Hạ tầng

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng sẽ được khởi công vào năm 2026

Gia Huy

15/09/2025, 16:53

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy có quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h và đi qua 9 xã của tỉnh Nghệ An...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu tại Km0+000 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Dự án tổng chiều dài khoảng 60 km và sẽ đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An bao gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy có quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Nghệ An cho biết trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải và cân đối nguồn lực, giai đoạn đầu dự án đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Các cầu và nền đường tại vị trí đặc biệt vẫn xây dựng theo quy mô 6 làn xe, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện trong phạm vi 6 làn.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.950 tỷ đồng. UBND tỉnh Nghệ An cho biết dự án sẽ chuẩn bị, giải phóng mặt bằng từ năm 2025, và dự kiến sẽ chính thức triển khai thi công dự án năm 2026, đưa vào khai thác, vận hành năm 2029 và thực hiện hoàn thành hồ sơ thủ tục quyết toán năm 2030. 

Việc xây dựng dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy cũng sẽ góp phần hình thành tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn và nâng cao năng lực vận tải, tốc độ lưu thông, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết để triển khai dự án, cần thu hồi khoảng 182 ha đất rừng phòng hộ.

Theo quy định, diện tích thu hồi trên 100 ha phải được Quốc hội xem xét, quyết định. Hiện UBND tỉnh đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định làm cơ sở hoàn thiện thủ tục, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Từ khóa:

Cao tốc Cao tốc Vinh - Thanh Thủy đầu tư Hạ tầng cao tốc nghệ an Xây dựng dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỷ

