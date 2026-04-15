Dòng vốn toàn cầu tiếp tục đổ mạnh vào các quỹ ETF cổ phiếu, ngoại trừ Việt Nam

Dữ liệu tuần qua cho thấy dòng vốn đã chuyển sang trạng thái ưa thích rủi ro (risk-on) ngắn hạn rõ ràng hơn khi kênh ETF cổ phiếu được hút ròng mạnh trên toàn cầu. Đồng thời, dòng tiền cũng dịch chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tài sản rủi ro.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục quán tính tăng mạnh sang tuần thứ hai liên tiếp khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận đình chiến trong 2 tuần. Các cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo đóng vai trò dẫn dắt thị trường, trong khi nhóm tài chính và năng lượng có phần yếu hơn.

Đà tăng ở nhóm công nghệ đã giúp chỉ số Nasdaq Composite Index tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 4,68% theo tuần (Week-over-Week), trong khi Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) tăng 3,56% và Dow Jones Industrial Average (DJIA) tăng 3,04%.

Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Fund – ETF) tại Mỹ ghi nhận hút ròng mạnh hơn 49 tỷ USD tăng 71% so với tuần trước, trong đó các quỹ ETF cổ phiếu hút ròng mạnh gần 49 tỷ USD tăng 211% theo tuần, phản ánh dòng vốn tiếp tục lựa chọn tài sản rủi ro khi tâm lý ưa thích rủi ro (risk-on) quay trở lại. Trong khi đó, các quỹ ETF trái phiếu chỉ hút được hơn 7 tỷ USD (giảm 37% theo tuần).

Dòng vốn vào các ETF cổ phiếu đầu tư ngoài Mỹ tiếp tục hút ròng với con số hơn 6 tỷ USD tăng 76% theo tuần, đánh dấu tuần hút ròng thứ hai liên tiếp ở nhóm này, phản ánh dòng vốn vào nhóm cổ phiếu diễn ra trên phạm vi toàn cầu chứ không tập trung chủ yếu tại Mỹ như tuần trước. Ngoài ra, nhóm quỹ ETF trái phiếu ngoài Mỹ đảo chiều hút ròng hơn 700 triệu USD.

Các quỹ ETF hàng hóa tiếp tục tuần hút ròng thứ hai liên tiếp nhưng giảm nhẹ, đạt 639 triệu USD giảm 15,4% theo tuần.

Tại châu Á, dòng vốn ngoại đã có sự phân hóa sau giai đoạn rút ròng mạnh trước đó. Cụ thể, với sự hồi phục của nhóm công nghệ và bán dẫn, khối ngoại đảo chiều mua ròng mạnh mẽ tại Đài Loan (+6 tỷ USD) và Hàn Quốc (+3,4 tỷ USD); bên cạnh đó là Thái Lan (+226 triệu USD) sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) Thái Lan khẳng định việc tăng lãi suất hiện nay không phải là giải pháp hiệu quả để kiểm soát lạm phát và đã bước đầu triển khai chương trình Secure+ nhằm hỗ trợ thị trường.

Ngược lại, Ấn Độ (-2 tỷ USD) dẫn đầu đà rút ròng, cùng với Indonesia (-179 triệu USD) và Việt Nam (-155 triệu USD).

Dòng vốn ETF vào khu vực Đông Nam Á đảo chiều hút ròng trở lại với con số 56 triệu USD, cao nhất kể từ đầu tháng 12/2025 đến nay. Điều này phản ánh dòng vốn quay lại các quỹ tại các thị trường mới nổi (Emerging Markets) và cận biên (Frontier Markets). Singapore (+59 triệu USD) và Việt Nam (+3,7 triệu USD) là hai thị trường hút ròng tích cực nhất. Ngược lại, Thái Lan bị rút ròng nhẹ nhưng không đáng kể.

Các quỹ ETF có đầu tư vào thị trường Việt Nam vẫn ghi nhận xu hướng rút ròng chủ đạo. VanEck tiếp tục bị rút hơn 3,5 triệu USD, cùng với Fubon (-1,1 triệu USD). Ngược lại, FUEVFVND đảo chiều hút ròng 1 triệu USD trong tuần qua.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng 3.033 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại VPL (-3.366 tỷ đồng), nhiều khả năng là hoạt động thỏa thuận giữa các quỹ khi cổ phiếu này xuất hiện giao dịch lô lớn gần đây. Ngoài ra, VIC (-968 tỷ đồng) và MBB (-379 tỷ đồng) cũng bị bán ròng tương đối. Ngược lại, nhóm được mua ròng đáng chú ý gồm HPG (+1.038 tỷ đồng), GEL (+134 tỷ đồng) và DCM (+131 tỷ đồng).