Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

TP.HCM sẽ hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

Nhật Dương

13/03/2026, 10:36

Ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của Nhà nước, người thuộc hộ nghèo trên địa bàn TP. HCM tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ đến 80% mức đóng; hộ cận nghèo 65%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội TP. HCM cho biết ngày 11/3, Ủy ban nhân dân TP. HCM đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho người khó khăn.

Mục đích nhằm triển khai Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo Nghị quyết số 84, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo quy định của Chính phủ, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại TP. HCM tiếp tục được thành phố hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương.

Cụ thể, người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 25% mức đóng.

Mức hỗ trợ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Chính sách này góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là đối với các nhóm yếu thế trong xã hội.

Như vậy, ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ (hỗ trợ 50% đối với người thuộc hộ nghèo, 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo), người thuộc hộ nghèo trên địa bàn TP. HCM tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ đến 80% mức đóng; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 65%.

Theo kế hoạch triển khai, các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và người dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Công tác truyền thông được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Qua đó giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và ý nghĩa lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Giữ nguyên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất trong năm 2026

11:58, 07/01/2026

Giữ nguyên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất trong năm 2026

Chi tiết mức hưởng lương hưu của người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

10:10, 18/12/2025

Chi tiết mức hưởng lương hưu của người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Không thu phí đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện

15:56, 15/12/2025

Không thu phí đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội tự nguyện hộ nghèo Nghị quyết 84/2025/NQ-HĐND TP.HCM

Đọc thêm

Cơ hội lớn cho

Cơ hội lớn cho "học sinh tạm trú" tại Thủ đô

Thông tin Hà Nội dự kiến bỏ điều kiện thường trú khi đăng ký thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập từ năm học 2026–2027 mang lại hy vọng, niềm vui lớn cho nhiều gia đình học sinh đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô nhưng đang phải thuê nhà...

120.000 nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố sắp được tăng tiền phụ cấp

120.000 nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố sắp được tăng tiền phụ cấp

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản lên mức 0,5 hoặc 0,7 lần mức lương cơ sở, thay cho mức hỗ trợ thấp trước đây...

Hà Nội bỏ điều kiện thường trú và khu vực tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội bỏ điều kiện thường trú và khu vực tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2026 - 2027, học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính...

Hà Nội chốt lịch thi vào lớp 10 THPT công lập

Hà Nội chốt lịch thi vào lớp 10 THPT công lập

Theo đó, kỳ thi diễn ra vào hai ngày 30, 31/5 với ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực. Thí sinh không được thay đổi thứ tự nguyện vọng sau khi đăng ký...

Xu hướng “kinh tế bạc” trong bối cảnh dân số già

Xu hướng “kinh tế bạc” trong bối cảnh dân số già

Quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thay vì chỉ nhìn nhận đây là áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội, nhiều quốc gia đang coi sự gia tăng của nhóm dân số cao tuổi như một cơ hội để phát triển các ngành kinh tế mới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UAE nỗ lực giữ ổn định thị trường du lịch trong chiến sự

Du lịch

2

Người tiêu dùng Việt chuộng hàng nhãn riêng

Thị trường

3

Các yếu tố hỗ trợ nội tại sẽ giúp thị trường chống chọi tốt hơn rủi ro ngoại biên

Chứng khoán

4

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

5

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy