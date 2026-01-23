Sửa đổi Nghị định 76, mở rộng chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao công nghệ chưa cập nhật, đồng bộ với pháp luật hiện hành, chưa phát huy hiệu quả trong khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ...

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sau hơn 7 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, bao gồm sửa đổi, bổ sung những hạn chế, bất cập của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP và kịp thời cụ thể hoá, hướng dẫn thi hành các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn biện pháp tổ chức thi hành Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15.

Theo dự thảo, Nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc triển khai tại địa bàn ưu đãi đầu tư khi nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ. Điều kiện để được hỗ trợ là doanh nghiệp phải có dự án thuộc diện ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư, có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ trong trường hợp thuộc diện bắt buộc đăng ký, và công nghệ được chuyển giao phải phục vụ trực tiếp cho dự án ưu đãi đầu tư.

Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua các hình thức như hỗ trợ lãi suất vay để triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ, hoặc hỗ trợ kinh phí thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể được hỗ trợ trực tiếp thông qua các hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào các hoạt động cải tiến, ứng dụng và đổi mới công nghệ nhằm khai thác tối đa hiệu suất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong quá trình chuyển giao công nghệ. Theo đó, doanh nghiệp có thể được ưu tiên tham gia các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hình thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp, đồng thời được hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn đánh giá, hiệu chỉnh thiết bị, quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất cũng như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ.

Dự thảo Nghị định cũng quy định việc hỗ trợ đối với các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ, bao gồm doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các tổ chức là bên có công nghệ; doanh nghiệp, tổ chức là bên nhận chuyển giao công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; cũng như các tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tham gia tư vấn, môi giới, xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Theo dự thảo, hoạt động chuyển giao công nghệ được xác định là đối tượng ưu tiên trong các cơ chế tài chính của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc hỗ trợ tài chính được thực hiện thông qua các quỹ và hình thức hỗ trợ hiện hành, bao gồm Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các nội dung hỗ trợ tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến, kết nối cung – cầu công nghệ, đánh giá, thẩm định, đào tạo và các hoạt động hỗ trợ khắc phục vụ chuyển giao công nghệ. Việc hỗ trợ này không bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.