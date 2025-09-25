Dòng tiền vòng sang cổ phiếu vừa và nhỏ

Sức mạnh đã quay trở lại với VIC và VHM trong phiên chiều nay, giúp điểm số cải thiện đáng kể. Tuy độ rộng không thay đổi nhiều nhưng mặt bằng giá cổ phiếu vẫn được nâng lên, dù thanh khoản chung lại sụt giảm so với phiên sáng. Đặc biệt giao dịch rổ VN30 giảm tới 23% so với hôm qua.
VHM chốt phiên sáng giảm 0,51% nhưng từ khoảng 1h20 trở đi
thì lên mạnh, đóng cửa tăng 1,53% so với tham chiếu. VIC thậm chí mạnh hơn, đóng
cửa tăng 6,04% tương đương tăng tới 5,47% chỉ riêng phiên chiều. Một mình VIC đã
đem về hơn 6,5 điểm trong tổng mức tăng 8,63 điểm của VN-Index.
Phần còn lại của nhóm VN30 cũng không có cải thiện rõ rệt.
VN30-Index đóng cửa tăng 0,28% với với 12 mã tăng/17 mã giảm. Thậm chí VIC đem
về 11,7 điểm ở chỉ số này dù toàn chỉ số tăng 5,19 điểm.
Cổ phiếu ngân hàng thì không được tốt như vậy, trong 14 mã
nhóm này thuộc rổ VN30 chỉ 4 mã có giá cải thiện so với buổi sáng. Tăng tốt nhất
là STB, phục hồi 1,61% và đóng cửa còn giảm 0,18% so với tham chiếu. Phần lớn số
còn lại tiếp tục suy yếu thêm, thậm chí VPB đóng cửa còn giảm 2,06%, trong đó
riêng chiều nay giảm 0,96%. VIB cũng rất kém, bốc hơi thêm 1,71%, chốt phiên giảm
tổng cộng 1,95%... Thanh khoảng nhóm ngân hàng trên sàn HoSE cũng sụt giảm 41%
so với hôm qua, xuống mức thấp kỷ lục 12 tuần. Điều đó cho thấy diễn biến tăng mạnh
của cổ phiếu ngân hàng hôm qua đã không thu hút thêm được dòng tiền vào nối tiếp.
Sự sụt giảm thanh khoản của nhóm ngân hàng cũng tương tự với
nhiều blue-chips khác. Cả rổ VN30 phiên này chri khớp thành công 11.518 tỷ đồng,
giảm 24% so với phiên trước và cũng xuống đáy 12 tuần. Rõ ràng là các dòng tiền
lớn vẫn chưa hoạt động mạnh, dù hôm qua có phiên giao dịch khá ấn tượng.
Tuy nhiên sự sôi động lại xuất hiện ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Midcap phiên này tăng thanh khoản 32%, Smallcap tăng 57%. Chỉ số Midcap đóng cửa
cũng tăng 0,68%, Smallcap tăng 0,77%, đều tốt hơn các chỉ số chính. Trong 188 cổ
phiếu xanh của VN-Index có 95 mã tăng hơn 1% và VN30 chỉ xuất hiện 5 mã.
Giao dịch sôi động xuất hiện ở nhiều cổ phiếu Midcap, thậm
chí với thanh khoản còn vượt trội cả blue-chips: VSC tăng 6,99% với 729 tỷ; HHV
tăng 6,82% với 705,8 tỷ; CII tăng 6,97% với 613,2 tỷ; VCG tăng 2,19% với 609,9
tỷ; BSR tăng 3,52% với 406,3 tỷ… Tổng giao dịch khớp lệnh sàn HoSE hôm nay giảm
khoảng 74,6 tỷ đồng so với phiên hôm qua, nhưng rổ VN30 giảm tới gần 3.569 tỷ đồng.
Điều đó đồng nghĩa với phần này được gia tăng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Mặc dù cổ phiếu ngân hàng lạc nhịp với nhóm Vin hôm nay khiến
điểm số không mạnh, nhưng sự luân phiên đổi vai cũng giúp VN-Index dao động đi
ngang. Hôm qua nhóm Vin không tham gia tác động điểm số với ngân hàng thì hôm
nay ngược lại. Khả năng duy trì điểm số tạo bối cảnh tốt cho các cổ phiếu nóng trong
nhóm vừa và nhỏ lên giá.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ròng giảm nhưng vẫn rút đi
394,3 tỷ đồng nữa. Tính chung cả ngày, sàn HoSE bị bán ròng gần 2.063 tỷ đồng,
trong đó rổ VN30 là -1.248 tỷ đồng. Như vậy đây là phiên bán ròng vượt ngàn tỷ
thứ 3 chỉ trong tuần này. Các cổ phiếu bị bán ròng nổi bật phiên này là VPB -260,5
tỷ, FPT -227,8 tỷ, SSI -212,9 tỷ, KBC -172,1 tỷ, VHM -149,6 tỷ, VND -142,2 tỷ,
STB -139,5 tỷ, MSN -130,2 tỷ, KDH -111,8 tỷ, MWG -102,7 tỷ. Phía mua ròng có
VIC +102,2 tỷ, TCB +77 tỷ, CII +66,1 tỷ, GMD +38,3 tỷ, TAL +36,5 tỷ.
VN-Index mất đà, khối ngoại thoát hàng dữ dội
12:07, 25/09/2025
Nhu cầu dùng điện tăng mạnh, một doanh nghiệp điện được dự báo lợi nhuận tăng 1.308% trong quý 3
13:57, 25/09/2025
Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án
Quỹ đầu tư Trung Quốc lãi 50 tỷ USD sau khi hỗ trợ bình ổn thị trường chứng khoán
Nhờ đầu tư mạnh vào các quỹ ETF hai năm trước, Central Huijin Investment đang lãi lớn...
Nhu cầu dùng điện tăng mạnh, một doanh nghiệp điện được dự báo lợi nhuận tăng 1.308% trong quý 3
Tính riêng tháng 7, tháng 8 và 20 ngày đầu tháng 9, tăng trưởng tiêu thụ rơi vào ~7,7% so với cùng kỳ, đặc biệt trong tháng 9 ghi nhận mức tăng ~13% cho thấy sự phục hồi khá rõ rệt về nhu cầu. Một doanh nghiệp ngành điện được dự báo lợi nhuận tăng 1.308% so với quý 2...
Hoàn thiện quy định pháp luật
về thị trường chứng khoán phái sinh
Thị trường chứng khoán phái sinh đã trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống tài chính hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Tại Việt Nam, sau hơn tám năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh đã ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ về quy mô giao dịch, số lượng thành viên và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thị trường này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc hoàn thiện khung pháp lý.
VN-Index mất đà, khối ngoại thoát hàng dữ dội
Nhóm cổ phiếu blue-chips đã suy yếu trong phiên sáng nay, hãm đà phục hồi của VN-Index dù độ rộng cho thấy phía tăng vẫn nhỉnh hơn. Đặc biệt khối ngoại có đợt xả hàng đột biến cao nhất 11 phiên sáng với trên 1.800 tỷ đồng 3 sàn, riêng HoSE là gần 1.669 tỷ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp và làm việc quan trọng với một số doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài sản số như Bybit, Binance…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: