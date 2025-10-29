TP.Hồ Chí Minh siết quy định bảo đảm an toàn đường sắt

Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã nơi có tuyến đường sắt đi qua khẩn trương rà soát, thống kê diện tích đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt; lập hồ sơ quản lý và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định...

Tại văn bản số 12610 của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan, UBND các xã phường nơi có tuyến đường sắt đi qua, Sở Xây dựng yêu cầu thu hồi dứt điểm phần diện tích hành lang đường sắt bị lấn chiếm làm ảnh hưởng đến an toàn đường sắt theo đúng quy định pháp luật. Đối với các lối đi dân sinh tự mở, phải có phương án, kế hoạch cụ thể để xóa bỏ.

UBND các phường, xã có tuyến đường sắt đi qua phải tăng cường quản lý địa bàn, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, không để phát sinh lấn chiếm mới, cũng như sử dụng trái phép đất trong hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Riêng đối với hai phường Tân Đông Hiệp và Dĩ An (nơi có ga Sóng Thần), Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường đẩy nhanh tiến độ báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường gom nhằm xử lý dứt điểm các lối đi tự mở tại Km705+500 và Km11707+175.

Sở Xây dựng đề nghị Công an TP.Hồ Chí Minh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có đường sắt đi qua, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt đến người dân, nhất là các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường sắt; xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn.

Đối với Ban An toàn giao thông Thành phố (Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban này), Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Đường sắt và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường sắt; trong đó chú trọng tuyên truyền quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, giúp người dân nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật.

Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở qua đường sắt, được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020, nêu rõ mục tiêu đến hết năm 2025, toàn bộ các lối đi dân sinh tự phát qua đường sắt trên cả nước phải được xóa bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, đến nay sau 5 năm triển khai, theo số liệu của ngành đường sắt Việt Nam thì kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn. Trong tổng số trên 3.100 lối đi tự mở trên cả nước, mới chỉ có 30,7% được xử lý, tương đương còn tới 2.828 lối đi tự mở qua đường sắt chưa khắc phục được.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 18/8/2025 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải đường sắt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh đường sắt; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các vị trí xung yếu trên các tuyến đường sắt, các cầu, hầm đường sắt, đường ngang, phát hiện các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt, các bất cập về tổ chức giao thông tại vị trí đường ngang, đề ra biện pháp khắc phục về kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

Trước đó, ngày 28/8, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, xử lý dứt điểm tình trạng lối đi tự mở, sau khi nhận được đề nghị trước đó từ Cục Đường sắt Việt Nam.

Tại văn bản chỉ đạo này, UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu Công an Thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường sắt đi qua địa bàn, nhất là ở những vị trí phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; bố trí kiểm tra vào giờ cao điểm, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tại các “điểm nóng” lối đi tự mở và tình trạng lấn chiếm đất hành lang an toàn đường sắt. Lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo UBND các phường Tân Đông Hiệp và Dĩ An phải khẩn trương xử lý lối đi tự mở tại Km1705+500 và Km1707+175; nghiên cứu dự án xây dựng đường gom để thay thế.