VN-Index mất đà, khối ngoại thoát hàng dữ dội

Nhóm cổ phiếu blue-chips đã suy yếu trong phiên sáng nay, hãm đà phục hồi của VN-Index dù độ rộng cho thấy phía tăng vẫn nhỉnh hơn. Đặc biệt khối ngoại có đợt xả hàng đột biến cao nhất 11 phiên sáng với trên 1.800 tỷ đồng 3 sàn, riêng HoSE là gần 1.669 tỷ.
Sau phiên phục hồi mạnh mẽ hôm qua, VN-Index đã tiến sát ngưỡng
trung bình 20 phiên – vốn được xem là ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng trong
ngắn hạn. Mất đi động lực từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số đang gặp khó khăn
quanh ngưỡng này. Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 7 điểm
tương đương khoảng 0,42% là rất hẹp.
Kết phiên sáng chỉ số này vẫn tăng nhẹ 0,44 điểm (+0,03%)
nhưng VN30-Index đã giảm 0,29%. Nhóm blue-chips phản ánh rõ nét sự hụt hơi, khi
độ rộng từ chỗ 23 mã tăng/4 mã giảm chỉ còn 10 mã tăng/20 mã giảm. Thanh khoản
rổ này cũng giảm khoảng 1% so với sáng hôm qua.
Các mã dẫn dắt phiên trước là ngân hàng đã suy yếu nhanh.
VPB quay đầu giảm 1,11% và trượt giảm tới 1,88% so với đỉnh đầu ngày. TPB giảm
1,02%, STB giảm 1,75%. Các mã ACB, BID, CTG, MBB, SHB, TCB, VIB cũng đang đỏ và
có biên độ trượt giảm khá lớn do đầu phiên vẫn thêm một nhịp tăng nữa. Số xanh
chỉ còn HDB tăng 1,3%, LPB tăng 1,48%, VCB tăng 0,48%. Ngay cả các cổ phiếu này
cũng đã trượt giá khá dài trong buổi sáng. Toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng ở các
sàn chỉ còn 10 mã xanh, đều là những mã ít quan trọng như BAB, LPB, BVB…
Nhóm vốn hóa lớn nhất của VN-Index mất đi sức mạnh từ cổ phiếu
ngân hàng nhưng cũng không có sự bù đắp từ các mã khác. VIC tăng yếu 0,54%, HPG
tăng 0,17% là 2 mã duy nhất còn lại sau VCB trong Top 10 vốn hóa còn xanh. May
mắn cho chỉ số là mới có VPB, FPT trong nhóm này giảm hơn 1%.
Phần còn lại của thị trường khá hơn nhóm blue-chips: chỉ số
Midcap vẫn tăng 0,75% và Smallcap tăng 0,59%. Độ rộng tổng thể của VN-Index vẫn
có 183 mã tăng/124 mã giảm, cho thấy các cổ phiếu vừa và nhỏ cầm cự giá khá tốt.
Mặt khác, thanh khoản rổ VN30 sáng nay chỉ chiếm 41,3% sàn HoSE trong khi tổng
giá trị khớp sàn này lại tăng 34,4% so với sáng hôm qua, thể hiện dòng tiền cải
thiện đáng kể ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Nhóm xuất sắc nhất sáng nay dồn vào Midcap, bản thân rổ này
cũng chiếm gần 55% thanh khoản cả sàn. VSC và CII kịch trần với thanh khoản rất
tốt: VSC khớp 697,2 tỷ đồng, dẫn đầu HoSE và CII khớp 564,3 tỷ, đứng thứ 4. Ngoài
ra HHV khớp 449,9 tỷ, giá tăng 5,19%; DIG khớp 428,1 tỷ, giá tăng 1,57%; VCG khớp
328 tỷ, giá tăng 1,83%; SCR khớp 291,2 tỷ, giá tăng 6,14%; TCH khớp 126,2 tỷ,
giá tăng 1,15%; PVT khớp 121,1 tỷ, giá tăng 2,69%. Trong 183 mã xanh ở HoSE vẫn
có 87 mã tăng hơn 1% và VN30 chỉ đóng góp 3 mã.
Một trong những yếu tố khiến sức mạnh suy yếu ở nhóm blue-chips
sáng nay là dòng tiền mua quá kém trong khi áp lực bán mạnh. Đặc biệt khối ngoại
bán ra chiếm tới 26,7% tổng giá trị khớp lệnh rổ VN30. Mức bán ròng lên tới 1.051
tỷ đồng. VPB bị xả ròng 204,4 tỷ với lượng bán chiếm 48,1% tổng giao dịch. FPT
bị bán ròng 158,9 tỷ, lượng bán của khối ngoại cũng chiếm 44,9%. SSI bị bán
34,1% và mức ròng là -153,2 tỷ. Các cổ phiếu khác bị bán ròng đáng chú ý là MWG
-100,4 tỷ, MSN -97,3 tỷ, STB -94,3 tỷ, VHM -82,5 tỷ, HPG -51,8 tỷ.
Khối này bán ròng tổng thể sàn HoSE sáng nay khoảng 1.669 tỷ
đồng là lớn nhất trong 11 phiên sáng gần đây. Tổng giá trị bán ghi nhận tăng
103% so với sáng hôm qua, đạt gần 2.639 tỷ đồng cũng là cao nhất 10 phiên. Ngoài
các blue-chips kể trên, khối này cũng bán nhiều KBC -99,6 tỷ, DXG -93,8 tỷ, VND
-88,4 tỷ, DIG -63,3 tỷ, KDH -60,7 tỷ…
Hiện sức mạnh giá lẫn dòng tiền đang chuyển sang nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ thay vì các blue-chips. Hai nhóm này cũng có biểu hiện giữ giá tốt
hơn. Dù vậy nếu các blue-chips không giúp điểm số mạnh thêm thì khả năng tăng
giá của các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn là ẩn số.
Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án
19:21, 24/09/2025
Blog chứng khoán: Hưng phấn quay lại
16:29, 24/09/2025
Cổ phiếu ngân hàng “dắt” thị trường tăng đảo ngược
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp và làm việc quan trọng với một số doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài sản số như Bybit, Binance…
Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?
Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang trải qua một giai đoạn bùng nổ, với hai chỉ số chính là Nikkei 225 và Topix liên tục lập kỷ lục mới...
Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD
Đây là một con số ấn tượng, đưa Tether vào danh sách những công ty tư nhân có giá trị cao nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như SpaceX và OpenAI...
Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục
Các quỹ ETF đã trở thành một nguồn cầu quan trọng hơn trên thị trường vàng toàn cầu trong năm nay, bên cạnh các ngân hàng trung ương. Ở thời điểm cuối tháng 6/2025, các quỹ ETF vàng nắm tổng lượng vàng gần 3.616 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022...
MBS Research: Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn trong tháng 8 tăng mạnh 195,6% so với cùng kỳ
Theo MBS, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã sôi động trở lại trong tháng 8 khi ghi nhận lượng phát hành theo tháng lớn thứ ba trong năm với tổng giá trị phát hành ước tính khoảng hơn 61 nghìn tỷ đồng (+22,1% so với tháng 7, -9,7% so với cùng kỳ)
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: