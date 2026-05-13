Trang chủ Chứng khoán

Dự báo MSCI đưa thị trường Việt Nam vào danh sách theo dõi trong năm 2026-2027

Thu Minh

13/05/2026, 08:57

Trong kịch bản cơ sở, BSC Research dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được MSCI thông báo đưa vào danh sách theo dõi (Watch-list) trong giai đoạn 2026-2027.

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán mới đây, Chứng khoán BSC kỳ vọng trong tháng 05, VN-Index nhiều khả năng sẽ hình thành xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860/+-60 điểm.

Động lực nâng đỡ thị trường trong thời gian tới đến từ: Kỳ vọng dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nâng hạng; Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết thúc đẩy phát triển khối kinh tế vốn đầu tư nước ngoài FDI và các chính sách ổn định thị trường bất động sản,…

Trong đầu tháng 04, P/E của VN-Index giao dịch quanh ngưỡng trung bình 5 năm quanh khi tăng mạnh sau thông tin tích cực về việc FTSE chính thức chấp thuận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. P/E tiếp tục dao động quanh vùng 14,x -14,3x trong tháng và kết phiên ngày 29/04/2026 tại mức 13,98 tăng hơn 0,34% so với tháng trước. Trong khi đó, P/B của VN-Index đạt mức 2,15 lần tăng hơn 7,5% so với tháng trước.

Tính đến ngày 11/05/2026, P/E của VN-Index đạt mức 14,28 và P/B giao dịch tại mức 2,16. Trong kịch bản VN-Index giao dịch quanh vùng 1.860/+-60 điểm, P/E của chỉ số nhiều khả năng sẽ mở rộng biên độ dao động quanh vùng 13,5x–15,5x.

Theo số liệu từ VSD, trong tháng 04/2026, có hơn 244.744 tài khoản chứng khoán mở mới, nâng tổng số tài khoản chứng khoán lên gần 13 triệu tài khoản, tương đương với gần 1,3% dân số Việt Nam.

Về hoạt động cho vay ký quỹ, dư nợ margin trong quý 1/2026 đạt khoảng 404.293 tỷ đồng, tăng 0,88% so với quý trước, tương đương 97% vốn chủ sở hữu và sử dụng khoảng 49% hạn mức cho vay theo quy định.

Các quỹ ETFs ngoại thu hẹp đà bán ròng trong tháng với tổng giá trị bán ròng hơn 16,15 triệu USD, giảm hơn 86,7% so với tháng trước. Điểm tích cực ở đây là quỹ VanEck quay trở lại mua ròng hơn 10,66 triệu USD trong tháng 04 và tiếp tục mua ròng hơn 1,92 triệu USD tính đến ngày 06/05.

Bên cạnh đó, quỹ Global X MSCI Việt Nam tham chiếu theo bộ chỉ số MSCI Vietnam Select 25/50 Index cũng cho thấy tín hiệu mua ròng tích cực xuyên suốt từ tháng 04/2025 đến đầu tháng 05/2026 nâng tổng NAV của quỹ từ 10tr.USD lên gần 38 triệu USD. Ở chiều ngược lại, quỹ Fubon tiếp tục xu hướng rút ròng hơn 24,29 triệu USD trong tháng 04, động thái rút ròng của quỹ Fubon vẫn tiếp tục kéo dài sang đầu tháng 05 với 3 phiên rút ròng liên tiếp hơn 4,5 triệu USD.

Ngoài ra, quỹ FTSE (-2,0 triệu USD) và quỹ Premia (-0,51 triệu USD) cũng duy trì xu hướng rút ròng trong tháng.

Các quỹ ETFs trong nước ghi nhận diễn biến giao dịch trái chiều, với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 0,75 triệu USD đến từ kỳ rà soát danh mục các chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead quý 2/2026. Xu hướng rút ròng trong tháng được tập trung tại các quỹ E1 và quỹ MiraeVN30, trong khi đó ở chiều ngược lại quỹ Diamond và SSIVN30 ghi nhận trạng thái mua ròng trong tháng 04.

Đầu tháng 05, FTSE Russell đã công bố tài liệu với những nội dung đáng chú ý liên quan đến danh sách cổ phiếu dự kiến được thêm vào các bộ chỉ số FTSE, tuy nhiên đây chỉ là danh sách công bố tạm thời, còn danh sách cổ phiếu đủ điều kiện chính thức được thêm vào bộ chỉ số sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 21/08/2026.

Ngoài ra FTSE còn công bố về việc thay đổi tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong 4 bộ chỉ số chính. 

Với MSCI, trong kịch bản cơ sở, BSC Research dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được MSCI thông báo đưa vào danh sách theo dõi (Watch-list) trong giai đoạn 2026-2027. Theo lịch sử, trung bình 01 quốc gia cần cần 02-03 năm để được MSCI chấp thuận nâng hạng kể từ khi đưa vào Watchlist với điều kiện các quốc gia này nghiêm túc thực hiện các cải cách và cam kết.

Trước đó, theo SSI Research, Việt Nam có khả năng cao được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng (Watchlist) trong kỳ đánh giá tháng 06/2026.

Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận của MSCI và đang tiếp tục cải thiện ở các tiêu chí còn lại. SSI Research chỉ ra nhiều bước tiến quan trọng đã được ghi nhận như triển khai cơ chế Non-Prefunding, lộ trình áp dụng đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đi đúng kế hoạch, và mở rộng công cụ bán khống thông qua hợp đồng tương lai VN30.

Bên cạnh đó, mức độ công bố thông tin bằng tiếng Anh từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp niêm yết cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế trên HOSE đã tăng từ 41.4% lên 46% trong tháng 04/2026, chủ yếu nhờ các doanh nghiệp vốn hóa lớn mới niêm yết với “room ngoại” 100%.

Nhờ những cải thiện này, 17/18 tiêu chí của MSCI đã tiệm cận mức đáp ứng cơ bản.

Rào cản còn lại chủ yếu nằm ở việc tự do hóa thị trường ngoại hối (FX). Tuy nhiên, đây không phải yếu tố mang tính quyết định, khi nhiều thị trường mới nổi hiện tại của MSCI cũng chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chí này.

Đáng chú ý, các đề xuất cho phép ngân hàng thương mại cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá (FX hedging) được xem là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố triển vọng nâng hạng.

Thị trường đang tìm điểm cân bằng mới

22:36, 12/05/2026

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

21:06, 12/05/2026

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

19:02, 12/05/2026

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay tăng 67% so với buổi sáng, trong đó HoSE tăng gần 69% lên mức cao nhất 7 tuần. Độ rộng cho thấy cổ phiếu có sự phục hồi khá tốt, mặc dù ảnh hưởng của trụ khiến VN-Index không thể vượt qua tham chiếu.

SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.

Sự yếu ớt của nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục gây sức ép lên VN-Index sáng nay dù độ rộng chỉ số không thực sự kém. Mức độ phân hóa và ổn định ở chỉ số tạo điều kiện cho dòng tiền ngắn hạn hoạt động mạnh hơn, đặc biệt nhóm dầu khí đang phục hồi khá ấn tượng.

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Hiện nay, bên cạnh các giao dịch hành chính và ngân hàng, người dân đã có thể thực hiện mở tài khoản chứng khoán trực tiếp thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Đây là bước tiến mới trong việc tận dụng dữ liệu dân cư quốc gia để đơn giản hóa thủ tục tài chính cho công dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy