VN-Index hướng tới mốc 1800 điểm

Hà Anh

14/04/2026, 22:46

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/4/2026

Theo SSI, đà tăng của VN-Index tiếp tục được củng cố với sự dẫn dắt của một số cổ phiếu trụ cột, qua đó giúp chỉ số mở rộng biên độ tăng hướng lên vùng kháng cự 1780 – 1800.
Kết phiên VN-Index tăng 16,69 điểm, tương đương 0,95% lên mốc 1.776,65 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,75 điểm, tương đương 0,3% lên 252,41 điểm.

Khả năng diễn biến thị trường sẽ theo hướng biến động giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index bật tăng ngay từ đầu phiên nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và hướng tới thử thách vùng kháng cự 1775-1785 điểm. Tuy nhiên, áp lực cung tiềm ẩn tại vùng cản này khiến cho đà tăng thu hẹp về cuối phiên. Chúng tôi thiên về khả năng diễn biến thị trường sẽ theo hướng biến động giằng co quanh đường MA50 với sự luân phiên tăng điểm của các nhóm cổ phiếu trong các phiên tuần này.

Các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh theo KQKD quý 1 và các thông tin trong mùa ĐHCĐ thường niên của các DNNY. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn sẽ luân phiên duy trì sự tích cực để hỗ trợ thị trường về mặt điểm số.

Nhà đầu tư duy trì vị thế nắm giữ các vị thế ngắn hạn và có thể xem xét bán trading một phần các vị thế đã đạt kỳ vọng về giá khi thị trường tiến vào vùng cản 1775-1785 điểm.

Các hoạt động mua trading có thể tham khảo chiến lược mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa hồi phục nhiều từ đáy”.

Thị trường vẫn đang giao dịch thiếu sự đồng thuận với những nhịp tăng ngắn hạn đi kèm với sự giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index dịch chuyển vùng giằng co lên 1765 – 1785 trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1775.65 điểm, tăng gần 17 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Tài nguyên cơ bản. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, hơn 3%. Về giao dịch của khối ngoại, khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường vẫn đang giao dịch thiếu sự đồng thuận với những nhịp tăng ngắn hạn đi kèm với sự giằng co; nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này cho đến khi xu hướng mới được thanh khoản thị trường xác nhận”.

VN-Index đang mở rộng đà phục hồi lên vùng giá quanh 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index sau giai đoạn tích lũy tích cực với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.750 điểm tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 2/2026, VN-Index đang mở rộng đà phục hồi lên vùng giá quanh 1.800 điểm. Đây là vùng giá cao nhất năm 2025 với áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại đối với nhiều mã sau giai đoạn phục hồi tốt.

Thị trường tiếp tục tăng điểm trước thông tin Mỹ và Iran có thể xem xét tổ chức vòng đàm phán thứ hai, có thể vào ngày 16/4 trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày 21/4. Xu hướng chung của thị trường vẫn đang cải thiện, tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực vượt trội của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm bất động sản. Trong đó nổi bật như VHM đang quay trở lại vùng giá cao nhất tháng 10/2025, VIC vùng giá cao nhất tháng 2/2026. Mặc dù chỉ số chung vẫn phục hồi tăng điểm tốt. Tuy nhiên đa phần các nhóm ngành khác đều có xu hướng kém tích cực, không có quá nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt. Trong bối cảnh hiện nay, khi VN-Index và các cổ phiếu hàng đầu đang quay trở lại vùng kháng cự mạnh, vùng đỉnh lịch sử, chúng tôi khá thận trọng. Nhà đầu tư có thể duy trì vị thế hiện tại, chờ thêm các thông tin mới ở Trung Đông, cũng như số liệu tổng dư nợ ký quỹ cuối quý I/2026 của các công ty chứng khoán sẽ được công bố trong thời gian đến.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường có thể tiếp tục tăng và hướng đến quanh kháng cự tại 1800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 16 điểm (+0,95%), đóng cửa tại mức 1775,7 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh từ đầu phiên sáng với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup gồm VHM và VIC và một số nhóm khác như nhóm Thép hay các nhóm cổ phiếu liên quan đến giá hàng hóa.

Với diễn biến thị trường hiện tại, trong một số phiên tới, chúng tôi cho rằng thị trường có thể tiếp tục tăng khi tiếp tục được kéo bởi nhóm Vingroup và hướng đến quanh kháng cự tại 1800. Mặc dù vậy, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng khi đà tăng của thị trường hiện đang phụ thuộc quá nhiều vào nhóm Vingroup, trong khi đó các nhóm ngành còn lại chỉ tăng trong khoảng 1-2 phiên và không bền vững. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm cũng cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn này. Do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức an toàn và tạm thời quan sát diễn biến VN-Index quanh mức 1800 trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index sẽ dao động trong vùng 1770-1800 điểm trước khi có diễn biến xu hướng mới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên giao dịch lưỡng lự với thanh khoản tăng nhẹ trong đó nhóm VN30-Index đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Chỉ báo tâm lý hồi phục nhưng vẫn ở mức yếu (dưới 60) và độ rộng thu hẹp cho thấy đà tăng không được xác nhận từ chỉ báo độ rộng thị trường. Mặc dù vậy, cấu trúc tăng ngắn hạn của VN-Index vẫn được giữ vững với mức vi phạm 1740 điểm. Do đó, chỉ số VN-Index sẽ dao động trong vùng 1770-1800 điểm trước khi có diễn biến xu hướng mới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua trong các phiên điều chỉnh trong tuần này và chốt lời dần các vị thế sẵn có ở nhịp tăng lên vùng 1800 điểm”.

Với xung lực hiện tại, vùng kháng cự tiếp theo của chỉ số sẽ là mốc tâm lý 1800 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index đóng phiên với sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường cùng với sự đồng thuận của dòng tiền.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục kiểm định dải trên của Bollinger Band. Không chỉ thế, chỉ báo động lượng RSI tiếp tục hướng lên, cùng với MACD không ngừng mở rộng biên độ Histogram dương, cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn đang tham gia mạnh mẽ và củng cố vững chắc cho xu hướng đi lên của thị trường.

Ở khung đồ thị giờ, mặc dù VN-Index chưa bứt phá hoàn toàn ra khỏi dải biên trên của Bollinger Band và vẫn giữ cấu trúc tăng giá, nhưng việc chỉ báo RSI đang dao động gần với vùng quá mua và chỉ báo CMF đang có xu hướng đi ngang đưa ra tín hiệu cảnh báo rằng các nhịp rung lắc kỹ thuật vẫn có thể hiện hữu trong quá trình đi lên. Với xung lực hiện tại, vùng kháng cự tiếp theo của chỉ số sẽ là mốc tâm lý 1800 điểm.

Thị trường tiếp tục duy trì đà tăng điểm tích cực nhờ sự luân chuyển nhịp nhàng của dòng tiền giữa các nhóm ngành cốt lõi. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỉ trọng danh mục hiện tại và có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để gia tăng tỷ trọng đối với các cổ phiếu có nền tảng tích lũy tốt thuộc các nhóm ngành thu hút dòng tiền như Tiêu dùng, Ngân hàng và Thép”.

Xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index vẫn chiếm chủ đạo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Đà tăng của VN-Index tiếp tục được củng cố với sự dẫn dắt của một số cổ phiếu trụ cột, qua đó giúp chỉ số mở rộng biên độ tăng hướng lên vùng kháng cự 1780 – 1800.

Xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index vẫn chiếm chủ đạo với mặt bằng giá được nâng dần. Trong đó, vùng 1750 – 1755 đóng vai trò hỗ trợ gần, kỳ vọng nâng đỡ hiệu quả trong các nhịp rung lắc trở lại”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

