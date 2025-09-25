Dòng tiền vòng sang cổ phiếu vừa và nhỏ

Sức mạnh đã quay trở lại với VIC và VHM trong phiên chiều nay, giúp điểm số cải thiện đáng kể. Tuy độ rộng không thay đổi nhiều nhưng mặt bằng giá cổ phiếu vẫn được nâng lên, dù thanh khoản chung lại sụt giảm so với phiên sáng. Đặc biệt giao dịch rổ VN30 giảm tới 23% so với hôm qua.

VHM chốt phiên sáng giảm 0,51% nhưng từ khoảng 1h20 trở đi thì lên mạnh, đóng cửa tăng 1,53% so với tham chiếu. VIC thậm chí mạnh hơn, đóng cửa tăng 6,04% tương đương tăng tới 5,47% chỉ riêng phiên chiều. Một mình VIC đã đem về hơn 6,5 điểm trong tổng mức tăng 8,63 điểm của VN-Index.

Phần còn lại của nhóm VN30 cũng không có cải thiện rõ rệt. VN30-Index đóng cửa tăng 0,28% với với 12 mã tăng/17 mã giảm. Thậm chí VIC đem về 11,7 điểm ở chỉ số này dù toàn chỉ số tăng 5,19 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng thì không được tốt như vậy, trong 14 mã nhóm này thuộc rổ VN30 chỉ 4 mã có giá cải thiện so với buổi sáng. Tăng tốt nhất là STB, phục hồi 1,61% và đóng cửa còn giảm 0,18% so với tham chiếu. Phần lớn số còn lại tiếp tục suy yếu thêm, thậm chí VPB đóng cửa còn giảm 2,06%, trong đó riêng chiều nay giảm 0,96%. VIB cũng rất kém, bốc hơi thêm 1,71%, chốt phiên giảm tổng cộng 1,95%... Thanh khoảng nhóm ngân hàng trên sàn HoSE cũng sụt giảm 41% so với hôm qua, xuống mức thấp kỷ lục 12 tuần. Điều đó cho thấy diễn biến tăng mạnh của cổ phiếu ngân hàng hôm qua đã không thu hút thêm được dòng tiền vào nối tiếp.

Sự sụt giảm thanh khoản của nhóm ngân hàng cũng tương tự với nhiều blue-chips khác. Cả rổ VN30 phiên này chri khớp thành công 11.518 tỷ đồng, giảm 24% so với phiên trước và cũng xuống đáy 12 tuần. Rõ ràng là các dòng tiền lớn vẫn chưa hoạt động mạnh, dù hôm qua có phiên giao dịch khá ấn tượng.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ có thanh khoản rất tốt và giá tăng mạnh hôm nay.

Tuy nhiên sự sôi động lại xuất hiện ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Midcap phiên này tăng thanh khoản 32%, Smallcap tăng 57%. Chỉ số Midcap đóng cửa cũng tăng 0,68%, Smallcap tăng 0,77%, đều tốt hơn các chỉ số chính. Trong 188 cổ phiếu xanh của VN-Index có 95 mã tăng hơn 1% và VN30 chỉ xuất hiện 5 mã.

Giao dịch sôi động xuất hiện ở nhiều cổ phiếu Midcap, thậm chí với thanh khoản còn vượt trội cả blue-chips: VSC tăng 6,99% với 729 tỷ; HHV tăng 6,82% với 705,8 tỷ; CII tăng 6,97% với 613,2 tỷ; VCG tăng 2,19% với 609,9 tỷ; BSR tăng 3,52% với 406,3 tỷ… Tổng giao dịch khớp lệnh sàn HoSE hôm nay giảm khoảng 74,6 tỷ đồng so với phiên hôm qua, nhưng rổ VN30 giảm tới gần 3.569 tỷ đồng. Điều đó đồng nghĩa với phần này được gia tăng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Mặc dù cổ phiếu ngân hàng lạc nhịp với nhóm Vin hôm nay khiến điểm số không mạnh, nhưng sự luân phiên đổi vai cũng giúp VN-Index dao động đi ngang. Hôm qua nhóm Vin không tham gia tác động điểm số với ngân hàng thì hôm nay ngược lại. Khả năng duy trì điểm số tạo bối cảnh tốt cho các cổ phiếu nóng trong nhóm vừa và nhỏ lên giá.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ròng giảm nhưng vẫn rút đi 394,3 tỷ đồng nữa. Tính chung cả ngày, sàn HoSE bị bán ròng gần 2.063 tỷ đồng, trong đó rổ VN30 là -1.248 tỷ đồng. Như vậy đây là phiên bán ròng vượt ngàn tỷ thứ 3 chỉ trong tuần này. Các cổ phiếu bị bán ròng nổi bật phiên này là VPB -260,5 tỷ, FPT -227,8 tỷ, SSI -212,9 tỷ, KBC -172,1 tỷ, VHM -149,6 tỷ, VND -142,2 tỷ, STB -139,5 tỷ, MSN -130,2 tỷ, KDH -111,8 tỷ, MWG -102,7 tỷ. Phía mua ròng có VIC +102,2 tỷ, TCB +77 tỷ, CII +66,1 tỷ, GMD +38,3 tỷ, TAL +36,5 tỷ.