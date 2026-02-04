Dự kiến đánh thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa theo cơ chế đang áp dụng cho chứng khoán, tập trung vào 3 sắc thuế là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân…

Hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa từng bước được đưa vào khuôn khổ quản lý thuế, với mục tiêu hình thành môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và công bằng cho nhà đầu tư. Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ, trong giai đoạn chưa ban hành chính sách thuế riêng cho thị trường tài sản mã hóa, các giao dịch, chuyển nhượng và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này sẽ được áp dụng cơ chế thuế tương tự như đối với chứng khoán.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư theo hướng vận dụng các quy định hiện hành về thuế đối với chứng khoán để áp dụng cho hoạt động giao dịch, chuyển nhượng và cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa.

Theo nội dung dự thảo, các sắc thuế được áp dụng gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Thứ nhất, theo Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 và Nghị định số 181/2025/NĐ-CP của Chính phủ, dịch vụ kinh doanh chứng khoán và hoạt động chuyển nhượng chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Dự thảo Thông tư tập trung điều chỉnh chính sách thuế đối với hoạt động liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa, không mở rộng sang hoạt động phát hành nên chưa đặt ra quy định về nghĩa vụ thuế đối với lĩnh vực này.

Đồng thời, Thông tư số 77/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định chi tiết các loại hình dịch vụ chứng khoán và chuyển nhượng chứng khoán không chịu thuế.

Áp dụng tương tự, dự thảo Thông tư đề xuất quy định hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa cũng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Riêng các dịch vụ khác liên quan đến tài sản mã hóa nhưng không thuộc phạm vi này sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định chung của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Thứ hai, đối với chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là khoản thu nhập khác và thuộc diện chịu thuế.

Trong đó, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông hiện nay là 20%, trừ trường hợp doanh nghiệp có quy mô doanh thu nhỏ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 15% hoặc 17%.

Song song, Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ đi giá mua của chứng khoán chuyên nhượng và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng như chi phí làm thủ tục pháp lý, phí, lệ phí và các chi phí giao dịch phát sinh.

Đối với doanh nghiệp nước ngoài, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được tính theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng phát sinh tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư quy định chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng và cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa.

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%, trừ trường hợp áp dụng mức thuế suất ưu đãi. Đồng thời, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng thuộc diện áp dụng mức thuế suất trên.

Theo quy định, thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá bán tài sản mã hóa trừ giá mua và các chi phí hợp pháp liên quan đến việc chuyển nhượng.

Đối với tổ chức nước ngoài thực hiện chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, dự thảo Thông tư áp dụng phương thức tính thuế theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần phát sinh.

Thứ ba, về chính sách thuế thu nhập cá nhân, Luật số 71/2014/QH13 quy định thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng từng lần và áp dụng mức thuế suất 0,1%.

Kế thừa quy định này, dự thảo Thông tư xác định nhà đầu tư cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) khi chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua nền tảng giao dịch của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa sẽ nằm trong diện nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyến nhượng từng lần giao dịch.

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Thông tư xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật thuế hiện hành, bao gồm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.