Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Thu Minh

12/05/2026, 19:02

Quyết định số 1509/QĐ-BCT của Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch đầu tư lớn cho giai đoạn 2026- 2030, bao gồm 118 tỷ USD (23,6 tỷ USD/năm) cho sản xuất năng lượng và 18 tỷ USD (3,6 tỷ USD/năm) cho lưới điện.

VnEconomy

Chứng khoán Yuanta mới đây có báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành điện trong đó nhấn mạnh tiếp tục duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với các doanh nghiệp năng lượng xanh. Quy hoạch điện VIII sửa đổi tập trung rõ rệt vào năng lượng tái tạo với các khoản đầu tư lớn đã được dự kiến.

Tiêu thụ điện trong năm 2025 đạt 288 tỷ kWh, tăng +4,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn vào nhiệt điện than trong quý 1/2025 (dữ liệu mới nhất hiện có), do nguồn cung khí thiên nhiên sụt giảm.

Nhiệt điện than chiếm 54,3% sản lượng điện tiêu thụ; tuabin khí chiếm 6,6%; điện mặt trời 9%; điện gió 4%; thủy điện 23,4%; và điện nhập khẩu chiếm 2,1% tổng sản lượng điện của toàn hệ thống.

Quy hoạch điện VIII sửa đổi đã thiết lập công suất sản xuất điện có CAGR là +12,4% trong giai đoạn 2024-2030 nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện năng cho mục tiêu tăng trưởng GDP +10% trong cùng kỳ.

Quyết định số 1509/QĐ-BCT của Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch đầu tư lớn cho giai đoạn 2026- 2030, bao gồm 118 tỷ USD (23,6 tỷ USD/năm) cho sản xuất năng lượng và 18 tỷ USD (3,6 tỷ USD/năm) cho lưới điện. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho các công ty xây lắp điện và các nhà cung cấp năng lượng xanh.

Đánh giá về riêng các nguồn điện, theo Yuanta, nhiệt điện đang đối mặt với những thách thức ngắn hạn khi giá nguyên liệu đầu vào có xu hướng tăng mạnh. Xung đột tại Iran đã khiến giá dầu FO tăng gấp đôi, chạm mức 700 USD/tấn chỉ trong vài ngày.

Giá khí đầu vào cho nhiệt điện có khả năng tăng mạnh do công thức tính giá được xác định bằng 46% giá dầu FO cộng với phí vận chuyển. Thêm vào đó, giá than thế giới tăng vọt cũng sẽ khiến chi phí đầu vào của các nhà máy nhiệt điện than tăng cao.

Giá điện từ các nhà máy nhiệt điện vận hành theo hợp đồng mua bán điện (PPA) cuối cùng cũng sẽ tăng theo tương ứng. Thông thường, 80% sản lượng điện được bán theo cơ chế giá hợp đồng (giá thành cộng biên lợi nhuận), trong khi 20% còn lại được bán theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, nhiệt điện khí có khả năng sẽ trở nên kém hấp dẫn đối với bên mua duy nhất là EVN khi các chi phí đầu vào được tính vào giá thành điện sản xuất.

Năng lượng gió và năng lượng mặt trời hiện đang cho thấy sức hấp dẫn lớn hơn so với nhiệt điện – ít nhất là khi so sánh với các nhà máy nhiệt điện của POW. Giá bán trung bình năm 2025 của NT2 đạt 2.438 đồng/kWh, trong khi NT1 là 2.546 đồng/kWh. Những mức giá này (được ghi nhận trước cuộc khủng hoảng vùng Vịnh) vốn đã cao hơn giá mua của cả điện mặt trời và điện gió. Trong khi đó, giá bán bình quân (GBBQ) của nhiệt điện than tại Vũng Áng đã chạm mức 1.900 đồng/kWh.

Giá trần điện gió hiện tại (~ 1.800 đồng đến 2.000 đồng/kWh).

Giá mua điện mặt trời hiện tại thấp hơn đáng kể so với mức 2.000 đồng/kWh, dao động từ 1.149 - 1.876 đồng. Đối với các dự án hưởng giá Solar FIT 2 (được vận hành thương mại trước năm 2021), mức giá dao động từ 7,09 US cents (1.900 đồng)/kWh cho các dự án điện mặt trời mặt đất đến 8,38 US cents (2.220 đồng)/kWh cho điện mặt trời áp mái.

Trên cơ sở đó, Yuanta duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với các doanh nghiệp năng lượng xanh. Quy hoạch điện VIII sửa đổi tập trung rõ rệt vào năng lượng tái tạo với các khoản đầu tư lớn đã được dự kiến.

Các doanh nghiệp hưởng lợi bao gồm các công ty xây lắp điện PC1 và các nhà phát triển năng lượng như REE, HDG và GEG. Trong đó, PC1  hiện đang là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về xây lắp điện

Lượng backlog mảng EPC của PC1 đạt 8.250 tỷ đồng (+19,7% so với cùng kỳ) tại tháng 12/2025 và có thể tiếp tục duy trì mức cao nhờ nhu cầu năng lượng thúc đẩy phát triển kinh tế và quy hoạch điện mới của chính phủ. Công ty đang vận hành ba trang trại điện gió với tổng công suất 144 MW hưởng giá FIT 1 (8,5 US cents -- mức giá cao nhất).

Yuanta kỳ vọng PC1 sẽ triển khai hai dự án thủy điện trong thời gian tới: Bảo Lạc A (30 MW) và Thượng Hà (13 MW). Theo đó, công suất thủy điện của công ty sẽ tăng +25,4% vào Q4/2026 Ngoài ra, định giá PC1 cũng rơi về vùng hấp dẫn khi khi xét đến kỳ vọng mở rộng chỉ số ROE trong giai đoạn 2025– 2026E.

Thị trường hiện tại là “mỏ vàng” cho nhà đầu tư kiên nhẫn, nhiều cổ phiếu tốt và giá rất thấp

10:21, 12/05/2026

Thị trường hiện tại là “mỏ vàng” cho nhà đầu tư kiên nhẫn, nhiều cổ phiếu tốt và giá rất thấp

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng trên thị trường Việt Nam

09:52, 12/05/2026

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng trên thị trường Việt Nam

FiinGroup: Áp lực biên lợi nhuận khiến các ngân hàng khó giảm lãi suất ngay trong ngắn hạn

07:01, 12/05/2026

FiinGroup: Áp lực biên lợi nhuận khiến các ngân hàng khó giảm lãi suất ngay trong ngắn hạn

Từ khóa:

công ty xây lắp điện PC1 giá điện mặt trời năng lượng tái tạo Việt Nam nhà phát triển năng lượng REE Quy hoạch điện VIII Tăng trưởng GDP Việt Nam thị trường năng lượng xanh triển vọng cổ phiếu ngành điện

Đọc thêm

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 836.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 685.3 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm mạnh, thị trường “xoay trụ”?

Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm mạnh, thị trường “xoay trụ”?

Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIC, VHM, VCB không quá mạnh trong khi khá nhiều blue-chips tầm trung lại mạnh lên. VNI được neo giữ tốt tạo điều kiện cho số lớn cổ phiếu phục hồi.

Cổ phiếu tầm trung tăng tốt, VN-Index có “đổi trụ” thành công?

Cổ phiếu tầm trung tăng tốt, VN-Index có “đổi trụ” thành công?

Những nỗ lực phục hồi về cuối phiên vẫn không đủ để đổi màu giá nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Tuy nhiên khá nhiều blue-chips tầm trung cũng như cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá đã bù lại phần nào, duy trì sắc xanh cho VN-Index.

Có thể chính thức khởi động thị trường tài sản mã hóa vào quý 3/2026

Có thể chính thức khởi động thị trường tài sản mã hóa vào quý 3/2026

“Chúng tôi tin rằng sớm nhất trong quý 3 sẽ có những hoạt động chính thức đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với các tổ chức cung cấp dịch vụ dưới cơ chế quản lý an toàn, minh bạch”...

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

2

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Tài chính

3

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Chứng khoán

4

Vietcombank đồng hành cùng Quán Nhà Haha, trải nghiệm văn hóa độc đáo mỗi vùng miền

Tài chính

5

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy