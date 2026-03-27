VN-Index đang tìm ngưỡng cân bằng trong vùng 1.600 – 1.725 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/3/2026

Kết phiên 26/3, VN-Index giảm 13,56 điểm, tương đương 0,82% xuống mốc 1.644,63 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,46 điểm, tương đương 0,58% xuống 248,21 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian tích lũy quanh đường MA200

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang có xu hướng thiết lập dao động tích lũy quanh đường trung bình động 200 phiên. Hoạt động bán ròng liên tục trong 10 phiên liên tiếp trở lại đây của khối ngoại đang tạo áp lực đáng kể lên nỗ lực hồi phục của chỉ số. VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian tích lũy quanh đường MA200 để tạo nền giá mới trước khi có các diễn biến tích cực hơn.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ các vị thế ngắn hạn đã mua trước đó và xem xét bán chốt lời khi giá đạt kỳ vọng hoặc bán từng phần khi VN-Index tiến vào vùng kháng cự quanh 1.700 điểm.

Các hoạt động mua trading nên hạn chế mua giá cao ở các cổ phiếu đã hồi phục 2,3 phiên từ đáy. Ưu tiên mua trading T+ trên các vị thế đang có thuộc các ngành bất động sản, ngân hàng, điện, chứng khoán…”.

Thị trường đang tìm điểm cân bằng trong vùng 1.600 – 1.725

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng lên ngưỡng 1.675 ngay từ khi mở cửa, tuy nhiên chỉ số bị lực bán tại đây đẩy xuống giằng co trong vùng 1.635 – 1.650 trước khi đóng cửa tại mốc 1.644,63 điểm, giảm gần 14 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bảo hiểm giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Công nghệ thông tin,… Ở chiều ngược lại, ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên sàn HNX, UPCOM. Thị trường đang tìm điểm cân bằng trong vùng 1.600 – 1.725; trước mắt, thị trường đang đối mặt với vùng kháng cự 1.645 – 1.660 và cần vượt qua vùng này để trở về vùng 1.700 – 1.725”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.660 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.660 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên hiện nay. Sau giai đoạn giảm mạnh, VN-Index đang nổ lực phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh. Xu hướng VN-Index khá tích cực hơn VN30 cho thấy thị trường đang tập trung giao dịch chủ yếu ở nhóm vốn hóa trung bình. Thiên về đầu cơ ngắn hạn với kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quí I/2026 tăng trưởng tốt, nhất là đối với các nhóm ngành được xem là hưởng lợi từ căng thẳng nguồn cung ở Trung Đông hiện nay.

Thị trường, VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh khi lực cầu không gia tăng thêm ở vùng giá cao. Chúng tôi đã khuyến nghị không mua đuổi ở vùng giá cao, đồng thời xem xét cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng đầu cơ ngắn hạn, nhất là đối với các nhóm ngành chịu ảnh hưởng bởi giá dầu vẫn neo ở mức cao hiện nay. Mặc dù thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp chất lượng ở vùng giá tương đối hợp lý. Tuy nhiên rất khó có khẳ năng sinh lợi vượt trội khi thị trường chung vẫn trong xu hướng giảm ngắn hạn và trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn bất định. Chúng tôi duy trì trở lại vị thế trung lập cho đến khi chỉ số VN-Index vượt lên xu hướng suy giảm, thanh khoản thị trường cải thiện. Các vị thế giải ngân ở mức trung bình.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhiều khả năng VN-Index sẽ về kiểm định lại đáy 1.590

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 13,6 điểm, đóng cửa ở mức 1,644.6 điểm (-0.8%). Chỉ số giảm từ đầu phiên giao dịch với áp lực bán đến từ các cổ phiếu VN30 như VHM, GAS và FPT. Độ rộng của thị trường nghiêng về hướng giảm với 207 mã giảm điểm, trong đó phần lớn các mã thuộc nhóm ngành Ngân hàng và Bất động sản.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng đối với VN-Index trong một số phiên tiếp theo. Việc chỉ số giảm trở lại sau khi kiểm định MA200 ngày cùng thanh khoản thị trường tiếp tục giảm cho thấy động lực hồi phục hiện tại của VN-Index đang khá yếu. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng giá dầu thế giới đang tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh cũng sẽ tác động tiêu cực lên diễn biến của VN-Index. Do đó, trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng VN-Index sẽ về kiểm định lại đáy 1.590 và trong trường hợp tiêu cực hơn có thể là vùng đỉnh cũ 1.530 - 1.550. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của VN-Index tại các mức nêu trên trước khi ra quyết định giải ngân bắt đáy”.

Chỉ số có phiên điều chỉnh với thanh khoản sụt giảm cho thấy lực bán ra không lớn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số có phiên điều chỉnh với thanh khoản sụt giảm cho thấy lực bán ra không lớn và chỉ số đang được hỗ trợ tại khu vực 1.630 điểm. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào nhịp tích lũy với khu vực 1.690-1.700 điểm đang là kháng cự gần nhất cho chỉ số VN-Index.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể xem xét mua thăm dò ở nhịp điều chỉnh”.

Thị trường đang trong giai đoạn kiểm định cung cầu tại vùng 1.630-1.640 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến đỏ, cho thấy phe bán đang trở lại chiếm ưu thế sau khi thị trường đã ghi nhận hai phiên hồi phục từ vùng đáy ngắn hạn 1600 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống nhẹ nhưng chỉ báo MACD vẫn hướng lên và chỉ số kết phiên gần sát nhưng chưa rơi xuống dưới đường MA200 ngày (tương đương 1635), nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc để kiểm định cung - cầu trong vùng 1630 - 1650 điểm trong phiên tiếp theo.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo nhìn chung đi ngang hoặc hướng lên nhẹ. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo và mốc hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1627 (tương đương mốc MA20 của dải Bollinger band).

Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chung giảm 14 điểm, với thanh khoản có phần giảm nhẹ so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn kiểm định cung cầu tại vùng 1.630-1.640 điểm và cần thêm tín hiệu để xác nhận xu hướng tiếp theo. Trước bối cảnh hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò. Ưu tiên các nhóm cổ phiếu đã tạo nền tích lũy ở vùng giá chiết khấu sâu, hoặc các nhóm vừa bứt phá khỏi nền giá, như: Điện, Bán lẻ, Chứng khoán và Ngân hàng”.

Vận động VN-Index kế tiếp sẽ phụ thuộc vào khả năng phá vỡ vùng cân bằng này kèm theo sự xác nhận của dòng tiền

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index quay lại diễn biến giằng co và rung lắc với biên độ dao động thu hẹp quanh vùng MA200. Trên nền thanh khoản thấp, diễn biến trên đang phản ánh quá trình hình thành nền tích lũy trở lại. Vận động kế tiếp sẽ phụ thuộc vào khả năng phá vỡ vùng cân bằng này kèm theo sự xác nhận của dòng tiền.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số vẫn đang trong xu hướng Giảm Ngắn và Trung hạn với Kháng cự gần 1.680 – 1.700 và Hỗ trợ 1.580 – 1.600”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.