Dự báo đồn thái tái cơ cấu của các quỹ ETF đầu tháng 2/2026

Thứ Ba, 27/01/2026
Thu Minh
27/01/2026, 16:41
Các ETF sẽ bán ra nhiều nhất 7,5 triệu cổ phiếu KDH; FPT bị bán ra thứ hai 3,4 triệu cổ phiếu; VIC bị bán 2,4 triệu cổ phiếu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các chỉ số VN30 và VNFinlead trong kỳ xem xét quý 1/2026, cũng như tỷ trọng mới của rổ chỉ số VNDiamond với ngày hiệu lực chính thức là 02/2/2026.
Theo đó, các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 26/01, với ngày 30/01 là ngày cơ cấu cuối cùng. VPL chính thức thay thế BCM trong rổ VN30.
BCM đã chính thức bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 do tiếp tục không còn đáp ứng tiêu chí duy trì giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân - yêu cầu các cổ phiếu thành phần phải duy trì tỷ lệ này tối thiểu ở mức 30 tỷ. Trên thực tế, theo dữ liệu chốt ngày 31/12/2025, giá trị khớp lệnh bình quân của BCM chỉ đạt 26,8 tỷ đồng, qua đó không còn đủ điều kiện để tiếp tục nằm trong rổ chỉ số.
Thay vào đó, VPL đã được chính thức thêm vào trong rổ chỉ số như đã dự báo trước đó, khi cổ phiếu này thuộc top 11 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường.
Mirae Asset ước tính các quỹ mô phỏng theo chỉ số VN30 sẽ bán ra khoảng 300 nghìn cổ phiếu BCM, và mua vào hơn 700 nghìn cổ phiếu VPL trong kỳ cơ cấu lần này.
Với thành phần chỉ số VNFinlead, trái ngược với dự phóng loại LPB ra khỏi rổ chỉ số do vi phạm tiêu chí vòng quay, LPB tiếp tục được giữ lại rổ tương tự như trường hợp của SSB trong kỳ trước đó. Vì vậy, rổ tiếp tục duy trì số lượng mã cổ phiếu là 23 mã, với 18 mã cổ phiếu ngân hàng và 5 cổ phiếu chứng khoán, không thêm mới cổ phiếu nào trong kỳ cơ cấu này.
Do vậy, trong kỳ này chỉ số VNFinlead chỉ thay đổi trọng số tính toán của các mã cổ phiếu thành phần, tuy nhiên tỷ trọng vốn hóa lớn vẫn tập trung chủ yếu ở VPB (15%); TCB (12%) và MBB (11%).
Tổng hợp giao dịch các quỹ ETF cho thấy, HDB được mua nhiều nhất 5,6 triệu cổ phiếu; MBB đứng thứ hai với 3,4 triệu cổ phiếu; VPB đứng thứ ba với 3,42 triệu cổ phiếu; TCB được mua thêm 3,1 triệu cổ phiếu; MSB được mua 2,7 triệu cổ; ACB được mua 2,3 triệu cổ....Ở chiều ngược lại, KDH bị bán ra nhiều nhất 7,5 triệu cổ phiếu; FPT bị bán ra thứ hai 3,4 triệu cổ phiếu; VIC bị bán 2,4 triệu cổ phiếu.
Vietnam Holding (VNH) vừa cập nhật vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 trong đó nhấn mạnh Việt Nam khép lại năm 2025 với quỹ đạo tích cực.
Nghị quyết 79 tạo ra điểm khởi đầu của một quá trình tái định giá dài hạn, không chỉ là một nhịp tăng ngắn hạn theo tin tức. Với mục tiêu giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến 2045, quá trình tái định giá này có thể kéo dài xuyên suốt 5 năm tới.
Đà giảm của chỉ số hôm nay không phản ánh hết diễn biến giao dịch, thị trường đã tốt hơn với khả năng phân hóa nhờ dòng tiền nâng đỡ xuất hiện. Thanh khoản chung giảm tương đối mạnh nhưng số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn. Dù biên độ tăng còn rất hạn chế, nhưng ít nhất áp lực bán đã vơi bớt.
Số liệu thống kê của Dragon Capital chỉ ra chỉ khoảng 17% cổ phiếu có hiệu suất vượt trội hơn VN-Index. Mức này là tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử hơn 25 năm của thị trường chứng khoán...
Nhìn chung giai đoạn đầu của việc nâng hạng sẽ thấy dòng vốn chảy ra mạnh hơn, sau đó ổn định dần và rồi quay lại thu hút mạnh, thực tế diễn biến cũng phù hợp với điều này khi vào tháng 12, khối ngoại đã có mua ròng trở lại sau khi bán ròng rã.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: