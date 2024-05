Dự án luồng định An chưa chọn nhà thầu thi công

Luồng hàng hải Định An ra cửa Định An, một trong chín cửa của sông Cửu Long đổ ra Biển Đông, thuộc chi lưu sông Hậu, nằm giữa hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Luồng này từng được nạo vét, duy tu nhiều lần ngoài cửa Định An; tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn là bị bồi lấp trở lại. Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ triển khai thực hiện dự án nạo vét kết hợp thu hồi vật chất nạo vét, và hiện đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa vào giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công.

Năm 2022, Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ có kiến nghị gửi Quốc hội đề nghị xem xét cơ chế đặc thù triển khai luồng hàng hải Định An. Trên cơ sở này, ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ; trong đó cho phép địa phương này nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ cho tàu 10.000 tấn trở lên ra vào.

Khu vực nạo vét dự kiến sẽ từ phao số 0 đến phao số 25, tổng chiều dài khoảng 31 km, chiều rộng luồng khoảng 200 m, độ sâu âm (- 6,5 m) trở lên. Luồng Định An - Cần Thơ qua cửa Định An có chiều dài hơn 121 km, chia làm hai đoạn. Đoạn trong sông dài khoảng 91 km, có độ sâu từ âm 7 m đến âm (- 10 m), có khả năng cho tàu có tải trọng từ 10.000 - 20.000 tấn lưu thông. Đoạn còn lại dài khoảng 30 km ở đoạn ngoài cửa biển Định An có độ sâu chỉ khoảng âm (- 3,4 m); vì vậy chỉ cho phép tàu có tải trọng từ 3.000 - 5.000 tấn ra vào.

Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Liên danh tư vấn Portcoast – CMB, và đang triển khai thực hiện các công việc liên quan. Liên danh này cho hay, dự kiến trong tháng 7/2024 sẽ hoàn thành báo cáo khả thi dự án.

Trước đó, ngày 20/4/2024, tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Công ty cổ phần Tập đoàn IBM Land Châu Á - Thái Bình Dương (chủ đầu tư) đã khởi công công trình khoan khảo sát địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu chuyên sâu dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ. Địa điểm thi công công trình dọc hai bên luồng hàng hải Định An, sông Hậu dài khoảng 37 km, thuộc hai huyện Duyên Hải (Trà Vinh) và Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Thời gian thi công dự kiến trong 60 ngày. Kết quả khảo sát sẽ dùng phục vụ dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ, theo Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

Theo Sở Giao thông vận tải Cần Thơ, bên cạnh việc phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong triển khai thực hiện dự án, địa phương cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm vấn đề này tham gia nghiên cứu chuyên sâu đối với dự án. Trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp, Sở này tham mưu và trình Uỷ ban nhân dân TP. Cần Thơ thống nhất chấp thuận chủ trương được tiếp cận các thông tin cần thiết để thực hiện nghiên cứu chuyên sâu dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ cho 9 doanh nghiệp. Tập đoàn IBM Land Châu Á – Thái Bình Dương là một trong số các doanh nghiệp này.

Được biết, công tác nghiên cứu chuyên sâu mang tính khoa học của các doanh nghiệp nói trên không được coi là điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét luồng Định An sắp tới.