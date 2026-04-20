Dòng tiền đầu tư toàn cầu đang tăng đặt cược vào cổ phiếu
Tuệ Lâm
20/04/2026, 13:42
Theo dữ liệu của LSEG Lipper, các nhà đầu tư đã rót ròng 31,26 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu, đây là giao dịch mua hàng tuần lớn nhất của họ kể từ ngày 25/03.
Cập nhật về diễn biến dòng vốn toàn cầu mới đây, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cho biết, dòng tiền toàn cầu đang quay trở lại thị trường cổ phiếu.
Nhóm chỉ số cổ phiếu đang là kênh tài sản mạnh nhất với RS trung bình 1,15, trong đó Hàn Quốc nổi lên như một điểm sáng vượt trội: KOSPI 200 vẫn đang tăng tốc, bỏ xa phần còn lại của bảng xếp hạng.
Châu Âu bất ngờ hồi phục mạnh sau nhiều năm tụt hậu, trong đó chỉ số SBF 120 Pháp có tốc độ tăng tốc, cùng với DAX và CAC 40 đều duy trì tăng trưởng cao.
Thị trường Mỹ phân hóa rõ nét: Nasdaq-100 và S&P 500 đà tăng trưởng phục hồi nhưng mức tăng trưởng vẫn thấp hơn so với các thị trường cổ phiếu khác, trong khi Russell 2000 vươn lên, gợi ý dòng tiền đang luân chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn.
Tại Đông Nam Á, chỉ số VN-Index trên mức trung bình khu vực và có mức tăng trưởng trung tính cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa bước vào giai đoạn bùng nổ vượt trội.
Tóm lại, bức tranh tài sản toàn cầu tháng 4/2026 cho thấy dòng tiền đang ưu tiên cổ phiếu đặc biệt tại các thị trường như Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ nhỏ vốn, song song với việc tích lũy trái phiếu dài hạn - một tổ hợp thường gặp trong giai đoạn chuyển tiếp chính sách tiền tệ.
Crypto và các tài sản rủi ro cao vẫn đang trong vùng yếu, chưa đủ điều kiện để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững.
Các quỹ cổ phiếu toàn cầu đã nhận được dòng vốn chảy vào tuần thứ tư liên tiếp trong tuần kết thúc ngày 15/04, nhờ vào kết quả kinh doanh khả quan và sự lạc quan gia tăng rằng cuộc chiến tranh Iran có thể được giải quyết nhanh hơn dự kiến đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro.
Các quỹ đầu tư cổ phiếu của Mỹ đã nhận được 21,25 tỷ USD, đây là tuần mua ròng thứ tư liên tiếp. Các nhà đầu tư đã rót thêm 9,38 tỷ USD vào các quỹ châu Âu nhưng lại rút ròng 2,06 tỷ đô la khỏi các quỹ châu Á.
Các thị trường mới nổi đã có tuần thứ hai liên tiếp ghi nhận đầu tư ròng khi các nhà đầu tư rót 3,63 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu và 2,11 tỷ USD vào các quỹ trái phiếu, theo dữ liệu từ tổng cộng 28.807 quỹ.
Hầu hết các thị trường chứng khoán toàn cầu đều ghi nhận đà tăng mạnh trong tuần qua và xu hướng trung hạn của các chỉ số chứng khoán đều xác lập xu hướng tăng. Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán đều rơi vào trạng thái quá mua ngắn hạn cho nên thị trường chứng khoán có thể không tránh khỏi các nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong tuần giao dịch tới.
Cũng theo thống kê của ông Minh, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Mỹ tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng khối lượng giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trước đại dịch Covid-19. Lịch sử cho thấy khi nhà đầu tư giảm giao dịch và rút ra khỏi thị trường là lúc tổ chức thường bắt đầu tích lũy. Mức 7–8% hiện tại tiệm cận đáy cấu trúc 2016, và mỗi lần retail giảm về vùng này đều là vùng risk/reward hấp dẫn cho vị thế dài hạn.
Tại Việt Nam, chỉ số VNI-XAU là chỉ số VN-Index được đo lường bằng bản vị vàng đang giao dịch quanh vùng đáy thời điểm 2012-2013. Với đà tăng mạnh của vàng, chỉ số VNI-XAU đã trở nên kém hấp dẫn trong thời gian qua, và chỉ số này đang có dấu hiệu hình thành phân kỳ tăng giá với các chỉ báo báo Momentum.
Trong lịch sử, dấu hiệu này cũng đã hình thành trong giai đoạn 2012-2013 và giai đoạn 2020, cho thấy xác suất tạo đáy dài hạn đang có chiều hướng tăng dần.
Giữa xung đột Trung Đông, chứng khoán thế giới đua nhau lập đỉnh, vì sao Việt Nam tụt lại phía sau?
Tâm lý nhà đầu tư trong nước dường như vẫn còn “bận tâm” đến biến động tại Trung Đông. Dù đã có chuỗi hồi phục 4 tuần liên tiếp, chỉ số VN-Index và VN30 vẫn thấp hơn so với thời điểm diễn ra xung đột lần lượt -3,4% và -3,6%.
Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Trung Đông và những xung đột mới xuất hiện cuối tuần qua khiến thị trường lo ngại phiên đầu tuần sẽ “đỏ lửa”. VN-Index quả thực sụt giảm trong nửa đầu phiên sáng, nhưng chưa lúc nào độ rộng thể hiện sự áp đảo từ phía đỏ.
Giá vàng sụt sâu dưới mốc chủ chốt 4.800 USD/oz khi vừa mở cửa tại thị trường châu Á sáng nay (20/4), do giá dầu lại tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran có những diễn biến căng thẳng mới...
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran nóng trở lại, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lung lay...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: