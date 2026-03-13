TP.HCM sẽ hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

Ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của Nhà nước, người thuộc hộ nghèo trên địa bàn TP. HCM tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ đến 80% mức đóng; hộ cận nghèo 65%...

Bảo hiểm xã hội TP. HCM cho biết ngày 11/3, Ủy ban nhân dân TP. HCM đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho người khó khăn.

Mục đích nhằm triển khai Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo Nghị quyết số 84, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo quy định của Chính phủ, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại TP. HCM tiếp tục được thành phố hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương.

Cụ thể, người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 25% mức đóng.

Mức hỗ trợ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Chính sách này góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là đối với các nhóm yếu thế trong xã hội.

Như vậy, ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ (hỗ trợ 50% đối với người thuộc hộ nghèo, 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo), người thuộc hộ nghèo trên địa bàn TP. HCM tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ đến 80% mức đóng; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 65%.

Theo kế hoạch triển khai, các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và người dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Công tác truyền thông được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Qua đó giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và ý nghĩa lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.