Ông Trump đề xuất tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon tự xây nhà máy điện hạt nhân

Tổng thống Mỹ đề xuất các tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon hãy tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân để “nuôi” AI, đổi lại chính quyền của ông sẽ rút ngắn toàn bộ quy trình phê duyệt xuống chỉ còn… ba tuần...

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa ra một đề nghị gần như chưa từng có tiền lệ với Thung lũng Silicon: các tập đoàn công nghệ hãy tự xây dựng nhà máy điện hạt nhân để “nuôi” AI, đổi lại chính quyền của ông sẽ rút ngắn toàn bộ quy trình phê duyệt xuống chỉ còn… ba tuần.

“Ý tưởng đó là của tôi. Các bạn có rất nhiều tiền. Các bạn hoàn toàn có thể tự xây dựng các nhà máy phát điện của riêng mình”, ông Trump nói.

Khi AI đẩy nhu cầu điện lên mức cao chưa từng có, chính quyền ông Trump đang coi nguy cơ thiếu điện như mối đe dọa mang tính sống còn đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia. Theo ông, việc cắt giảm thời gian phê duyệt dự án điện hạt nhân là phản ứng cần thiết trước một hệ thống năng lượng mà ông cho rằng “về cơ bản là không được chuẩn bị cho kỷ nguyên AI”.

“Chúng ta cần hơn gấp đôi lượng điện hiện tại trong nước chỉ để vận hành các nhà máy AI”, ông Trump nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo quy định của Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ (NRC), quy trình đánh giá môi trường, thiết kế và lựa chọn địa điểm nghiêm ngặt để xây dựng nhà máy điện hạt nhân thường mất từ bốn đến năm năm để hoàn tất.

Ông Trump cho biết ban đầu các lãnh đạo công nghệ “không tin ông”, nhưng ông đã trấn an họ rằng chính phủ có thể phê duyệt các nhà máy dầu khí chỉ trong hai tuần, và các dự án hạt nhân sẽ được thông qua trong vòng ba tuần.

Tổng thống Mỹ thừa nhận trước đây ông không quá ủng hộ năng lượng hạt nhân, nhưng hiện coi đây là một giải pháp khả thi nhờ những tiến bộ về công nghệ và an toàn.

“Những bước tiến mà ngành hạt nhân đạt được là không thể tin được, chi phí tốt, lại rất, rất an toàn”, ông Trump nói.

Dù lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang được kỳ vọng có thể rút ngắn đáng kể thời gian cấp phép, thậm chí xuống dưới hai năm, nhưng trên thực tế, gần như chưa có tiền lệ nào cho thấy một cơ sở hạt nhân có thể vượt qua toàn bộ quy trình của NRC chỉ trong vài tuần. Theo các chuyên gia, quá trình đánh giá “siêu tốc” như vậy chắc chắn sẽ làm dấy lên những lo ngại sâu rộng về an toàn và rủi ro môi trường.