Dự án Agora City mang “phong cách sống chuẩn Âu” thu hút giới tinh hoa

XU HƯỚNG SỐNG XANH, AN LÀNH GIỮA CỘNG ĐỒNG RIÊNG

Trên thế giới, nhiều thành phố và quốc gia đã phát triển phồn thịnh dọc theo những dòng sông nổi tiếng. Điển hình như New York sôi động bên dòng Hudson ở Mỹ, Paris - kinh đô ánh sáng của Pháp, lãng mạn bên dòng Seine thơ mộng, hay Melbourne xinh đẹp của Úc bên dòng Yarra... Tại châu Á, có thể nhắc đến khu vực ven sông Hàn ở Seoul (Hàn Quốc) với mô hình đô thị sinh thái hiện đại.

Không chỉ là cái nôi của nền văn minh rực rỡ và sự phát triển vượt bậc về kinh tế, hạ tầng, đây còn là nơi quy tụ giới thượng lưu, kiến tạo những cộng đồng cư dân tinh hoa. Bất động sản khu vực này vì thế mà tăng giá nhanh chóng, trở thành một trong những khu vực đắt đỏ bậc nhất.

Trong một báo cáo của Knight Frank Global Waterfront về BĐS mang yếu tố cảnh quan sông nước, nhà ở hướng sông có giá cao hơn 36,8% và tầm nhìn hướng hồ cao hơn 32,7% so với nhà vườn thông thường. Không chỉ đơn giản là việc được sống xanh, sống khoẻ mà cư dân tại các khu đô thị sở hữu không gian xanh rộng lớn ven sông có chỉ số hạnh phúc rất cao (theo nghiên cứu của Đại Học Groningen, Hà Lan).

Agora City có đến 3 mặt giáp sông, quanh năm mát mẻ, thích hợp phát triển nhiều tiện ích.

Dựa trên những nghiên cứu sâu sắc về xu hướng phát triển các đô thị lớn trên thế giới và điều chỉnh phù hợp với đặc điểm địa phương, Thủ Thừa Invest đã phát triển Đô thị hành chính độc tôn Agora City, trở thành biểu tượng sống thượng lưu phía Tây Sài Gòn.

Dự án với lợi thế 3 mặt đều giáp sông Thủ Thừa và kênh Bo Bo. Dòng sông Thủ Thừa là tuyến đường thủy chiến lược, kết nối trực tiếp với sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây – hai tuyến giao thông huyết mạch của Đồng bằng sông Cửu Long.

SỐNG XANH - SỐNG THƯỢNG LƯU TẠI ĐÔ THỊ HÀNH CHÍNH ĐỘC TÔN TÂY SÀI GÒN

Agora City hứa hẹn trở thành điểm hội tụ của cộng đồng cư dân tại Thủ Thừa, các gia đình từ các quận huyện TP.HCM liền kề dự án như Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Quận 8, Bình Chánh yêu thích không gian sống gần gũi với thiên nhiên; cùng các chuyên gia, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp Hoà Bình, Suntec, Thủ Thừa,… tìm về để an cư, tận hưởng phong cách sống đẳng cấp tại Khu đô thị hành chính Thủ Thừa, Long An.

Đại diện Thủ Thừa Invest chia sẻ: “Với sứ mệnh nâng tầm giá trị sống và tiên phong mang đến những trải nghiệm sống mới mẻ, chất lượng vượt trội tại địa phương, chúng tôi đã dành hơn 265.875m² phân bố trên 3 phân khu để phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, cùng 48 tiện ích chuẩn Âu. Đặc biệt, trong đó hơn 5ha được quy hoạch riêng cho mảng xanh và mặt nước, tạo nên không gian sống hài hòa và gần gũi thiên nhiên.”

Phố đi bộ Hoà Bình nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá mỗi tuần.

Được định hướng là một đô thị thương mại sôi động, Agora City không ngừng đầu tư vào những tiện ích đẳng cấp, nhằm mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và thu hút cư dân. Nổi bật trong lòng đô thị là trung tâm thương mại Agora Mall rộng hơn 5.800m², cùng với dãy shophouse một trệt ba lầu dọc theo đại lộ Hòa Bình, tạo nên một điểm đến lý tưởng cho những tín đồ ẩm thực, thời trang và làm đẹp. Tại đây, cư dân sẽ có cơ hội tận hưởng những dịch vụ và sản phẩm phong phú, biến cuộc sống hàng ngày trở nên thú vị và đa dạng hơn bao giờ hết.

Agora City đang trở thành tâm điểm vui chơi giải trí trong tương lai với nhiều hoạt động hấp dẫn tại quảng trường trung tâm, quảng trường ánh sáng với điểm nhấn là tháp biểu tượng Apollo Lotus cao 30m. Vào mỗi cuối tuần, phố đi bộ Hòa Bình sôi động hơn nữa với các kiosk ẩm thực Á-Âu, quà lưu niệm, trở thành điểm đến lý tưởng cho cư dân và du khách. Hay công viên Swan Park, tổ hợp vui chơi này có khu vui chơi cát, đài phun nước, bến thuyền Kayak, vườn âm nhạc, khu BBQ,..

Quảng trường trung tâm gần 1ha nơi diễn ra các lễ hội, hoạt động văn hoá, giải trí cho toàn bộ người dân địa phương.

Không chỉ chú trọng đến không gian sống, tiện ích thương mại, giải trí mà các tiện ích chăm sóc, rèn luyện sức khoẻ cho cả gia đình tại Agora City cũng được chú trọng phát triển như: Phòng khám đa khoa Medic Health; Hồ bơi Ion Sliver ứng dụng công nghệ ion cấy trúc bạc MineralPURE - USA; Vườn thiền Hatha 6.000m2.

Tại Agora City, mỗi bước chân cư dân đều được nâng niu bởi những tiện ích đẳng cấp, là nơi kết nối cộng đồng tinh hoa và đem lại trải nghiệm sống tuyệt vời cho cư dân, đặc biệt là sự phát triển của thế hệ trẻ. Gắn liền với trung tâm hành chính huyện, Agora City được đảm bảo an ninh 24/7, không chỉ bảo vệ an toàn cho cư dân mà còn giúp các chủ doanh nghiệp an tâm kinh doanh tại shophouse.

Đây cũng là cơ hội để khẳng định đẳng cấp và tận hưởng giá trị sống tại Agora City với các ưu đãi đặc biệt như hỗ trợ vay 65% từ MB Bank trong 35 năm, cùng quà tặng hấp dẫn: 2 lượng vàng SJC và 1 chiếc iPhone 16 Promax cho những khách hàng đầu tiên. Hiện nay, Sở Xây Dựng Long An đã xác nhận dự án Khu dân cư trung tâm hành chính Thủ Thừa - Giai đoạn 1 (Agora City) đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

