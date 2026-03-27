Dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng tăng trưởng chậm lại trong quý 1/2026
Thu Minh
27/03/2026, 14:37
VCBS dự báo toàn ngành ngân hàng tăng trưởng chậm lại do áp lực chi phí vốn lên NIM vẫn hiện hữu, trong khi đó room tín dụng bị hạn chế đặc biệt là tín dụng kinh doanh bất động sản vốn là động lực của nhiều ngân hàng.
Chứng khoán VCBS mới đây đưa ra dự báo kết quả kinh doanh quý 1/2026 toàn thị trường trong đó với riêng nhóm ngân hàng, VCBS dự báo toàn ngành tăng trưởng chậm lại do áp lực chi phí vốn lên NIM vẫn hiện hữu, trong khi đó room tín dụng bị hạn chế đặc biệt là tín dụng kinh doanh bất động sản vốn là động lực của nhiều ngân hàng.
Theo đó, tốc độ tăng trưởng dự kiến giảm sút ở nhóm ngân hàng tư nhân, còn nhóm ngân hàng quốc doanh khả quan hơn nhờ lợi thế chi phí vốn thấp cùng nền lợi nhuận 2025 ở mức thấp.
CTG dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2026 ước tính đạt 8.789 tỷ đồng tăng 29% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng tương đương mức trung bình ngành đạt 15,6% trong 2026. NIM bắt đầu đà phục hồi từ H2.2026 với động lực đến từ cả chiều huy động và cho vay, đạt 2,7% cho cả năm 2026.
Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt, với xu hướng tiếp tục giảm tỷ trọng trích lập trong 2026-2028. Hoạt động thu hồi nợ tích cực với 1 số khoản quy mô lớn có thể sẽ thu được dứt điểm trong 2026. Triển vọng chuyển nhượng thành công dự án VietinBank Tower trong nửa đầu năm 2026 với lợi nhuận ước tính có thể đạt 5.000 tỷ đồng.
Đứng thứ hai là HDB tăng 28% đạt 6.855 tỷ đồng. HDB có lợi thế tăng trưởng tín dụng cao hơn so với trung bình ngành, nhờ nhận chuyển giao Vikki bank; Bộ đệm vốn vững chắc với hệ số CAR cao. Trong đó đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, dư nợ tín dụng được đẩy mạnh đối với các lĩnh vực hạ tầng, sản xuất kinh doanh, logistics….;
Đối với mảng cho vay cá nhân, hoạt động cho vay mua nhà vẫn là động lực dẫn dắt tăng trưởng. NIM cải thiện trong năm 2026 nhờ đẩy mạnh cho vay bán lẻ với lợi suất cao hơn, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức thấp và gia tăng tỷ trọng đóng góp của HD Saison.
Thu nhập ngoài lãi tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026. HDBS tham gia vào thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng giúp mở rộng dịch vụ của ngân hàng. Kế hoạch IPO HDBS trong năm 2026 giúp ngân hàng gia tăng bộ đếm vốn.
BID đứng thứ ba với lợi nhuận đạt 9.366 tỷ tăng 26%. Tín dụng kỳ vọng đạt 16,1% cho năm 2026 với động lực chủ yếu đến từ mảng bán lẻ và SME và NIM duy trì thấp ở mức 2,1%. Chất lượng tài sản kỳ vọng cải thiện dự kiến tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,3% cuối 2026. Kỳ vọng BID tăng trưởng thu nhập bất thường từ thu hồi nợ xấu, theo đó thu nhập khác dự báo tăng 30% đạt trên 10.000 tỷ đồng.
BID có kế hoạch phát hành riêng lẻ với tỷ lệ 3,84% dự kiến hoàn tất trong tháng 3/2026. BID cũng dự kiến tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ trên 30% trong năm 2026.
Tiếp theo là VPB với mức tăng 22% đạt 6.118 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng tích cực đến từ sự hồi phục của mảng cho vay mua nhà, tín dụng tiêu dùng và cho vay ký quỹ, ước tính đạt 34,7% cho cả năm 2026. Lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng khả quan nhờ FE Credit tiếp tục duy trì đà tăng trưởng giúp hỗ trợ lợi nhuận hợp nhất của toàn ngân hàng;
Hoạt động kinh doanh của các công ty con kỳ vọng giữ mức tăng trưởng khả quan; NIM hợp nhất kỳ vọng cải thiện nhanh hơn so với mặt bằng chung trong năm 2026.B6.
MSB tăng 20% đạt 1.949 tỷ đồng nhờ nhu cầu tín dụng ở mức tốt kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 16,9% cho năm 2026. Chất lượng tài sản cải thiện, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm xuống 2% nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ và tăng thu hồi nợ đã xóa. Điểm rơi lợi nhuận rơi vào nửa đầu năm 2026 khi MSB dự kiến thu hồi 1 khoản nợ tồn đọng lớn.
Hoàn thiện hệ sinh thái với các kế hoạch thoái vốn, góp vốn các công ty con chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp tại TNEX Finance và góp vốn mua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số như STB, MBB.
