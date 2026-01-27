Dự báo đồn thái tái cơ cấu của các quỹ ETF đầu tháng 2/2026

Các ETF sẽ bán ra nhiều nhất 7,5 triệu cổ phiếu KDH; FPT bị bán ra thứ hai 3,4 triệu cổ phiếu; VIC bị bán 2,4 triệu cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các chỉ số VN30 và VNFinlead trong kỳ xem xét quý 1/2026, cũng như tỷ trọng mới của rổ chỉ số VNDiamond với ngày hiệu lực chính thức là 02/2/2026.

Theo đó, các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 26/01, với ngày 30/01 là ngày cơ cấu cuối cùng. VPL chính thức thay thế BCM trong rổ VN30.

BCM đã chính thức bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 do tiếp tục không còn đáp ứng tiêu chí duy trì giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân - yêu cầu các cổ phiếu thành phần phải duy trì tỷ lệ này tối thiểu ở mức 30 tỷ. Trên thực tế, theo dữ liệu chốt ngày 31/12/2025, giá trị khớp lệnh bình quân của BCM chỉ đạt 26,8 tỷ đồng, qua đó không còn đủ điều kiện để tiếp tục nằm trong rổ chỉ số.

Thay vào đó, VPL đã được chính thức thêm vào trong rổ chỉ số như đã dự báo trước đó, khi cổ phiếu này thuộc top 11 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường.

Mirae Asset ước tính các quỹ mô phỏng theo chỉ số VN30 sẽ bán ra khoảng 300 nghìn cổ phiếu BCM, và mua vào hơn 700 nghìn cổ phiếu VPL trong kỳ cơ cấu lần này.

Với thành phần chỉ số VNFinlead, trái ngược với dự phóng loại LPB ra khỏi rổ chỉ số do vi phạm tiêu chí vòng quay, LPB tiếp tục được giữ lại rổ tương tự như trường hợp của SSB trong kỳ trước đó. Vì vậy, rổ tiếp tục duy trì số lượng mã cổ phiếu là 23 mã, với 18 mã cổ phiếu ngân hàng và 5 cổ phiếu chứng khoán, không thêm mới cổ phiếu nào trong kỳ cơ cấu này.

Do vậy, trong kỳ này chỉ số VNFinlead chỉ thay đổi trọng số tính toán của các mã cổ phiếu thành phần, tuy nhiên tỷ trọng vốn hóa lớn vẫn tập trung chủ yếu ở VPB (15%); TCB (12%) và MBB (11%).

Tổng hợp giao dịch các quỹ ETF cho thấy, HDB được mua nhiều nhất 5,6 triệu cổ phiếu; MBB đứng thứ hai với 3,4 triệu cổ phiếu; VPB đứng thứ ba với 3,42 triệu cổ phiếu; TCB được mua thêm 3,1 triệu cổ phiếu; MSB được mua 2,7 triệu cổ; ACB được mua 2,3 triệu cổ....Ở chiều ngược lại, KDH bị bán ra nhiều nhất 7,5 triệu cổ phiếu; FPT bị bán ra thứ hai 3,4 triệu cổ phiếu; VIC bị bán 2,4 triệu cổ phiếu.