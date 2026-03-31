Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Đồng yên Nhật “thoát hiểm” sau cảnh báo can thiệp, USD không ngừng mạnh lên

An Huy

31/03/2026, 14:16

Trong khi đồng USD tiến tới hoàn tất tháng tăng giá mạnh nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây, đồng yên Nhật phiên sáng nay (31/3) đã thoát khỏi mức đáy của gần 2 năm nhờ cảnh báo can thiệp từ nhà chức trách Nhật Bản...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Trong phiên ngày 30/3, đồng yên có lúc giảm giá quá mức chủ chốt 160 yên đổi 1 USD, xuống thấp nhất kể từ tháng 7/2024. Tuy nhiên, phiên sáng nay, đồng yên đã hồi về vùng 159,6 yên đổi 1 USD, bất chấp đồng bạc xanh vững giá.  Nếu so với thời điểm đầu tháng, đồng yên hiện đã giảm 2,4%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt dao động quanh ngưỡng 100,5 điểm chốt phiên của ngày hôm qua. Chỉ số đã tăng khoảng 2,9% trong tháng này, tiến tới hoàn tất tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2025. Phiên ngày thứ Hai, có lúc Dollar Index đạt 100,61 điểm, cao nhất kể từ tháng 5/2025.

Áp lực gây mất giá lên đồng yên trong tháng này là giá dầu leo thang trong bối cảnh chiến tranh Mỹ - Iran, làm lộ rõ điểm yếu của Nhật Bản là một nước có mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu. Trái lại, đồng USD hưởng lợi từ vị thế của Mỹ là một nước xuất khẩu ròng năng lượng.

Cả yên Nhật và USD đều là những đồng tiền an toàn truyền thống, nhưng kể từ khi xung đột nổ ra ở Vùng Vịnh vào ngày 28/2 đến nay, chỉ có đồng USD phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” còn đồng yên thì không.

Những ngày gần đây, đồng yên đã có những thời điểm trượt quá mốc 160 yên đổi 1 USD - mốc tỷ giá mà giới đầu tư và phân tích cho rằng có thể dẫn tới một động thái can thiệp thị trường tiền tệ của nhà chức trách Nhật nhằm bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày thứ 30/3 Tổng thống Trump tiếp tục phát tín hiệu rằng cuộc chiến với Iran có thể sắp kết thúc. Ông viết rằng Mỹ “đang đàm phán nghiêm túc… để kết thúc chiến dịch quân sự ở Iran” và cho biết đàm phán “đã có tiến triển tốt”.

Tuy nhiên, cũng trong bài đăng này, ông Trump tuyên bố các nhà máy năng lượng và mỏ dầu của Iran sẽ bị phá hủy nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz. Trước đó, Iran miêu tả đề xuất hòa bình mà Mỹ đưa ra là phi thực tế và tiếp tục sử dụng tên lửa để tấn công Israel.

Phía Kuwait cho biết một tàu chở đầy dầu thô của nước này đã bị Iran tấn công khi đang neo đậu ở Dubai.

Những thông tin này tiếp tục đẩy giá dầu tăng, với giá dầu thô WTI tại Mỹ lần đầu tiên sau gần 4 năm đóng cửa trên mức 100 USD/thùng.

Giới phân tích phân tích nhận định chừng nào tình hình Trung Đông còn căng thẳng và giá dầu còn tăng, đồng USD sẽ tiếp tục hưởng lợi còn yên Nhật sẽ tiếp tục đương đầu áp lực giảm giá.

“Trừ phi có một thông điệp rõ ràng mang tính hòa giải từ phía Iran, rất khó có chuyện đồng USD để mất thành quả tăng đã có được trong tháng này”, ông Chris Turner, trưởng bộ phận thị trường toàn cầu của ngân hàng ING nhận xét với hãng tin CNBC.

Trong một cuộc trò chuyện tại Đại học Harvard, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói ông nhận thấy lạm phát kỳ vọng vẫn ổn định dù giá dầu tăng cao, nên Fed chưa cần phản ứng bằng cách tăng lãi suất. Ông cho rằng cách tốt nhất là Fed bỏ qua những biến động trong ngắn hạn của thị trường năng lượng và tập trung vào hai mục tiêu ổn định giá cả và giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp.

Sau phát biểu này của ông Powell, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm nhưng đồng USD vẫn tăng trong phiên giao dịch cùng ngày.

Sáng nay, tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ không tiết lộ danh tính nói rằng ông Trump sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran mà không buộc Tehran phải mở cửa eo biển Hormuz. Thông tin này khiến giá dầu chững lại trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á, song đồng USD tiếp tục vững giá.

Trong nỗ lực bảo vệ tỷ giá đồng yên, quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề tỷ giá của Bộ Tài chính Nhật Bản, ông Atsushi Mimura ngày 30/3 nói nhà chức trách có thể cần thực hiện những động thái “quyết đoán” nếu hoạt động đầu cơ còn tiếp diễn trên thị trường tiền tệ.

“Chúng tôi nghe thấy thông tin rằng các hoạt động đầu cơ đang gia tăng trên thị trường tiền tệ và trên thị trường dầu thô giao sau. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, có lẽ đã đến lúc phải có các biện pháp mang tính quyết đoán”, ông Mimura nói với các nhà báo.

Giới phân tích nhận định cách sử dụng ngôn từ trong cảnh báo này cho thấy Tokyo đã rất sẵn sàng cho một đợt can thiệp. Từ “quyết đoán” lần đầu tiên được ông Mimura sử dụng trong một cảnh báo về tỷ giá, được xem như tín hiệu cho thấy việc can thiệp có thể diễn ra ngay lập tức để vực dậy đồng yên.

Cùng với đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda nói cơ quan này đang theo dõi sát sao tác động của diễn biến tỷ giá đến nền kinh tế và giá cả. Theo giới phân tích, phát biểu này đồng nghĩa rằng áp lực lạm phát từ sự mất giá của đồng yên có thể dẫn tới việc BOJ tăng lãi suất trong những tháng sắp tới.

“Các diễn biến trên thị trường tiền tệ chắc chắn nằm trong số những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế và giá cả. Chúng tôi sẽ điều hành chính sách một cách hợp lý thông qua việc giám sát xem liệu diễn biến tỷ giá có ảnh hưởng đến khả năng đạt được các dự báo về tăng trưởng và lạm phát hay không”, ông Ueda nói trước Quốc hội Nhật Bản ngày 30/3.

Phát biểu này cho thấy BOJ đang ngày càng lo ngại về khả năng chậm chân trong việc ứng phó với khả năng leo thang của lạm phát khi giá xăng dầu tăng cao và tiền lương ở Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh trong năm nay.

Trong cuộc họp tháng 3 này, BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,75%. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp công bố vào ngày 30/3 cho thấy các quan chức của BOJ đã bàn tới việc tiếp tục tăng lãi suất, trong đó có một số thành viên đề cập đến việc tăng nhanh lãi suất.

“Dù môi trường toàn cầu còn nhiều bất định và có thể ảnh hưởng tới thời điểm BOJ có động thái chính sách tiền tệ tiếp theo, chúng tôi tiếp tục dự báo BOJ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 4”, nhà kinh tế Benjamin Shatil của công ty JPMorgan Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Từ khóa:

đồng Yên Nhật bản thế giới tỷ giá usd Yên nhật

Chủ đề:

Biến động đồng Yên Nhật

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy