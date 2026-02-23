Chủ động ứng phó ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán

Đề phòng hạn hán, cháy rừng, thiếu nước xảy ra cục bộ và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có tình huống bất lợi bất thường do xâm nhập mặn phụ thuộc lớn vào các hoạt động khai thác nước ở thượng nguồn sông Mê Công…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện chỉ đạo
chủ động ứng phó với xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và hạn hán, cháy rừng
ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Theo dự báo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến hết
tháng 5/2026, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính
với xác suất khoảng từ 80- 90%. Từ tháng 6- 8/2026, hiện tượng ENSO có khả năng
duy trì trạng thái trung tính, xác suất chuyển sang El Nino có xu hướng tăng dần
với xác suất trong khoảng từ 35- 45%, xác suất chuyển sang La Nina ở mức rất thấp.
DỰ BÁO DIỄN BIẾN HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN
Dự báo lượng mưa, dòng chảy sông suối ở các khu vực Nam
Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương trung bình
nhiều năm nhưng lượng mưa, dòng chảy ở mức thấp do đang bước vào cao điểm của
mùa khô. Lượng nước dự trữ của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện tương đối khá, ở
mức từ 70- 80% dung tích thiết kế.
Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện ở mức
tương đương với trung bình nhiều năm, một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Nhận định từ cuối tháng 2 đến tháng 5/2026, dòng chảy trên
sông Mê Công về đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần. Xâm nhập mặn ở các cửa
sông ở mức tương đương trung bình nhiều năm, các đợt xâm nhập cao nhất ở các cửa
sông Cửu Long tập trung trong tháng 2 và 3 (từ ngày 18- 22/2 và từ ngày 19-
23/3) với ranh mặn 4g/lít cao nhất trong phạm vi từ 42- 55 km.
Ở các cửa sông
Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3 và 4 (từ ngày 1/3- 6/3, từ 19/3- 23/3, từ 30/3- 4/4
và từ 18/4- 21/4) với ranh mặn 4g/lít cao nhất trong phạm vi từ 65- 70 km.
Với tình hình mưa, nguồn nước, xâm nhập mặn như trên, chưa ảnh
hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Tuy nhiên, cần đề phòng hạn
hán, cháy rừng, thiếu nước xảy ra cục bộ và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu
Long có tình huống bất lợi bất thường do xâm nhập mặn phụ thuộc lớn vào các hoạt
động khai thác nước ở thượng nguồn sông Mê Công.
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ ẢNH HƯỞNG, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC TÌNH HUỐNG BẤT
THƯỜNG
Để chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn,
cháy rừng, nhất là tác động của các tình huống bất thường, bảo đảm nguồn nước
phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết,
thủy văn, nguồn nước.
Tổ chức dự báo ngắn hạn, dài hạn về thủy văn, nguồn nước,
hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, thường xuyên cung cấp thông tin để các cơ
quan chức năng, địa phương biết, chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống,
tuyệt đối không để xảy ra tình huống gây bị động, bất ngờ.
Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức thu thập thông tin về tình
hình nguồn nước, vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện bên ngoài lãnh thổ Việt
Nam, khai thác sử dụng nước của các nước ở thượng nguồn sông Mê Công để phục vụ
dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm
nhập mặn, phòng chống cháy rừng phù hợp với thực tế và thông tin nhận định, lưu
ý hướng dẫn địa phương thực hiện việc điều chỉnh thời vụ, xác định thời điểm xuống
giống lúa phù hợp, trữ nước cho vùng cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao, bảo
đảm hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2025- 2026 không gây thiệt hại đến sản xuất
nông nghiệp và ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị khai
thác công trình thủy lợi trực thuộc tổ chức vận hành công trình thủy lợi lấy nước,
phân phối nước hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất về nguồn nước cho các địa
phương, người dân tổ chức lấy nước phục vụ sản xuất và dân sinh.
Bên cạnh đó, phân công lãnh đạo Bộ và giao nhiệm vụ cụ thể
cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng
dẫn các địa phương, nhất là chính quyền cấp xã ở ven biển triển khai các biện
pháp ứng phó với xâm nhập mặn phù hợp với thực tế, tuyệt đối không được chủ
quan, bị động nhất là khi xảy ra trường hợp xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu
Long bất thường tăng cao.
Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ
Công Thương chỉ đạo bảo đảm điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân
dân, khai thác tối đa hiệu quả từ các nhà máy thủy điện phù hợp với kế hoạch điều
tiết nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tuyệt đối không để bị động và thiếu điện
do yếu tố chủ quan.
Với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ,
Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức tăng
cường theo dõi sát diễn biến, dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập
mặn, nguy cơ cháy rừng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể, phù
hợp với từng khu vực theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phù hợp với
tình hình thực tế tại địa phương.
Phối hợp với Bộ Công Thương và UBND cấp tỉnh có liên quan chỉ
đạo vận hành linh hoạt, hiệu quả các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các hệ thống
công trình thủy lợi, bảo đảm khai thác đa mục tiêu, tối ưu nguồn nước, vừa đảm
bảo cho sản xuất nông nghiệp, vừa đảm bảo nước cho phát điện, nhất là thời kỳ nắng
nóng cao điểm.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ, Đông
Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long phải thường xuyên phổ biến, thông tin kịp thời
về tình hình xâm nhập mặn, nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại
chúng và các phương tiện phù hợp khác để người dân, tổ chức liên quan chủ động ứng
phó với ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất, dân sinh.
Cùng với đó tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân
tăng cường thực hiện các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước
hiệu quả, đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng, nhất là cho cây trồng có giá
trị kinh tế cao.
