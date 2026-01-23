Thứ Sáu, 23/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Ông Trump đề xuất tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon tự xây nhà máy điện hạt nhân

Bạch Dương

23/01/2026, 15:20

Tổng thống Mỹ đề xuất các tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon hãy tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân để “nuôi” AI, đổi lại chính quyền của ông sẽ rút ngắn toàn bộ quy trình phê duyệt xuống chỉ còn… ba tuần...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa ra một đề nghị gần như chưa từng có tiền lệ với Thung lũng Silicon: các tập đoàn công nghệ hãy tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân để “nuôi” AI, đổi lại chính quyền của ông sẽ rút ngắn toàn bộ quy trình phê duyệt xuống chỉ còn… ba tuần.

“Ý tưởng đó là của tôi. Các bạn có rất nhiều tiền. Các bạn hoàn toàn có thể tự xây dựng các nhà máy phát điện của riêng mình”, ông Trump nói. 

Khi AI đẩy nhu cầu điện lên mức cao chưa từng có, chính quyền ông Trump đang coi nguy cơ thiếu điện như mối đe dọa mang tính sống còn đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia. Theo ông, việc cắt giảm thời gian phê duyệt dự án điện hạt nhân là phản ứng cần thiết trước một hệ thống năng lượng mà ông cho rằng “về cơ bản là không được chuẩn bị cho kỷ nguyên AI”.

“Chúng ta cần hơn gấp đôi lượng điện hiện tại trong nước chỉ để vận hành các nhà máy AI”, ông Trump nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo quy định của Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ (NRC), quy trình đánh giá môi trường, thiết kế và lựa chọn địa điểm nghiêm ngặt để xây dựng nhà máy điện hạt nhân thường mất từ bốn đến năm năm để hoàn tất.

Ông Trump cho biết ban đầu các lãnh đạo công nghệ “không tin ông”, nhưng ông đã trấn an họ rằng chính phủ có thể phê duyệt các nhà máy dầu khí chỉ trong hai tuần, và các dự án hạt nhân sẽ được thông qua trong vòng ba tuần.

Tổng thống Mỹ thừa nhận trước đây ông không quá ủng hộ năng lượng hạt nhân, nhưng hiện coi đây là một giải pháp khả thi nhờ những tiến bộ về công nghệ và an toàn.

“Những bước tiến mà ngành hạt nhân đạt được là không thể tin được, chi phí tốt, lại rất, rất an toàn”, ông Trump nói. 

Dù lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang được kỳ vọng có thể rút ngắn đáng kể thời gian cấp phép, thậm chí xuống dưới hai năm, nhưng trên thực tế, gần như chưa có tiền lệ nào cho thấy một cơ sở hạt nhân có thể vượt qua toàn bộ quy trình của NRC chỉ trong vài tuần. Theo các chuyên gia, quá trình đánh giá “siêu tốc” như vậy chắc chắn sẽ làm dấy lên những lo ngại sâu rộng về an toàn và rủi ro môi trường.

Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ triển khai 60 cuộc thanh tra ngay trong năm nay

09:28, 22/01/2026

Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ triển khai 60 cuộc thanh tra ngay trong năm nay

Việt Nam tiếp cận chương trình điện hạt nhân bài bản, phù hợp chuẩn mực quốc tế

11:51, 12/12/2025

Việt Nam tiếp cận chương trình điện hạt nhân bài bản, phù hợp chuẩn mực quốc tế

IAEA bắt đầu đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam

21:24, 01/12/2025

IAEA bắt đầu đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam

Từ khóa:

AI và năng lượng diễn đàn kinh tế thế giới kinh tế số năng lượng hạt nhân nhà máy điện hạt nhân Thụy Sĩ tiến bộ công nghệ Tổng thống Mỹ Donald Trump Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ

Đọc thêm

Khi chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” giảm nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

Khi chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” giảm nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hậu Lộc đang từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ, giúp người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tri thức, giảm nghèo thông tin, từ đó mở ra sinh kế mới, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

“Mỹ phải hành động để Trung Quốc không giữ ưu thế trong lĩnh vực tiền điện tử”

“Mỹ phải hành động để Trung Quốc không giữ ưu thế trong lĩnh vực tiền điện tử”

Trong lần xuất hiện tại WEF mới đây, ông Trump cũng ám chỉ khả năng sớm ký thông qua một dự luật khác liên quan đến thị trường tài sản số...

Apple đang phát triển ghim cài áo AI?

Apple đang phát triển ghim cài áo AI?

Dòng sản phẩm tiếp theo của Apple có thể là thiết bị cài áo tích hợp AI, trang bị nhiều camera, micro và loa…

Phạt nặng Zalo, TikTok vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Phạt nặng Zalo, TikTok vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã xử phạt 810 triệu đồng đối với nền tảng Zalo và 880 triệu đồng dành cho TikTok vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng…

Khi di sản lên app, du lịch Ninh Bình thêm gần du khách

Khi di sản lên app, du lịch Ninh Bình thêm gần du khách

Từ ứng dụng du lịch thông minh Ninhbinhtourisminfo đến số hóa di sản, địa chỉ đỏ, Ninh Bình đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy mềm” cho du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách và gia tăng giá trị kinh tế từ kho tàng văn hóa – thiên nhiên đặc sắc.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu chứng khoán ngược sóng

Chứng khoán

2

Trái táo Pháp chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và châu Á

Tiêu & Dùng

3

Quan niệm sai lầm “gầy là khỏe”

Sức khỏe

4

Lãi suất huy động có thể tăng thêm cao nhất 1,5% trong năm 2026?

Chứng khoán

5

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy