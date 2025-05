Đồng yên vững giá bất chấp dự báo kinh tế ảm đạm của BOJ

Trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật năm nay. Tuy nhiên, đồng yên vẫn vững giá trong những ngày gần đây, khi đồng USD tiếp tục xu hướng trượt dốc vì sự bất định liên quan tới chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo, cuộc họp ngày 30/4-1/5 của BOJ khép lại bằng tuyên bố giữ nguyên lãi suất qua đêm ở mức 0,5%. Cùng với đó, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda và các nhà hoạch định chính sách tiền tệ khác bày tỏ lo ngại do chưa thể xác định chính xác tác động của thuế quan Mỹ cũng như phản ứng của các quốc gia khác.

“Có nhiều rủi ro đối với triển vọng kinh tế. Đặc biệt, cực kỳ khó đoán định xem chính sách thương mại và các chính sách khác của mỗi quốc gia sẽ thay đổi như thế nào, và các hoạt động kinh tế cũng như giá cả ở nước ngoài sẽ phản ứng ra sao”, tuyên bố của BOJ sau cuộc họp có đoạn viết.

Báo cáo triển vọng kinh tế cập nhật hàng quý của Nhật Bản dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng trưởng 0,5% trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, giảm hơn một nửa so với mức dự báo tăng trưởng 1,1% đưa ra hồi tháng 1. BOJ dự báo nền kinh tế tăng trưởng 0,7% trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2027 và tăng 1% trong năm tài khóa sau đó.

Sau cuộc họp của BOJ, đồng yên giảm giá nhẹ so với USD, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại xu hướng tăng. Phiên ngày 6/5 tại thị trường châu Á, đồng yên dao động ở ngưỡng 143,3-143,8 yên đổi 1 USD, bằng với ngưỡng trước khi diễn ra cuộc họp của BOJ vào tuần trước.

Áp lực lạm phát tăng vẫn đang đè nặng lên ngân sách của các hộ gia đình ở Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu BOJ tăng lãi suất lên cao hơn để chống lạm phát, rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế sẽ càng lớn hơn. Từ khi chấm dứt lãi suất âm vào tháng 3/2024 tới nay, BOJ đã có 3 lần tăng lãi suất.

BOJ dự báo lạm phát ở Nhật sẽ duy trì quanh ngưỡng mục tiêu 2% trong tương lai gần. Trong báo cáo triển vọng kinh tế, BOJ dự báo lạm phát không bao gồm giá thực phẩm tươi sống sẽ là 2,2% trong tài khóa hiện tại, giảm so với mức dự báo 2,4% đưa ra hồi tháng 1.

Cũng theo dự báo của BOJ, lạm phát ở Nhật trong năm tài khóa kết thúc vào táng 3/2027 sẽ là 1,7% và trong tài khóa sau đó là 1,9%.

Với lạm phát duy trì quanh ngưỡng 2% và tiền lương tăng vững, BOJ cho biết sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu tăng trưởng kinh tế và lạm phát diễn biến phù hợp với dự báo.

Đồng yên đã liên tục tăng giá so với USD trong vòng 4 tháng qua. Cuối tháng trước, đồng yên đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2024, với khoảng 142,9 yên đổi 1 USD.

Ngoài việc đồng USD bị giới đầu tư toàn cầu bán mạnh do mối lo ngại về tác động của thuế quan đến nền kinh tế Mỹ, đồng yên còn tăng giá do phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động. Theo dữ liệu gần đây của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), vị thế ròng đầu cơ giá lên đồng yên tại thị trường Mỹ đã đạt mức cao chưa từng thấy.

Trong khi đó, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đã giảm hơn 3% trong vòng 1 tháng trở lại đây và giảm hơn 8% từ đầu năm. Bạc xanh tiếp tục đương đầu áp lực giảm dù giới phân tích những ngày gần đây cắt giảm đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 6 hiện ở mức chỉ 37%, từ mức 64% cách đây 1 tháng. Các ngân hàng Goldman Sachs và Barclays đều lùi dự báo về đợt giảm lãi suất tiếp theo của Fed từ tháng 6 sang tháng 7.

Về cuộc họp vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này của Fed, thị trường gần như tin chắc 100% Fed sẽ “án binh bất động về lãi suất”.