWG, VCB, STB, TPB, VHM.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1090.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 625.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, SHB, GEX, FPT, BAF, HSG, PDR, VCB, HPG, POW.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: MSN, VIX, VPB, CII, IJC, TCB, VPI, NVL, VHC.
Tự doanh bán ròng 196.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 189.9 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, E1VFVN30, GEX, STB, VIB, DBC, VNM, FPT, FUESSVFL, DPM. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, MWG, VIX, VCB, TCB, SSI, HDB, VCG, DGC, VHM.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 265.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 609.2 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, VNM, SHB, BAF, PDR, POW, DGC, PVD, HSG, SSI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, MSN, VPB, DIG, CII, IJC, HPG, MWG, FPT, HDB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.130,2 tỷ đồng, tăng +93,0% so với phiên liền trước và đóng góp 11,1% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với gần 4,8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 621,5 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.
Ngoài ra còn có các nhà đầu tư cá nhân giao dịch ở cổ phiếu EIB, với 15 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 399 tỷ đồng) được sang tay.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Thiết bị điện, Dầu khí, Phần mềm, Khai khoáng, Hàng không, Sản xuất & phân phối điện trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Quỹ đầu tư.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Blog chứng khoán: Đà hồi sẽ dần chậm lại
16:26, 12/09/2025
Áp lực bán vẫn yếu, cổ phiếu vừa và nhỏ “lợi đà” tăng hàng loạt
15:30, 12/09/2025
Bộ Tài chính: Muộn nhất tháng 12/2027 phải đưa vào vận hành cơ chế bù trừ trung tâm CCP
Chứng khoán Mỹ thêm kỷ lục nhờ triển vọng lãi suất, giá dầu tăng dè dặt sau tin Ukraine
Với thị trường đang ở vùng cao lịch sử, nhà đầu tư ở Phố Wall “lên dây cót” cho cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tuần tới...
Vàng chững lại gần kỷ lục trong lúc chờ tin Fed, SPDR Gold Trust bán ròng
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng khoảng 1,7%, giá vàng giao ngay quy đổi tăng 1,6 triệu đồng/lượng...
Blog chứng khoán: Đà hồi sẽ dần chậm lại
Biên độ dao động hôm nay đã hẹp lại đáng kể do có sự phân hóa trong nhóm blue-chips. Tuy vậy kết quả vẫn khá tốt, cổ phiếu tiếp tục tăng giá nhiều và VNI vượt qua MA20, mở ra khả năng ngưỡng 1600 điểm có thể tạo cận dưới của vùng dao động tích lũy ở chỉ số.
Áp lực bán vẫn yếu, cổ phiếu vừa và nhỏ “lợi đà” tăng hàng loạt
Với số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 3 lần số giảm hôm nay thì dù thanh khoản suy yếu cũng không phải là tín hiệu bất lợi. Nhà đầu tư đang “găm hàng”, dù thị trường đã lấy lại toàn bộ mức giảm đầu tuần, nghĩa là lượng hàng bắt đáy đang có lời khá tốt.
Bộ Tài chính: Muộn nhất tháng 12/2027 phải đưa vào vận hành cơ chế bù trừ trung tâm CCP
Nghị định 245 sửa đổi, bổ sung thời hạn chậm nhất triển khai cơ chế CCP là 31/12/2027.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: