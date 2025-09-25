Thứ Năm, 25/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

VN-Index mất đà, khối ngoại thoát hàng dữ dội

Kim Phong

25/09/2025, 12:07

Nhóm cổ phiếu blue-chips đã suy yếu trong phiên sáng nay, hãm đà phục hồi của VN-Index dù độ rộng cho thấy phía tăng vẫn nhỉnh hơn. Đặc biệt khối ngoại có đợt xả hàng đột biến cao nhất 11 phiên sáng với trên 1.800 tỷ đồng 3 sàn, riêng HoSE là gần 1.669 tỷ.

Nhóm thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay vắng bóng nhiều blue-chips.
Nhóm thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay vắng bóng nhiều blue-chips.

Sau phiên phục hồi mạnh mẽ hôm qua, VN-Index đã tiến sát ngưỡng trung bình 20 phiên – vốn được xem là ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng trong ngắn hạn. Mất đi động lực từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số đang gặp khó khăn quanh ngưỡng này. Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 7 điểm tương đương khoảng 0,42% là rất hẹp.

Kết phiên sáng chỉ số này vẫn tăng nhẹ 0,44 điểm (+0,03%) nhưng VN30-Index đã giảm 0,29%. Nhóm blue-chips phản ánh rõ nét sự hụt hơi, khi độ rộng từ chỗ 23 mã tăng/4 mã giảm chỉ còn 10 mã tăng/20 mã giảm. Thanh khoản rổ này cũng giảm khoảng 1% so với sáng hôm qua.

Các mã dẫn dắt phiên trước là ngân hàng đã suy yếu nhanh. VPB quay đầu giảm 1,11% và trượt giảm tới 1,88% so với đỉnh đầu ngày. TPB giảm 1,02%, STB giảm 1,75%. Các mã ACB, BID, CTG, MBB, SHB, TCB, VIB cũng đang đỏ và có biên độ trượt giảm khá lớn do đầu phiên vẫn thêm một nhịp tăng nữa. Số xanh chỉ còn HDB tăng 1,3%, LPB tăng 1,48%, VCB tăng 0,48%. Ngay cả các cổ phiếu này cũng đã trượt giá khá dài trong buổi sáng. Toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng ở các sàn chỉ còn 10 mã xanh, đều là những mã ít quan trọng như BAB, LPB, BVB…

Nhóm vốn hóa lớn nhất của VN-Index mất đi sức mạnh từ cổ phiếu ngân hàng nhưng cũng không có sự bù đắp từ các mã khác. VIC tăng yếu 0,54%, HPG tăng 0,17% là 2 mã duy nhất còn lại sau VCB trong Top 10 vốn hóa còn xanh. May mắn cho chỉ số là mới có VPB, FPT trong nhóm này giảm hơn 1%.

Phần còn lại của thị trường khá hơn nhóm blue-chips: chỉ số Midcap vẫn tăng 0,75% và Smallcap tăng 0,59%. Độ rộng tổng thể của VN-Index vẫn có 183 mã tăng/124 mã giảm, cho thấy các cổ phiếu vừa và nhỏ cầm cự giá khá tốt. Mặt khác, thanh khoản rổ VN30 sáng nay chỉ chiếm 41,3% sàn HoSE trong khi tổng giá trị khớp sàn này lại tăng 34,4% so với sáng hôm qua, thể hiện dòng tiền cải thiện đáng kể ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Nhóm xuất sắc nhất sáng nay dồn vào Midcap, bản thân rổ này cũng chiếm gần 55% thanh khoản cả sàn. VSC và CII kịch trần với thanh khoản rất tốt: VSC khớp 697,2 tỷ đồng, dẫn đầu HoSE và CII khớp 564,3 tỷ, đứng thứ 4. Ngoài ra HHV khớp 449,9 tỷ, giá tăng 5,19%; DIG khớp 428,1 tỷ, giá tăng 1,57%; VCG khớp 328 tỷ, giá tăng 1,83%; SCR khớp 291,2 tỷ, giá tăng 6,14%; TCH khớp 126,2 tỷ, giá tăng 1,15%; PVT khớp 121,1 tỷ, giá tăng 2,69%. Trong 183 mã xanh ở HoSE vẫn có 87 mã tăng hơn 1% và VN30 chỉ đóng góp 3 mã.

Một trong những yếu tố khiến sức mạnh suy yếu ở nhóm blue-chips sáng nay là dòng tiền mua quá kém trong khi áp lực bán mạnh. Đặc biệt khối ngoại bán ra chiếm tới 26,7% tổng giá trị khớp lệnh rổ VN30. Mức bán ròng lên tới 1.051 tỷ đồng. VPB bị xả ròng 204,4 tỷ với lượng bán chiếm 48,1% tổng giao dịch. FPT bị bán ròng 158,9 tỷ, lượng bán của khối ngoại cũng chiếm 44,9%. SSI bị bán 34,1% và mức ròng là -153,2 tỷ. Các cổ phiếu khác bị bán ròng đáng chú ý là MWG -100,4 tỷ, MSN -97,3 tỷ, STB -94,3 tỷ, VHM -82,5 tỷ, HPG -51,8 tỷ.

Khối này bán ròng tổng thể sàn HoSE sáng nay khoảng 1.669 tỷ đồng là lớn nhất trong 11 phiên sáng gần đây. Tổng giá trị bán ghi nhận tăng 103% so với sáng hôm qua, đạt gần 2.639 tỷ đồng cũng là cao nhất 10 phiên. Ngoài các blue-chips kể trên, khối này cũng bán nhiều KBC -99,6 tỷ, DXG -93,8 tỷ, VND -88,4 tỷ, DIG -63,3 tỷ, KDH -60,7 tỷ…

Hiện sức mạnh giá lẫn dòng tiền đang chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thay vì các blue-chips. Hai nhóm này cũng có biểu hiện giữ giá tốt hơn. Dù vậy nếu các blue-chips không giúp điểm số mạnh thêm thì khả năng tăng giá của các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn là ẩn số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp và làm việc quan trọng với một số doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài sản số như Bybit, Binance…

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang trải qua một giai đoạn bùng nổ, với hai chỉ số chính là Nikkei 225 và Topix liên tục lập kỷ lục mới...

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Đây là một con số ấn tượng, đưa Tether vào danh sách những công ty tư nhân có giá trị cao nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như SpaceX và OpenAI...

Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục

Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục

Các quỹ ETF đã trở thành một nguồn cầu quan trọng hơn trên thị trường vàng toàn cầu trong năm nay, bên cạnh các ngân hàng trung ương. Ở thời điểm cuối tháng 6/2025, các quỹ ETF vàng nắm tổng lượng vàng gần 3.616 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022...

MBS Research: Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn trong tháng 8 tăng mạnh 195,6% so với cùng kỳ

MBS Research: Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn trong tháng 8 tăng mạnh 195,6% so với cùng kỳ

Theo MBS, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã sôi động trở lại trong tháng 8 khi ghi nhận lượng phát hành theo tháng lớn thứ ba trong năm với tổng giá trị phát hành ước tính khoảng hơn 61 nghìn tỷ đồng (+22,1% so với tháng 7, -9,7% so với cùng kỳ)

